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Сборная России впервые забила 9 голов в одном матче

вчера, 20:49
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Сборная России обновила свой рекорд результативности в одном матче.

В игре против Сан-Марино россияне отличились девять раз. Покером отметился Артём Дзюба, на счету Федора Смолова - дубль, гол забил Федор Кудряшов и еще два автогола оформил защитник соперника Микеле Чеволи.

Ранее россияне дважды забивали по семь голов - в матчах с Сан-Марино (1995 год) и Лихтенштейном (2015-й).

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Все комментарии
mikysss
mikysss ответил Принц тарасовский
   141 / 791
вчера в 22:28
Чем меньше в сборной свиней тарасовских, тем лучше она играет.
петухам слова не давали
makkie
makkie
   13 / 791
вчера в 21:45
А когда успели Чиволи натурализовать? 😊
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   46 / 791
вчера в 21:20
Чем меньше в сборной свиней тарасовских, тем лучше она играет.
Тага Дага
Тага Дага
   184 / 791
вчера в 21:15
А почему Лунева не поставили...как раз его уровень.
борька
борька
   395 / 791
вчера в 21:13
Сильнейший соперник континента повержен
mikysss
mikysss ответил RamonCSKA
   141 / 791
вчера в 21:08
и все равно Семёнов умудрился косячить а стыдно за спартак
стыдно когда видно, свободен
RamonCSKA
RamonCSKA
   195 / 791
вчера в 20:55
и все равно Семёнов умудрился косячить
а стыдно за спартак
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
   257 / 791
вчера в 20:54
халтура
Питер Ман
Питер Ман
   70 / 791
вчера в 20:53
А стыдно то за пупсиков
Apsny
Apsny
   187 / 791
вчера в 20:53
Чиволи 12 игрок России, 13 и далее по списку пошли))).
rubinovyi2
rubinovyi2
   225 / 791
вчера в 20:51
Что и пугает..(
Лимит исчерпан?На ближайшие три года...))
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   27 / 791
вчера в 20:50
Накидали могучему сопернику.
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