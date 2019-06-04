Точно хуже Головина. Самые провальные трансферы сезона 2018/19

В Британии переход Головина в «Монако» назвали «самым большим трансферным провалом последних 12 месяцев в Европе». «Соккер.ру» реагирует на бред сивой английской кобылы.
Вне всяких сомнений, первый год Александра Головина в Европе получился не таким радужным, как того хотелось бы, но причина неудач не только в российском полузащитнике, но и в условиях, в которые он попал. «Монако» рассталось с лидерами, а обновление состава получилось таким резким, что получилась практически новая команда, в которой от неадаптированного в новом чемпионате и стране Головина ждали слишком многого.
Но называть переход россиянина худшим в европейском футболе за последний год? Такое мог сделать только недостаточно информированный и слабо погруженный в футбольный мир человек, либо журналист, выполнивший специальный редакционный заказ – назовем это так. Вообще, реакция на Головина в Европе и, в частности, в Англии нездоровая. Их послушать, так Александр выставил себя посмешищем.
Между тем, Головина хвалят в «Монако», Сеск Фабрегас делает ему комплименты, а россиянин в 35 матчах забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. За Александром продолжают следить серьезные европейские клубы, в том числе и английские. Но дело даже не в этом – понятно, что сезон Головина в «Монако» получился неудачным, но истина познается в сравнении. Вот несколько футболистов, которые тоже сменили клуб в сезоне 2018/19 и которые провалились по-настоящему.
Маттиа Кальдара (Италия)
Трансфер: из «Ювентуса» в «Милан» летом 2018 года за 35 миллионов евро
Прошлый сезон Кальдара провел в «Аталанте» на правах аренды из «Ювентуса» и был великолепен, его называли будущим европейского футбола, но летом «Старая синьора» включила Маттиа в операцию по возвращению Лео Бонуччи. Оба футболиста были оценены в 35 миллионов евро, то есть «Милан», по сути, отдал Бонуччи за Кальдару. «Россонери» получили защитника, который на протяжении больше части сезона лечился, а когда мог играть – не проходил в состав. В начале мая Маттиа повредил «кресты» и теперь не поможет «Милану» до конца календарного года. Таким образом, за полтора сезона единственной полной игрой Кальдары за «Милан» останется встреча с люксембургским «Дюделанджем» в Лиге Европы. Также он провел 65 минут в кубковом матче с «Лацио».
Йерри Мина (Колумбия)
Трансфер: из «Барселоны» в «Эвертон» летом 2018 года за 30.25 миллионов евро.
«Эвертон» подписал автора трех голов на чемпионате мира из «Барселоны», где, как казалось, Мину зря игнорируют, ведь он такой сильный, мощный и неудержимый на втором этаже. Однако в составе «ирисок» Йерри тоже не смог стать основным, хотя тут вроде бы не «Барселона». 10 матчей в основном составе в АПЛ – маловато будет для защитника за 30+ миллионов евро. Не находите? Как это – считается провалом?
Леандро Паредес (Аргентина)
Трансфер: из «Зенита» в ПСЖ зимой 2019 года за 40 миллионов евро.
«Зенит» удачно продал Леандро Паредеса и на вырученные деньги приобрел чемпионское усиление в лице Вильмара Барриоса, Ярослава Ракицкого и Сердара Азмуна. А вот в Париже моментально разочаровались в способностях аргентинского полузащитника, агент Паредеса уже прощупывал почву на предмет возвращения Леандро в «Зенит», но в Санкт-Петербурге слишком хорошо знают плюсы и минусы хавбека, чтобы принять его обратно. Так или иначе, во Франции над Паредесом смеются, летом «Пари Сен-Жермен» попытается его продать.
Малком (Бразилия)
Трансфер: из «Бордо» в «Барселону» летом 2018 года за 41 миллион евро.
Вот стоило ли устраивать операцию «Перехват», обижать «Рому», чтобы кормить талантливого бразильца такими крохами игрового времени? Считаю, в этом провале виноват клуб, потому что для тех задач и той роли, которую Малкому выдали в «Барселоне», подошел бы какой-нибудь молодой воспитанник – благо, талантами «Ла Масия» полнится. А так игрок за 41 миллион евро 9 раз за сезон сыграл в стартовом составе и забил четыре гола. Все еще не провальный трансфер?
Фред (Бразилия)
Трансфер: из «Шахтера» в МЮ летом 2018 года за 59 миллионов евро.
