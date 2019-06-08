Сборная России впервые забила 9 голов в одном матче

Сборная России обновила свой рекорд результативности в одном матче.
В игре против Сан-Марино россияне отличились девять раз. Покером отметился Артём Дзюба, на счету Федора Смолова - дубль, гол забил Федор Кудряшов и еще два автогола оформил защитник соперника Микеле Чеволи.
Ранее россияне дважды забивали по семь голов - в матчах с Сан-Марино (1995 год) и Лихтенштейном (2015-й).
а стыдно за спартак
а стыдно за спартак
Лимит исчерпан?На ближайшие три года...))
Лимит исчерпан?На ближайшие три года...))