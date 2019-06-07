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Буффон хочет сыграть на Олимпиаде-2020

сегодня, 17:58

Голкипер Джанлуиджи Буффон надеется завершить свою карьеру выступлением на Олимпиаде-2020 в Токио, где хочет быть основным вратарем олимпийской сборной Италии, утверждает Gazzetta dello Sport.

По регламенту соревнований, в заявке на ОИ могут быть три футболиста старше 23 лет.

Ранее Буффон уже попадал на Олимпиаду, это случилось в 1996 году, тогда он был дублером Джанлуки Пальюки, а Италия в итоге не вышла даже из группы.

Напомним, что 41-летний вратарь несколько дней назад ушел из ПСЖ и сейчас является свободным агентом.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   148 / 806
сегодня в 18:19
А что пусть попробует. Интересно более возрастные играли на таком турнире?
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   294 / 806
сегодня в 18:15
Надоел этот Буффон, ушел бы уже на пенсию и не морочил людям голову.
Князь вернулся
Князь вернулся
   246 / 806
сегодня в 18:13
Олимпиада дело молодых, но кризис киперов в Италии на лицо.
ДСА
ДСА
   55 / 806
сегодня в 18:05
Тогда точно в историю войдет
Spakov
Spakov
   183 / 806
сегодня в 17:59
А на чемпионате мира в свое столетие не хочет?
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