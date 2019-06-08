Крстаич о разгроме от сборной Украины: «Беру всю ответственность на себя»

Главный тренер сборной Сербии прокомментировал разгромное поражение от команды Украины (0:5) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020.

Хочу поздравить сборную Украины с заслуженной победой. Начало матча несколько затянулось, а потом мы пропустили два нелепых гола.

Конечно, мне не нравится этот результат. Но жизнь продолжается. Нужно как можно быстрее восстановиться и сосредоточиться на домашнем матче с Литвой.

Украинцы были сильным соперником сегодня. Они были лучше нас, а первые два гола стали решающими. Я беру всю ответственность на себя. Нам трудно, но мы движемся дальше.