Грузия отправила три мяча в ворота Гибралтара

Сборная Грузии одержала победу над Гибралтаром в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе
Грузия - Гибралтар 3:0 (1:0)
Голы: Гвилия 30, Папунашвили 59, Арвеладзе 76 (пенальти)
«Грузия»: Кашия, Какабадзе, Гвилия, Канкава (Мчедлидзе 77), Квеквескири, Арвеладзе, Меребашвили (Китеишвили 72)
Главный тренер: Вайсс Владимир.
«Гибралтар»: Голдвин, Чиполина, Чиполина, Аннесли (Барнетт 86), Оливеро, Сержант, Бардон (Кумбес 77), Уолкер, Эрнандес, Кашиаро (Понс 65), Де Барр
Главный тренер: Рибас Хулио.
Предупреждения: Канкава 45, Сержант 50, Оливеро 62, Чиполина 76
Напомним, что в предыдущем туре Грузия минимально уступила сборной Ирландии.