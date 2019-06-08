Скалони: «У Аргентины очень сложная группа в Кубке Америки»

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал победу над Никарагуа (5:1) в товарищеском матче и поделился ожиданиями от Кубка Америки-2019.

Мы были терпеливы. Нам не удавалось сделать разрезающий пас между линиями, но всё-таки смогли найти возможность.

Важно то, что игроки понимаю общую идею. Каждый в нашей команде выделяется в своём клубе. Мы в порядке, и это заставляет нас радоваться! Самое главное – мы команда.

Сборная Никарагуа играла с огромным энтузиазмом. Они проделали достойную работу. Временами они завладели мячом, так как нам хотелось переждать, чтобы найти пространство для атаки.

Наша группа в Кубке Америки очень сложна. Мы это очень хорошо понимаем. Но в хорошем турнире вам приходится бороться в каждом из матчей.