Нидерланды - Англия: де Лигт и де Йонг выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на полуфинальный матч Лиги Наций Нидерланды - Англия.
Нидерланды: Силлессен, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Бергвейн, де Рон, Френки де Йонг, Думфрис, Вейналдум, Бабел, Депай.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Делф, Чилуэлл, Райс, Баркли, Санчо, Стерлинг, Рэшфорд.
Утресем.
Начнём предсезонку,там наберу тебя бро.
Утресем.
Начнём предсезонку,там наберу тебя бро.
Гриша плюсую.
Здоров бро).
Гриша плюсую.
Здоров бро).
Делф)) Ска, это только в МС работает правило "Делф в старте - не к добру". Хотя Саутгейт ставит его в центр поля (его родная позиция), а не ЛЗ.
Короче, удачи Англии!
Делф)) Ска, это только в МС работает правило "Делф в старте - не к добру". Хотя Саутгейт ставит его в центр поля (его родная позиция), а не ЛЗ.
Короче, удачи Англии!