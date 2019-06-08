Хорди Кройф: «Де Лигт – особенный игрок. Его ждёт захватывающая карьера»

Бывший игрок «Барселоны» поделился мнением о защитнике «Аякса» и сборной Нидерландов .

Как футболист де Лигт рос, играя в стиле, который очень близок к барселонскому. У «Барсы» и Нидерландов по многим причинам всегда будет эта особенная связь.

Он особенный игрок, ведь ему 19 лет, и я не вижу большого количества игроков его уровня и возраста. У него огромный потенциал, и его ждёт захватывающая карьера.