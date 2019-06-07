Швеция уверенно разобралась с Мальтой

Сборная Швеции одержала победу над командой Мальты в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Стокгольм, стадион Френдс Арена
Швеция - Мальта 3:0 (1:0)
Голы: Квайсон 2, Классон 50, Исак 81
Швеция: Ульсен, Люстиг, Янссон, Хеландер, Аугустинссон, Форсберг, Олссон, Экдаль (Ларссон 77), Классон, Квайсон (Гвидетти 84), Берг (Исак 69)
Главный тренер: Андерссон Янне.
Мальта: Бонелло, Мускат, Борг (Апап 80), Агиус, Мобон , Корбалан, Мускат, Гамбин, Греч (Фенеч 64), Эффйонг, Монтебелло (Нвоко 71)
Главный тренер: Фарруджа Рей.
Предупреждение: Монтебелло 35
В параллельном матче Испания обыграла сборную Фарерских островов.