Хорди Кройф: «Де Лигт – особенный игрок. Его ждёт захватывающая карьера»

Бывший игрок «Барселоны» Хорди Кройф поделился мнением о защитнике «Аякса» и сборной Нидерландов Матийсе де Лигте.
Как футболист де Лигт рос, играя в стиле, который очень близок к барселонскому. У «Барсы» и Нидерландов по многим причинам всегда будет эта особенная связь.
Он особенный игрок, ведь ему 19 лет, и я не вижу большого количества игроков его уровня и возраста. У него огромный потенциал, и его ждёт захватывающая карьера.
«Барселона» продолжает интересоваться де Лигтом, но «Пари Сен-Жермен», по слухам, готов платить капитану «Аякса» в 2 раза больше, чем каталонский клуб.
Потому что туда никто за трофеями не едет, только на заработки.
Потому что туда никто за трофеями не едет, только на заработки.