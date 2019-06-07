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Испания обыграла сборную Фарерских островов

вчера, 23:37
Фарерские островаЛоготип футбольный клуб Фарерские острова1 : 4Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Торсхавн, стадион Торсвеллур

Фарерские острова - Испания 1:4 (1:3)
Голы: Ольсен 30 - Рамос 6, Навас 19, Гестссон 34 (автогол), Гайя 71

Фарерские острова: Гестссон, Соренсен, Грегерсен, Фэрё, Давидсен, Ватнамар, Ватнсдаль (Балдвинссон 74), Олсен, Фредериксберг, Ханссон, Ольсен (Йоханнесен 68)
Главный тренер: Ольсен Ларс.

Испания: Кепа, Навас, Рамос (Диего Льоренте 46), Эрмосо, Гайя, Роберто, Родриго Эрнандес, Касорла, Аспас (Асенсио 56), Мората, Иско (Руис 74)
Главный тренер: Энрике Луис.

Предупреждение: Навас 46

В параллельном матче Швеция уверенно разобралась с Мальтой.

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Все комментарии
da da da 1
da da da 1
вчера в 23:39
Начо и Рамос дали забить Фарерам,жесть.)
след матч Испания-Швеция,надо будет глянуть.
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