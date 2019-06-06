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Агент: «Буффон не собирается завершать карьеру»

сегодня, 08:50

Сильвано Мартина, агент 41-летнего голкипера Джанлуиджи Буффона, сообщил, что ветеран продолжит играть в футбол. Слова Мартины передает cittaceleste.it.

Напомним, в среду ПСЖ объявил об уходе Буффона.

Джиджи не перестанет играть в футбол, он не собирается завершать карьеру.

Он встретился с ПСЖ, и мы решили, что расставание будет наилучшим решением. Мой клиент попросил пару дней на то, чтобы отдохнуть и обсудить с семьей свое будущее.

После заявления о его отъезде меня атаковали телефонными звонками, но он еще не принял решение.

Может ли он вернуться в «Парму»? В сердце Джанлуиджи также есть «Ювентус», «Каррарезе» [клуб из родного города Буффона - прим.], «Дженоа» и «Лацио».

Отметим, что Буффон является единоличным владельцем акций «Каррарезе».

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GreeM
GreeM
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сегодня в 08:58
Великий вратарь.
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