Агент: «Буффон не собирается завершать карьеру»

Сильвано Мартина, агент 41-летнего голкипера , сообщил, что ветеран продолжит играть в футбол. Слова Мартины передает cittaceleste.it.

Напомним, в среду ПСЖ объявил об уходе Буффона.

Джиджи не перестанет играть в футбол, он не собирается завершать карьеру.

Он встретился с ПСЖ , и мы решили, что расставание будет наилучшим решением. Мой клиент попросил пару дней на то, чтобы отдохнуть и обсудить с семьей свое будущее.

После заявления о его отъезде меня атаковали телефонными звонками, но он еще не принял решение.

Может ли он вернуться в «Парму»? В сердце Джанлуиджи также есть «Ювентус», «Каррарезе» [клуб из родного города Буффона - прим.], «Дженоа» и «Лацио».