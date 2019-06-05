Неймар может пропустить Кубок Америки

Нападающий ПСЖ Неймар может остаться за бортом сборной Бразилии на предстоящем Кубке Америки. Такими мыслями поделился вице-президент Футбольной конфедерации Бразилии Франциско Новелитто.
По мнению Новелитто, форвард может не справиться с эмоциональным состоянием после обвинения в изнасиловании, поэтому для национальной команды будет лучше, если Неймар не сыграет.
Сообщалось, что полиция приехала на базу сборной Бразилии, чтобы вручить Неймару повестку в суд.
Зато с большим количеством скандалов.
Зато с большим количеством скандалов.