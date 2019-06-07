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Швеция уверенно разобралась с Мальтой

вчера, 23:37
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция3 : 0Логотип футбольный клуб МальтаМальтаМатч завершен

Сборная Швеции одержала победу над командой Мальты в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Стокгольм, стадион Френдс Арена

Швеция - Мальта 3:0 (1:0)
Голы: Квайсон 2, Классон 50, Исак 81

Швеция: Ульсен, Люстиг, Янссон, Хеландер, Аугустинссон, Форсберг, Олссон, Экдаль (Ларссон 77), Классон, Квайсон (Гвидетти 84), Берг (Исак 69)
Главный тренер: Андерссон Янне.

Мальта: Бонелло, Мускат, Борг (Апап 80), Агиус, Мобон , Корбалан, Мускат, Гамбин, Греч (Фенеч 64), Эффйонг, Монтебелло (Нвоко 71)
Главный тренер: Фарруджа Рей.

Предупреждение: Монтебелло 35

В параллельном матче Испания обыграла сборную Фарерских островов.

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