Девятый по стоимости трансфер прошлого сезона. И что же получил «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро? Свой высокий ценник бразилец точно не оправдал, в стартовые составы на матчи АПЛ он включался 13 раз, да и эти выходы были в основном авансами. Кстати, из 13 игр с Фредом на поле МЮ проиграл 7 – показательно, не правда ли? Парочка вспышек, как в выездной игре с ПСЖ, не оправдывает провальный сезон. И да, Фред стоил в два раза дороже Головина.
Тома Лемар (Франция)
Трансфер: из «Монако» в «Атлетико» летом 2018 года за 70 миллионов евро.
Наконец, жемчужина нашей коллекции! Чемпион мира и четвертый по дороговизне игрок прошлого сезона – Тома Лемар. Когда вингер переходил в «Атлетико», казалось, что французская связка с Гризманном будет наводить шорох не только в Испании, но и в матчах Лиги чемпионов. Тома получил от Диего Симеоне достаточно шансов, но его статистика и игра не впечатлили: в 40 матчах 70-миллионный Лемар забил 4 гола и сделал 4 «ассиста». Статистика как у Головина, так мы говорим о крайнем нападающем, игроке группы атаки, который стоил 70 миллионов. Или в Англии и такой трансфер считают удачным?
один абзац по Головину, а дальше стрелки на других....
ну-ну...
вот статья на английском
https://www.goal.com/en/news/how-world-cup-sensation-golovin-has-been-a-30m-disaster-at/ojmqf3qodimn12703kj9tgy49
а вот кратко на ньсру-ком
Авторитетный спортивный портал Goal.com назвал приобретение клубом "Монако" у московского ЦСКА полузащитника сборной России Александра Головина крупнейшим трансферным провалом в Европе за последний год.
"Переход Головина в "Монако" за 30 млн евро оказался довольно неудачным для обеих сторон, так как россиянин не справился с игрой с момента прибытия во Францию. Есть основания утверждать, что переход Головина стал крупнейшим трансферным провалом в Европе за последние 12 месяцев", - цитирует ТАСС статью, посвященную Головину.
Хавбек перешел в "Монако" после чемпионата мира 2018 года, подписав пятилетний контракт. В 36 играх чемпионата Франции он забил лишь четыре мяча.
В публикации под заголовком "Как сенсация чемпионата мира Головин стал для "Монако" катастрофой за 30 миллионов евро" упоминаются реплика Головина в интервью изданию France Football: "Здесь все намного быстрее, чем в чемпионате России, особенно в вопросе принятия решений. Первые матчи были очень тяжелыми, игроки французского чемпионата быстрее, техничнее и физически сильнее, чем в России".
Goal.com отмечает хорошую игру Головина на домашнем чемпионате мира-2018, а также напоминает, что на 23-летнего хавбека претендовали топ-клубы Европы, включая "Реал" и "Ювентус". Однако в "Монако" против Александра сыграли обстоятельства - футболист прибыл в клуб с травмой лодыжки, а после восстановления у него случился рецидив.
один абзац по Головину, а дальше стрелки на других....
ну-ну...
вот статья на английском
https://www.goal.com/en/news/how-world-cup-sensation-golovin-has-been-a-30m-disaster-at/ojmqf3qodimn12703kj9tgy49
а вот кратко на ньсру-ком
Авторитетный спортивный портал Goal.com назвал приобретение клубом "Монако" у московского ЦСКА полузащитника сборной России Александра Головина крупнейшим трансферным провалом в Европе за последний год.
"Переход Головина в "Монако" за 30 млн евро оказался довольно неудачным для обеих сторон, так как россиянин не справился с игрой с момента прибытия во Францию. Есть основания утверждать, что переход Головина стал крупнейшим трансферным провалом в Европе за последние 12 месяцев", - цитирует ТАСС статью, посвященную Головину.
Хавбек перешел в "Монако" после чемпионата мира 2018 года, подписав пятилетний контракт. В 36 играх чемпионата Франции он забил лишь четыре мяча.
В публикации под заголовком "Как сенсация чемпионата мира Головин стал для "Монако" катастрофой за 30 миллионов евро" упоминаются реплика Головина в интервью изданию France Football: "Здесь все намного быстрее, чем в чемпионате России, особенно в вопросе принятия решений. Первые матчи были очень тяжелыми, игроки французского чемпионата быстрее, техничнее и физически сильнее, чем в России".
Goal.com отмечает хорошую игру Головина на домашнем чемпионате мира-2018, а также напоминает, что на 23-летнего хавбека претендовали топ-клубы Европы, включая "Реал" и "Ювентус". Однако в "Монако" против Александра сыграли обстоятельства - футболист прибыл в клуб с травмой лодыжки, а после восстановления у него случился рецидив.