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Президент «Наполи»: «Нам нужен новый нападающий»

сегодня, 10:54

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о трансферной политике клуба на это лето.

Болельщики «Наполи» должны знать, что летнее трансферное окно очень длинное, многое может произойти. Окно только открылось.

Нам придется продавать, прежде чем мы сможем купить, однако у нас есть много футболистов, и, прежде чем мы кого-то купим, мы должны выяснить, кто остается, а кто уходит. Мы решили, что нам нужен новый нападающий. 

Ранее Де Лаурентис подтвердил, что 36-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла может вернуться в неаполитанский клуб.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   149 / 810
сегодня в 12:29
Так бы сразу и сказал, что накупите шлак, и продадите пол команды, а то такую речь толкнул, которая в двух словах можно сказать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   86 / 810
сегодня в 11:46
Возьмите Златана просится же. Будет зубодробительно-допотопная пара напов Ибрагимович - Квальярелла Для Италии самое то.
ДАША Д
ДАША Д
   234 / 810
сегодня в 11:10
Состав вряд ли станет сильнее.
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