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Неймар может пропустить Кубок Америки

сегодня, 16:34

Нападающий ПСЖ Неймар может остаться за бортом сборной Бразилии на предстоящем Кубке Америки. Такими мыслями поделился вице-президент Футбольной конфедерации Бразилии Франциско Новелитто.

По мнению Новелитто, форвард может не справиться с эмоциональным состоянием после обвинения в изнасиловании, поэтому для национальной команды будет лучше, если Неймар не сыграет.

Сообщалось, что полиция приехала на базу сборной Бразилии, чтобы вручить Неймару повестку в суд.

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Alex12357
Alex12357
   397 / 833
сегодня в 18:07
5 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар примет участие в домашнем Кубке Америки, несмотря на обвинения в изнасиловании, заявил глава Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло.
Alex12357
Alex12357
   397 / 833
сегодня в 17:48
Админы !Вас ещё не посадили за поклёпы и не проверенные факты ,что вы несёте в прессе
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил League1
   51 / 833
сегодня в 17:44
Это очередной заговор в пользу гнома. Невероятно подлый интриган. В прошлом году обвинили в изнасиловании Роналду, чтобы ему не дали очередной золотой мяч. В этом году таким же способом выбивают ключевого игрока сборной Бразилии, главного фаворита ежегодно проводимого ради гнома кубка америки. Не может гном на поле доказать свою состоятельность, в ход пошли подлые интриги.
выпил - проспись
Alex12357
Alex12357
   397 / 833
сегодня в 17:44
Не дождётесь ,Неймар очень амбициозен ,если только его отлучат от кубка Америки,Неймар больше вообще не будет выступать за сборную Бразилии,а для Бразилии это будет КРАХ!!!
League1
League1
   52 / 833
сегодня в 17:31
Это очередной заговор в пользу гнома. Невероятно подлый интриган. В прошлом году обвинили в изнасиловании Роналду, чтобы ему не дали очередной золотой мяч. В этом году таким же способом выбивают ключевого игрока сборной Бразилии, главного фаворита ежегодно проводимого ради гнома кубка америки. Не может гном на поле доказать свою состоятельность, в ход пошли подлые интриги.
la_masia
la_masia ответил нечитайло
   88 / 833
сегодня в 17:17
Скорее всего он ее жарил...но я не думаю что это изнасилование...наверное бабок хочет срубить.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   833 / 833
сегодня в 17:14
Вообще как-то по барабану!
ДАША Д
ДАША Д
   181 / 833
сегодня в 17:13
Пусть как Роналду откупится.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   76 / 833
сегодня в 17:05
Я уж думал, месячные у него не вовремя, а тут такое...
нечитайло
нечитайло
   487 / 833
сегодня в 16:54
Если не виновен не чего бояться
Klopp_OUT
Klopp_OUT
   308 / 833
сегодня в 16:51
И все из за какой-то прости*утки которая повелась за бабками (сами додумывайте о ком я)
Василий 50
Василий 50
   527 / 833
сегодня в 16:43
Так и жизнь пройдет без ЗМ и ЗБ.
Зато с большим количеством скандалов.
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