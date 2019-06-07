Сборная Украины отгрузила пять безответных мячей в ворота Сербии

В матче 3-го тура отбора к Евро-2020 Украина разбила сборную Сербии.
«Желто-синие» набирают 7 очков и остаются на первом месте в таблице. У сербов 1 балл (последняя позиция).
Львов, стадион «Арена-Львов».
Украина - Сербия - 5:0 (2:0)
Голы: Цыганков 26, Цыганков 28, Коноплянка 46, Яремчук 59, Коноплянка 75
Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Степаненко (Шепелев 72), Цыганков, Зинченко, Коноплянка (Швед 76), Яремчук (Кравец 67)
Главный тренер: Шевченко Андрей.
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Спайич, Коларов, Гачинович, Льяич (Фейса 60), Тадич, Максимович, Костич, Йович (Лазович 72), Прийович (Митрович 53)
Главный тренер: Крстаич Младен.
Предупреждения: Миленкович 22, Спайич 32.
Судья: Лаос Матеу.
В параллельном матче Польша одолела Северную Македонию.
готовы смыться при первой же возможности..... Патриоты, блин, х........е.
готовы смыться при первой же возможности..... Патриоты, блин, х........е.
У низкосортной (соккеровской) политоты знатно бомбит.
Кто смотрел матч, как там Зина сыграл?)
У низкосортной (соккеровской) политоты знатно бомбит.
Кто смотрел матч, как там Зина сыграл?)
и тут 5-0 ))) любо )))))
и тут 5-0 ))) любо )))))