18 команд в РПЛ. Плюсы и минусы

сегодня, 22:00

Сегодня члены исполкома РФС условились проработать вопрос о расширении Премьер-Лиги до 18 команд. «Соккер.ру» обсуждает тему, которая поднимается не впервые.

Мы искренне считаем, что чем больше команд в лиге – тем интереснее! Ну, в разумных пределах, конечно. 20 – моральный максимум, столько клубов выступает в чемпионатах Испании, Англии, Италии и Франции. Но это если говорить о ситуации «в вакууме», как только начинаешь копать глубже, получается, что минусов больше, чем плюсов. Собственно, если бы было наоборот, то в РПЛ уже выступало бы не 16 клубов, а хотя бы 18. Для расширения Премьер-Лиги нужен ряд изменений, некоторые из них в силах РФС – например, установить потолок зарплат, чтобы защитить клубы от саморазрушения, а вот на климат в России даже новый глава российского футбола вряд ли сможет повлиять. Но давайте говорить обо всем по порядку и постараемся найти аргументы в пользу обеих точек зрения.

«За» расширение. Повышение престижности лиги/напряженности соревнования

Чем больше команд – тем дольше путь к титулу, тем престижнее чемпионский кубок. Действительно, 16 команд в чемпионате страны – это моральный минимум, если участников станет больше, то возрастет продолжительность сезона, увеличится количество матчей, по наполненности сезона мы приблизимся к европейским лигам, от которых безнадежно отстаем. Действительно есть большая проблема в том, что из 12 месяцев в году российские футболисты активно играют в футбол только 7, при этом без особого напряга. Это не совсем честно, ведь контракты в нашей стране зачастую более щедрые, чем на западе, а отрабатывать деньги на футбольном поле игрокам приходится меньше. Расширение лиги приведет к увеличению числа матчей, а это больше возможностей для клубов заработать, кроме того, это шаг к выходу из тепличных условий.

«Против» расширения. Увеличение числа проходных матчей

Все так – матчей станет больше, вот только увеличится ли их напряженность? Или просто вырастет число проходных встреч, ведь такая угроза существует. Во-первых, дополнительные два участника могут понизить средний уровень лиги, во-вторых, появится больше неинтересных нейтральному зрителю афиш, в-третьих, расширится «болото» в середине турнирной таблицы, а это повод для нечестных игр, особенно в концовках чемпионатов. Но главное – лидеры нашего футбола не почувствуют увеличение конкуренции в окружающей футбольной среде просто за счет увеличения числа участников. Поединки с заведомо слабыми командами не научат играть против соперников по Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«За» расширение. Больше регионов увидят футбол элитного уровня

Проблему «болота» можно решить за счет введения дополнительных турниров за выживание и зону еврокубков, такой опыт широко применяется в европейских чемпионатах, зато расширение числа участников РПЛ точно порадует российские регионы. Больше городов увидят лучшие команды страны, а это очень важный момент. На сегодняшний день. В сезоне 2018/19 российский футбол высшей пробы могли вживую наблюдать в 13 российских городах (Москва выставила четыре клуба, все остальные города – по одному). Если к РПЛ добавятся еще два клуба, то число городов-участников вырастет до полутора десятков. Глядишь, снова увидим команду из Сибири или с Дальнего Востока в высшем дивизионе. Футбол любят не только в центральной России!

«Против» расширения. Проблемы с календарем и климатом

Прибавьте к РПЛ два клуба и получите 4 дополнительных матча. Когда изволите их играть? Осенью календарь полностью забит, там еврокубки, паузы на матчи сборных, а когда нет того и другого – значит, пришло время Кубка России. Играть еще больше матчей в первой части сезона не вариант, мы и так заканчиваем близко к середине декабря, когда погода в России уже не приветствует игру в футбол под открытым небом. То есть нужно или еще ближе смыкать друг к другу летом два обособленных чемпионата, что будет сделать проблематично в четные годы из-за чемпионатов мира и Европы, либо устраивать в апреле-мае марафон на манер английского безумия, стартующего в «Боксинг дэй». Но одно дело устраивать марафон в разгар сезона и совсем другое – в середине. Мне кажется, здесь вообще не найдется решения, которое устроит абсолютно всех.

«За» расширение. Поддержка наследия чемпионата мира

Помимо того, что благодаря расширению Премьер-Лиги футбол элитного уровня увидят в большем количестве городов, в играх будет задействовано и большее число стадионов. Для арен, построенных для чемпионата мира, это может стать фактором выживания: проще собирать публику и отбивать расходы на содержание, когда играешь в высшей лиге, а не где-нибудь на задворках. Многие прекрасные стадионы не видят матчей РПЛ и имеют мало шансов увидеть их в ближайшее время: Саранск, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород вне большой игры. Сочинский «Фишт» намерен включиться в борьбу со следующего сезона.

«Против» расширения. А где взять столько готовых участников?