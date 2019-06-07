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Сборная Украины отгрузила пять безответных мячей в ворота Сербии

сегодня, 23:36
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина5 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

В матче 3-го тура отбора к Евро-2020 Украина разбила сборную Сербии.

«Желто-синие» набирают 7 очков и остаются на первом месте в таблице. У сербов 1 балл (последняя позиция). 

Львов, стадион «Арена-Львов».

Украина - Сербия - 5:0 (2:0)
Голы: Цыганков 26, Цыганков 28, Коноплянка 46, Яремчук 59, Коноплянка 75

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Степаненко (Шепелев 72), Цыганков, Зинченко, Коноплянка (Швед 76), Яремчук (Кравец 67)
Главный тренер: Шевченко Андрей.

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Спайич, Коларов, Гачинович, Льяич (Фейса 60), Тадич, Максимович, Костич, Йович (Лазович 72), Прийович (Митрович 53)
Главный тренер: Крстаич Младен.

Предупреждения: Миленкович 22, Спайич 32.

Судья: Лаос Матеу.

В параллельном матче Польша одолела Северную Македонию.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   298 / 808
сегодня в 23:59
Даже Люксембург мог отобрать очки у рогульни.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил NEADEKVAT
   298 / 808
сегодня в 23:58
Пол соккера хохлов и есть. Всем пox, пусть скачут хоть до уcpачки лол
Не долго этой м.......е скакать осталось.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Мистер Галактикус
   421 / 808
сегодня в 23:55
Да ладно?)) около 80% юзеров соккера болела за Украину?)) Не верю, переобулись по любому))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       20 / 808
    сегодня в 23:54
    Удивлен несказанно, сербы разочаровали!!!
    Gahi
    Gahi
       150 / 808
    сегодня в 23:54
    Украина молодцы, так играть это очень классно, ну а Люксембург вышел на второе место, вот это то же подарок.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 808
    сегодня в 23:53
    Респект,т.е уважение
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
       298 / 808
    сегодня в 23:50
      dzvinka
      dzvinka ответил Мистер Галактикус
         47 / 808
      сегодня в 23:50
      Да ладно?)) около 80% юзеров соккера болела за Украину?)) Не верю, переобулись по любому))
      дак тут пара тройка неангажированых ребят пришло поздравить, тролололо не пришли, ясно же почему. Проиграла бы Украина - 10 страниц было бы))). ну как обычно.
      underground_10
      underground_10
      сегодня в 23:49
      Про всех тех кто смешивает сегодняшний матч и вообще футбол( весь спорт) с политикой- свинья везде грязь найдёт!
      Footbolista
      Footbolista
         7 / 808
      сегодня в 23:48
      Украина удивила)...С победой...не растерять такую игру в дальнейшем...
      Мистер Галактикус
      Мистер Галактикус
         281 / 808
      сегодня в 23:48
      Да ладно?)) около 80% юзеров соккера болела за Украину?)) Не верю, переобулись по любому))
      dzvinka
      dzvinka ответил allemz
         47 / 808
      сегодня в 23:47
      Просто унизили с красивым счетом. У низкосортной (соккеровской) политоты знатно бомбит. Кто смотрел матч, как там Зина сыграл?)
      отлично сыграл. возил сербов.
      Тага Дага
      Тага Дага
         178 / 808
      сегодня в 23:46
      Прекрасная команда у Украины...выйдут с первого места. Мои поздравления. ...Шева топ,как и тренер тоже.
      АС35
      АС35
         249 / 808
      сегодня в 23:45
      Неожиданный результат
      mihaluch
      mihaluch
         39 / 808
      сегодня в 23:45
      Сербия никогда с таким счётом не проигрывала.
      Тео Джонс
      Тео Джонс
         238 / 808
      сегодня в 23:44
      Сегодня определенно удачный день для сборных ( до 20 и основная ), обе уверенно наказали "топарей").
      cska plus
      cska plus
         14 / 808
      сегодня в 23:44
      Фантастика.
      underground_10
      underground_10
      сегодня в 23:44
      Думал будет сегодня самый напряжённый матч, не ожидал честно, что сербы ничего не покажут. Украина здорово играла. Отличная молодёж. С победой.
      allemz
      allemz
         69 / 808
      сегодня в 23:44
      Просто унизили с красивым счетом.
      У низкосортной (соккеровской) политоты знатно бомбит.
      Кто смотрел матч, как там Зина сыграл?)
      ZA POROGA
      ZA POROGA
      сегодня в 23:43
      так и молодежка Украины вышла в полуфинал чемпа мира в Польше , обыграв Колумбию сегодня ))
      и тут 5-0 ))) любо )))))
      dzvinka
      dzvinka
         47 / 808
      сегодня в 23:43
      красиво, на стиле.
      Александр Горбаченко
      Александр Горбаченко
      сегодня в 23:42
        X-GadZ
        X-GadZ
        сегодня в 23:40
        Не мешайте политику с футболом плес
        Martini_1987
        Martini_1987 ответил Мистер Галактикус
           111 / 808
        сегодня в 23:40
        Просто наши представили, что играют против россиян ))
          X-GadZ
          X-GadZ
          сегодня в 23:40
          Игра понравилась, особенно в пас, сербы как стая собак бегали, не могли ничего сделать :D
          Y.N.W.A.
          Y.N.W.A.
             18 / 808
          сегодня в 23:39
          Раскатали как детей. И дело даже не в счете.
          Мистер Галактикус
          Мистер Галактикус
             281 / 808
          сегодня в 23:38
          Просто наши представили, что играют против россиян ))
          Шишанутый
          Шишанутый
             28 / 808
          сегодня в 23:38
          Красава Украина порвали руских братьев. Повезло Россие что их разводят а то тоже от украинцев отгребли бы по полной!! С победой сборную Украину!!!
          Тео Джонс
          Тео Джонс
             238 / 808
          сегодня в 23:38
          Я не помню давно уже, что бы эта сборная кого то унижала, молодежь топ!)
          Martini_1987
          Martini_1987
             111 / 808
          сегодня в 23:37
          Хохлы мабуть из группы выйдут, шо дальше, хлопци!?
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