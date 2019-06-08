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Яремчук: «В сборной Украины нет звёзд. Мы все одного уровня»

сегодня, 02:51
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина5 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свой гол и победу над Сербией (5:0) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020.

Я очень счастлив, хочу поблагодарить болельщиков. При такой поддержке, мы не могли показать плохую игру. 

Забить гол – это очень приятно. Вдвойне приятно сделать это во Львове. Это всё благодаря партнёрам и главному тренеру. Ребята меня поддерживали не на словах, а на деле. Они знали, что я забью, поэтому все праздновали. 

У нас нет звёзд в команде, мы все одного уровня, уважаем друг друга и показываем хорошую игру. Следующая игра с Люксембургом, нужно спокойно к этому подойти. Эту игру отпразднуем в раздевалке и уже завтра начнём подготовку к следующему матчу.

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