Неймар может пропустить Кубок Америки

сегодня, 16:34

Нападающий ПСЖ Неймар может остаться за бортом сборной Бразилии на предстоящем Кубке Америки. Такими мыслями поделился вице-президент Футбольной конфедерации Бразилии Франциско Новелитто.

По мнению Новелитто, форвард может не справиться с эмоциональным состоянием после обвинения в изнасиловании, поэтому для национальной команды будет лучше, если Неймар не сыграет.

Сообщалось, что полиция приехала на базу сборной Бразилии, чтобы вручить Неймару повестку в суд.