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Крстаич о разгроме от сборной Украины: «Беру всю ответственность на себя»

сегодня, 02:32
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина5 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал разгромное поражение от команды Украины (0:5) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020.

Хочу поздравить сборную Украины с заслуженной победой. Начало матча несколько затянулось, а потом мы пропустили два нелепых гола. 

Конечно, мне не нравится этот результат. Но жизнь продолжается. Нужно как можно быстрее восстановиться и сосредоточиться на домашнем матче с Литвой. 

Украинцы были сильным соперником сегодня. Они были лучше нас, а первые два гола стали решающими. Я беру всю ответственность на себя. Нам трудно, но мы движемся дальше.

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