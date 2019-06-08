Морено: «Луис Энрике продолжает оставаться тренером сборной Испании»

Ассистент главного тренера сборной Испании Роберт Морено после победы над Фарерскими островами (4:1) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020 прокомментировал очередной пропуск игры наставником «Красной фурии» . Напомним, в марте 49-летний специалист по семейным обстоятельствам пропустил игру сборной Испании с Мальтой (2:0).

Я общался с Луисом на протяжении всей недели, пока мы готовились к матчу. Перед игрой я говорил с ним о сегодняшнем составе, и мы обсуждали тактику.

Мы поддерживали связь на протяжении всей игры, и у нас есть человек, который постоянно сообщает ему о происходящем.

Я буду находиться здесь столько, сколько потребуется, однако Луис остаётся тренером сборной.