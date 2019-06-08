Президент «Наполи»: «Нам нужен новый нападающий»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о трансферной политике клуба на это лето.

Болельщики «Наполи» должны знать, что летнее трансферное окно очень длинное, многое может произойти. Окно только открылось.

Нам придется продавать, прежде чем мы сможем купить, однако у нас есть много футболистов, и, прежде чем мы кого-то купим, мы должны выяснить, кто остается, а кто уходит. Мы решили, что нам нужен новый нападающий.