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Нидерланды - Англия: де Лигт и де Йонг выйдут с первых минут

сегодня, 20:48
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды0 : 0Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч идет

Стали известны стартовые составы команд на полуфинальный матч Лиги Наций Нидерланды - Англия.

Нидерланды: Силлессен, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Бергвейн, де Рон, Френки де Йонг, Думфрис, Вейналдум, Бабел, Депай.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Делф, Чилуэлл, Райс, Баркли, Санчо, Стерлинг, Рэшфорд.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
   192 / 814
сегодня в 21:50
Давайте ещё разок 2:3, как Аякс Тоттенхэм)
No problem
No problem ответил allemz
   81 / 814
сегодня в 21:48
Привет, Нурик!
У нас гемор конкретно.
Утресем.
Начнём предсезонку,там наберу тебя бро.
Байкал-38
Байкал-38
   21 / 814
сегодня в 21:43
Англии удачи.
КЭТиК
КЭТиК
   85 / 814
сегодня в 21:42
Все в бой!
drug01
drug01
   69 / 814
сегодня в 21:42
Все на на Англию а я против!
allemz
allemz ответил No problem
   57 / 814
сегодня в 21:36
Короче х.з че ты там имел ввиду, Гриша плюсую. Здоров бро).
Привет, Нурик!
No problem
No problem ответил allemz
   81 / 814
сегодня в 21:34
"ССР" в атаке сборной Англии. Зарешают на пейсе. Делф)) Ска, это только в МС работает правило "Делф в старте - не к добру". Хотя Саутгейт ставит его в центр поля (его родная позиция), а не ЛЗ. Короче, удачи Англии!
Короче х.з че ты там имел ввиду,
Гриша плюсую.
Здоров бро).
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   37 / 814
сегодня в 21:20
Если Куман свинью с лавки не выпустит, то у Голландии хорошие шансы.
dimagas1
dimagas1
   105 / 814
сегодня в 21:14
Составы вроде основные,думаю будет рубка))
Foxes
Foxes
   298 / 814
сегодня в 21:10
Удачи англичане!
Foxes
Foxes
   298 / 814
сегодня в 21:10
Удачи англичане!
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 814
сегодня в 21:04
Ждем красивого футбола!!!
allemz
allemz
   57 / 814
сегодня в 21:00
"ССР" в атаке сборной Англии. Зарешают на пейсе.
Делф)) Ска, это только в МС работает правило "Делф в старте - не к добру". Хотя Саутгейт ставит его в центр поля (его родная позиция), а не ЛЗ.
Короче, удачи Англии!
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