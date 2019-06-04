Точно хуже Головина. Самые провальные трансферы сезона 2018/19

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В Британии переход Головина в «Монако» назвали «самым большим трансферным провалом последних 12 месяцев в Европе». «Соккер.ру» реагирует на бред сивой английской кобылы.

Вне всяких сомнений, первый год Александра Головина в Европе получился не таким радужным, как того хотелось бы, но причина неудач не только в российском полузащитнике, но и в условиях, в которые он попал. «Монако» рассталось с лидерами, а обновление состава получилось таким резким, что получилась практически новая команда, в которой от неадаптированного в новом чемпионате и стране Головина ждали слишком многого.

Но называть переход россиянина худшим в европейском футболе за последний год? Такое мог сделать только недостаточно информированный и слабо погруженный в футбольный мир человек, либо журналист, выполнивший специальный редакционный заказ – назовем это так. Вообще, реакция на Головина в Европе и, в частности, в Англии нездоровая. Их послушать, так Александр выставил себя посмешищем.

Между тем, Головина хвалят в «Монако», Сеск Фабрегас делает ему комплименты, а россиянин в 35 матчах забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. За Александром продолжают следить серьезные европейские клубы, в том числе и английские. Но дело даже не в этом – понятно, что сезон Головина в «Монако» получился неудачным, но истина познается в сравнении. Вот несколько футболистов, которые тоже сменили клуб в сезоне 2018/19 и которые провалились по-настоящему.

Маттиа Кальдара (Италия)

Трансфер: из «Ювентуса» в «Милан» летом 2018 года за 35 миллионов евро

Прошлый сезон Кальдара провел в «Аталанте» на правах аренды из «Ювентуса» и был великолепен, его называли будущим европейского футбола, но летом «Старая синьора» включила Маттиа в операцию по возвращению Лео Бонуччи. Оба футболиста были оценены в 35 миллионов евро, то есть «Милан», по сути, отдал Бонуччи за Кальдару. «Россонери» получили защитника, который на протяжении больше части сезона лечился, а когда мог играть – не проходил в состав. В начале мая Маттиа повредил «кресты» и теперь не поможет «Милану» до конца календарного года. Таким образом, за полтора сезона единственной полной игрой Кальдары за «Милан» останется встреча с люксембургским «Дюделанджем» в Лиге Европы. Также он провел 65 минут в кубковом матче с «Лацио».

Йерри Мина (Колумбия)

Трансфер: из «Барселоны» в «Эвертон» летом 2018 года за 30.25 миллионов евро.

«Эвертон» подписал автора трех голов на чемпионате мира из «Барселоны», где, как казалось, Мину зря игнорируют, ведь он такой сильный, мощный и неудержимый на втором этаже. Однако в составе «ирисок» Йерри тоже не смог стать основным, хотя тут вроде бы не «Барселона». 10 матчей в основном составе в АПЛ – маловато будет для защитника за 30+ миллионов евро. Не находите? Как это – считается провалом?

Леандро Паредес (Аргентина)

Трансфер: из «Зенита» в ПСЖ зимой 2019 года за 40 миллионов евро.

«Зенит» удачно продал Леандро Паредеса и на вырученные деньги приобрел чемпионское усиление в лице Вильмара Барриоса, Ярослава Ракицкого и Сердара Азмуна. А вот в Париже моментально разочаровались в способностях аргентинского полузащитника, агент Паредеса уже прощупывал почву на предмет возвращения Леандро в «Зенит», но в Санкт-Петербурге слишком хорошо знают плюсы и минусы хавбека, чтобы принять его обратно. Так или иначе, во Франции над Паредесом смеются, летом «Пари Сен-Жермен» попытается его продать.

Малком (Бразилия)

Трансфер: из «Бордо» в «Барселону» летом 2018 года за 41 миллион евро.

Вот стоило ли устраивать операцию «Перехват», обижать «Рому», чтобы кормить талантливого бразильца такими крохами игрового времени? Считаю, в этом провале виноват клуб, потому что для тех задач и той роли, которую Малкому выдали в «Барселоне», подошел бы какой-нибудь молодой воспитанник – благо, талантами «Ла Масия» полнится. А так игрок за 41 миллион евро 9 раз за сезон сыграл в стартовом составе и забил четыре гола. Все еще не провальный трансфер?

Фред (Бразилия)

Трансфер: из «Шахтера» в МЮ летом 2018 года за 59 миллионов евро.

Девятый по стоимости трансфер прошлого сезона. И что же получил «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро? Свой высокий ценник бразилец точно не оправдал, в стартовые составы на матчи АПЛ он включался 13 раз, да и эти выходы были в основном авансами. Кстати, из 13 игр с Фредом на поле МЮ проиграл 7 – показательно, не правда ли? Парочка вспышек, как в выездной игре с ПСЖ , не оправдывает провальный сезон. И да, Фред стоил в два раза дороже Головина.

Тома Лемар (Франция)

Трансфер: из «Монако» в «Атлетико» летом 2018 года за 70 миллионов евро.

Наконец, жемчужина нашей коллекции! Чемпион мира и четвертый по дороговизне игрок прошлого сезона – Тома Лемар. Когда вингер переходил в «Атлетико», казалось, что французская связка с Гризманном будет наводить шорох не только в Испании, но и в матчах Лиги чемпионов. Тома получил от Диего Симеоне достаточно шансов, но его статистика и игра не впечатлили: в 40 матчах 70-миллионный Лемар забил 4 гола и сделал 4 «ассиста». Статистика как у Головина, так мы говорим о крайнем нападающем, игроке группы атаки, который стоил 70 миллионов. Или в Англии и такой трансфер считают удачным?