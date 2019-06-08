Сборная России объявила стартовый состав на матч с Сан-Марино

Стали известны стартовые составы сборной России и Сан-Марино на матч отбора на Евро-2020.
Россия: Гильерме - Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов - Оздоев, Зобнин - Головин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук - Дзюба.
Сан-Марино: Э. Бенедеттини, Палацци, Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Ман. Баттистини, Грандони, Чеволи, Д. Ринальди, Голинуччи, Э. Голинуччи.
иуда(((
миранчуки(((
Гильерме))
Оздоев!
Фернандес,Кудряшов,Семенов)))
иуда(((
миранчуки(((
Гильерме))
Оздоев!
Фернандес,Кудряшов,Семенов)))
Приветствую.
Приветствую.