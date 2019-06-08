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Сборная России объявила стартовый состав на матч с Сан-Марино

вчера, 17:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Стали известны стартовые составы сборной России и Сан-Марино на матч отбора на Евро-2020.

Россия: Гильерме - Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов - Оздоев, Зобнин - Головин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук - Дзюба.

Сан-Марино: Э. Бенедеттини, Палацци, Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Ман. Баттистини, Грандони, Чеволи, Д. Ринальди, Голинуччи, Э. Голинуччи.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 791
вчера в 19:25
Побольше голов и без травм!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Absinthe5
   7 / 791
вчера в 18:57
его будут провоцироватт по заказу кипра,100%
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ruslik1982
   7 / 791
вчера в 18:56
+500
25процентный клоун
25процентный клоун ответил mihaluch
   7 / 791
вчера в 18:55
Ари выйдет на замену и забьет
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 791
вчера в 18:55
два Спартаковца греют душу!!!)))
иуда(((
миранчуки(((
Гильерме))
Оздоев!
Фернандес,Кудряшов,Семенов)))
mihaluch
mihaluch
   36 / 791
вчера в 18:46
Состав максимум на три мяча,а надо забивать десять.
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 791
вчера в 18:46
состав как бы намекает, что это чуть ли не единственная игра, в которой получится набрать очки
Tostao
Tostao
   112 / 791
вчера в 18:44
Бармен, рабочий мебельной фабрики, которого даже на один матч отбора на Евро не отпустили с работы ... с другой стороны настоящие профи, правда почему-то больше одного матча в неделю сыграть им уже не под силу. Нагрузки, пАнимаш!
МапС
МапС
   120 / 791
вчера в 18:38
У иуды рука отвалится козырять Саламычу.
Absinthe5
Absinthe5
   57 / 791
вчера в 18:38
Головин в составе. Зачем Черчесов дает Сан-Марино шансы?)
Союзник противников
Союзник противников
   42 / 791
вчера в 18:34
Потренируются на кошках .
ДСА
ДСА
   72 / 791
вчера в 18:26
Решили не рисковать выставляя второй состав.
волгoдoн
волгoдoн ответил mangoх12
   48 / 791
вчера в 18:25
отец и сын)
Сын за отца) Нелегко будет.
Приветствую.
GreeM
GreeM
   150 / 791
вчера в 18:24
Победы нашей сборной.
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 791
вчера в 18:22
Тревожно за оборону с грузином. Слабое звено спартачи. Гыгыгы
mangoх12
mangoх12 ответил волгoдoн
   66 / 791
вчера в 18:20
Первый просто Голинуччи,а второй Э )
отец и сын)
волгoдoн
волгoдoн
   48 / 791
вчера в 18:10
Первый просто Голинуччи,а второй Э )
useoff
useoff
   720 / 791
вчера в 18:09
Ну хоть братьев Серанчуков проверим в деле
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   95 / 791
вчера в 18:08
Джикия весь футбол испоганит.
Морозовский
Морозовский
   2 / 791
вчера в 18:08
Вперёд, Россия!
Akvarel
Akvarel
   33 / 791
вчера в 18:07
Свинья в составе, жди беды.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   71 / 791
вчера в 18:05
в рамке хоть не дырка-бомж)))
gentlewolf
gentlewolf
   453 / 791
вчера в 17:59
4-2-3-1
СуКины дети
СуКины дети
вчера в 17:59
Миранчуки и Гилерме - цвет сборной!
EAGuar As
EAGuar As
   110 / 791
вчера в 17:56
Удачи сборной России .
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