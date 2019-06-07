Испания обыграла сборную Фарерских островов

Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Торсхавн, стадион Торсвеллур
Фарерские острова - Испания 1:4 (1:3)
Голы: Ольсен 30 - Рамос 6, Навас 19, Гестссон 34 (автогол), Гайя 71
Фарерские острова: Гестссон, Соренсен, Грегерсен, Фэрё, Давидсен, Ватнамар, Ватнсдаль (Балдвинссон 74), Олсен, Фредериксберг, Ханссон, Ольсен (Йоханнесен 68)
Главный тренер: Ольсен Ларс.
Испания: Кепа, Навас, Рамос (Диего Льоренте 46), Эрмосо, Гайя, Роберто, Родриго Эрнандес, Касорла, Аспас (Асенсио 56), Мората, Иско (Руис 74)
Главный тренер: Энрике Луис.
Предупреждение: Навас 46
В параллельном матче Швеция уверенно разобралась с Мальтой.
след матч Испания-Швеция,надо будет глянуть.
след матч Испания-Швеция,надо будет глянуть.