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Хорди Кройф: «Де Лигт – особенный игрок. Его ждёт захватывающая карьера»

сегодня, 07:09

Бывший игрок «Барселоны» Хорди Кройф поделился мнением о защитнике «Аякса» и сборной Нидерландов Матийсе де Лигте.

Как футболист де Лигт рос, играя в стиле, который очень близок к барселонскому. У «Барсы» и Нидерландов по многим причинам всегда будет эта особенная связь.

Он особенный игрок, ведь ему 19 лет, и я не вижу большого количества игроков его уровня и возраста. У него огромный потенциал, и его ждёт захватывающая карьера.

«Барселона» продолжает интересоваться де Лигтом, но «Пари Сен-Жермен», по слухам, готов платить капитану «Аякса» в 2 раза больше, чем каталонский клуб.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   235 / 810
сегодня в 13:42
В Барсу и только в Барсу. Хотя этот цыгын Райола может приболтать и в ПСЖ
la_masia
la_masia
   81 / 810
сегодня в 08:36
Главное в ПСЖ не переходить.
Потому что туда никто за трофеями не едет, только на заработки.
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