Яремчук: «В сборной Украины нет звёзд. Мы все одного уровня»

Нападающий «Гента» и сборной Украины прокомментировал свой гол и победу над Сербией (5:0) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020.

Я очень счастлив, хочу поблагодарить болельщиков. При такой поддержке, мы не могли показать плохую игру.

Забить гол – это очень приятно. Вдвойне приятно сделать это во Львове. Это всё благодаря партнёрам и главному тренеру. Ребята меня поддерживали не на словах, а на деле. Они знали, что я забью, поэтому все праздновали.

У нас нет звёзд в команде, мы все одного уровня, уважаем друг друга и показываем хорошую игру. Следующая игра с Люксембургом, нужно спокойно к этому подойти. Эту игру отпразднуем в раздевалке и уже завтра начнём подготовку к следующему матчу.