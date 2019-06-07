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Грузия отправила три мяча в ворота Гибралтара

сегодня, 20:54
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия3 : 0Логотип футбольный клуб ГибралтарГибралтарМатч завершен

Сборная Грузии одержала победу над Гибралтаром в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе

Грузия - Гибралтар 3:0 (1:0)
Голы: Гвилия 30, Папунашвили 59, Арвеладзе 76 (пенальти)

«Грузия»: Кашия, Какабадзе, Гвилия, Канкава (Мчедлидзе 77), Квеквескири, Арвеладзе, Меребашвили (Китеишвили 72)
Главный тренер: Вайсс Владимир.

«Гибралтар»: Голдвин, Чиполина, Чиполина, Аннесли (Барнетт 86), Оливеро, Сержант, Бардон (Кумбес 77), Уолкер, Эрнандес, Кашиаро (Понс 65), Де Барр
Главный тренер: Рибас Хулио.

Предупреждения: Канкава 45, Сержант 50, Оливеро 62, Чиполина 76

Напомним, что в предыдущем туре Грузия минимально уступила сборной Ирландии.

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drug01
drug01
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сегодня в 20:58
Хорошее начало!
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