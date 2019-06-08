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Скалони: «У Аргентины очень сложная группа в Кубке Америки»

сегодня, 07:43
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина5 : 1Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Никарагуа (5:1) в товарищеском матче и поделился ожиданиями от Кубка Америки-2019.

Мы были терпеливы. Нам не удавалось сделать разрезающий пас между линиями, но всё-таки смогли найти возможность.

Важно то, что игроки понимаю общую идею. Каждый в нашей команде выделяется в своём клубе. Мы в порядке, и это заставляет нас радоваться! Самое главное – мы команда.

Сборная Никарагуа играла с огромным энтузиазмом. Они проделали достойную работу. Временами они завладели мячом, так как нам хотелось переждать, чтобы найти пространство для атаки.

Наша группа в Кубке Америки очень сложна. Мы это очень хорошо понимаем. Но в хорошем турнире вам приходится бороться в каждом из матчей.

На Кубке Америки сборная Аргентины сыграет в одной группе с Колумбией, Парагваем и Катаром.

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   653 / 810
сегодня в 14:26
у нас очень сложная группа- катар
STVA 1
STVA 1 ответил NGY
   30 / 810
сегодня в 10:52
Да не солому, а просто хочет выдать желаемое за действительное.
Вы сами написали про группу , какая она типа сложная! С таким настроем не сборную тренировать , а дворовую команду!
Akvarel
Akvarel
   43 / 810
сегодня в 09:21
У Аргентины не должно быть сложных групп.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   125 / 810
сегодня в 08:33
Кажется я пропустил тот момент, когда Катар начал участвовать в кубках Америки
beefs
beefs
   111 / 810
сегодня в 08:33
Это же разминка...
ДАША Д
ДАША Д
   234 / 810
сегодня в 08:31
Легче группы сложно придумать.
eleven LC
eleven LC
   67 / 810
сегодня в 08:24
А почему бы Аргентине не выиграть кубок Америки в этом году?
Да не,бред какой то!
NGY
NGY ответил STVA 1
   22 / 810
сегодня в 08:20
Соломку стелит по ходу .
Да не солому, а просто хочет выдать желаемое за действительное.
NGY
NGY
   22 / 810
сегодня в 08:19
Ну да, настолько сложная, ведь Катар и Парагвай это монстры футбольного мира.
mihaluch
mihaluch
   35 / 810
сегодня в 08:18
А что тут сложного? Черчесовцы с Дзюбаном эту группу враз бы раскатали.
Bavaria_M
Bavaria_M
   149 / 810
сегодня в 08:14
Эт гном под псевдонимом тренерут? О да сложная, с учетом что щас там одни дворовые сборные, даже бразилия дворовая,ох уж эти гномы
STVA 1
STVA 1
   30 / 810
сегодня в 07:56
Соломку стелит по ходу .
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