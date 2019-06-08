ГлавнаяНовости

Морено: «Луис Энрике продолжает оставаться тренером сборной Испании»

сегодня, 08:00
Фарерские островаЛоготип футбольный клуб Фарерские острова1 : 4Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Ассистент главного тренера сборной Испании Роберт Морено после победы над Фарерскими островами (4:1) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020 прокомментировал очередной пропуск игры наставником «Красной фурии» Луисом Энрике. Напомним, в марте 49-летний специалист по семейным обстоятельствам пропустил игру сборной Испании с Мальтой (2:0).

Я общался с Луисом на протяжении всей недели, пока мы готовились к матчу. Перед игрой я говорил с ним о сегодняшнем составе, и мы обсуждали тактику.

Мы поддерживали связь на протяжении всей игры, и у нас есть человек, который постоянно сообщает ему о происходящем.

Я буду находиться здесь столько, сколько потребуется, однако Луис остаётся тренером сборной.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Манчини: «Греция и Босния - очень разные команды»
Сегодня, 15:06 Комментарии0
Манчини исключил возвращение Буффона в сборную
Сегодня, 14:24 Комментарии1
Матюиди: «Я действительно думал, что мы выйдем в финал ЛЧ»
Сегодня, 13:56 Комментарии2
С. Индзаги: «„Лацио“ - команда моего сердца»
Сегодня, 11:46 Комментарии1
Фонсека подтвердил, что в ближайшее время возглавит «Рому»
Сегодня, 11:08 Комментарии5
Де Лаурентис: «„Интер“ хочет разрушить мою команду»
Сегодня, 10:58 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   115 / 810
сегодня в 08:33
С таким соперником и тренер не нужен.
Zenit_84
Zenit_84
   62 / 810
сегодня в 08:14
Продолжай Энрике
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100