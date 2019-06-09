Роналду остановил автобус команды ради фото с ребенком, больным лейкемией

Зарубежная пресса растиражировала новость о благородном поступке нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Футболист остановил автобус национальной команды ради того, чтобы сфотографироваться с юным поклонником, который болеет лейкемией. Мальчик стоял с плакатом с надписью «Криштиану, обними меня».
¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM— SportsCenter (@SC_ESPN) 8 июня 2019 г.
Напомним, что сборная Португалии благодаря хет-трику Роналду прошла Швейцарию в полуфинале Лиги Наций и 9 июня сыграет с Нидерландами в финале.
Португальцу предъявлено обвинение в неуплате налогов. С 2011 по 2014 год Роналду не отчислял деньги в казну Испании за заработок на имиджевых правах, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Mirror. В указанный период он не доплатил налоговикам 12,8 миллиона фунтов.
Роналду уже согласился с обвинениями и готов выплатить штраф."
После прочтения этой новости предлагаю воспользоваться типичным демагогическим приёмом персофанов дайвера и ненавистников Месси и посчитать, сколько можно было на указанные суммы спасти голодающих детей в Бангладеш, узников колтановых рудников в Конго, амурских тигров, черепашек и рыбок в Индийском и Атлантическом океанах, и ещё кого-нибудь.
Так что там о "благородном" Роналду? Ну да, конечно, нужно больше таких Роналду, "мир станет лучше", всё зло только от "гнома", это только из-за него в Африке дети голодают. Да так, что Роналду со своей "щедростью" никак это разрулить не может. А так старается, бедняга, аж жить не может!
Португальцу предъявлено обвинение в неуплате налогов. С 2011 по 2014 год Роналду не отчислял деньги в казну Испании за заработок на имиджевых правах, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Mirror. В указанный период он не доплатил налоговикам 12,8 миллиона фунтов.
Роналду уже согласился с обвинениями и готов выплатить штраф."
После прочтения этой новости предлагаю воспользоваться типичным демагогическим приёмом персофанов дайвера и ненавистников Месси и посчитать, сколько можно было на указанные суммы спасти голодающих детей в Бангладеш, узников колтановых рудников в Конго, амурских тигров, черепашек и рыбок в Индийском и Атлантическом океанах, и ещё кого-нибудь.
Так что там о "благородном" Роналду? Ну да, конечно, нужно больше таких Роналду, "мир станет лучше", всё зло только от "гнома", это только из-за него в Африке дети голодают. Да так, что Роналду со своей "щедростью" никак это разрулить не может. А так старается, бедняга, аж жить не может!
Бывший сотрудник благотворительного фонда «Лео Месси» Федерико Реттори подал иск в суд Испании против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, его отца и самого фонда.
Как утверждает Реттори, работавший в фонде с 2012-го по 2015 год, Месси и его окружение использовали организацию, чтобы получать личные платежи и таким образом не платить налоги.
Фонд Месси за последние годы подписал десятки соглашений со спонсорами. Общая сумма поступлений составляет минимум 10 млн евро, хотя некоторые источники утверждают, что эта цифра гораздо выше. Доход, полученный фондом, освобождается от налогов, но он должен использоваться только в социальных целях.
🤦🤦🤦
Бывший сотрудник благотворительного фонда «Лео Месси» Федерико Реттори подал иск в суд Испании против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, его отца и самого фонда.
Как утверждает Реттори, работавший в фонде с 2012-го по 2015 год, Месси и его окружение использовали организацию, чтобы получать личные платежи и таким образом не платить налоги.
Фонд Месси за последние годы подписал десятки соглашений со спонсорами. Общая сумма поступлений составляет минимум 10 млн евро, хотя некоторые источники утверждают, что эта цифра гораздо выше. Доход, полученный фондом, освобождается от налогов, но он должен использоваться только в социальных целях.
🤦🤦🤦
"Как многие другие футболисты, Месси не жалеет денег на помощь людям по всему миру.
В 2013 году он пожертвовал 600 тысяч евро на ремонт больницы.
152 тысячи на восстановление спортивного центра в родном городе Росарио.
100 тысяч евро – на лечение тысячи сирийских детей, пострадавших от уличных столкновений власти и оппозиции.
В том же году японская ювелирная компания сделала слепок его ноги и отлила копию из золота; пять миллионов долларов, полученные с продажи скульптуры на аукционе, пошли на помощь жертвам цунами в Японии.
В 2014-м Месси вместе с Маскерано внес 135 тысяч евро в бюджет строящегося онкологического центра в Буэнос-Айресе.
А в январе-2015 на аукционе Sotheby's было продано два портрета Месси общей стоимостью миллион долларов – деньги пошли на развитие детского образования в Бангладеш, Индонезии и Непале.
Кроме того, Месси является активным участником благотворительных акций UNICEF
В июне 2016 года, решением суда Лео получил 65 тысяч евро за моральный ущерб и в качестве компенсации за судебные издержки. Все деньги, полученные от газеты, Лионель передал фонду «Врачи без границ».
Учредитель благотворительного фонда и активный член ЮНИСЕФ не ограничивается участием исключительно в этих двух организациях. Доподлинно известно, что Месси лично жертвует серьезные денежные суммы на развитие инфраструктуры своего родного города и футбольного клуба, в котором он тренировался, будучи щупленьким мальчишкой.
«Я поддерживаю кампанию в честь обучения каждого ребенка, потому что верю: каждый ребенок имеет право на то, чтобы реализовать потенциал и исполнить мечту», – заявил Месси."
_____________________________________
Слабо тебе теперь в своей писанине слова "Рон" и "гном" местами поменять?
И да, "Если в мире было больше таких людей как Криштиану" , то есть с такими бабками, как у него, то большинству людей от этого, ВНЕЗАПНО, только хуже бы было, потому что это капитализм, и на одного такого богача приходятся миллионы реально нищих, за счёт которых эти богачи и могут быть богатыми, потому что любое богатство - это всегда неравенство, и никакими показушными фоточками с детишками это не исправить.
"Как многие другие футболисты, Месси не жалеет денег на помощь людям по всему миру.
В 2013 году он пожертвовал 600 тысяч евро на ремонт больницы.
152 тысячи на восстановление спортивного центра в родном городе Росарио.
100 тысяч евро – на лечение тысячи сирийских детей, пострадавших от уличных столкновений власти и оппозиции.
В том же году японская ювелирная компания сделала слепок его ноги и отлила копию из золота; пять миллионов долларов, полученные с продажи скульптуры на аукционе, пошли на помощь жертвам цунами в Японии.
В 2014-м Месси вместе с Маскерано внес 135 тысяч евро в бюджет строящегося онкологического центра в Буэнос-Айресе.
А в январе-2015 на аукционе Sotheby's было продано два портрета Месси общей стоимостью миллион долларов – деньги пошли на развитие детского образования в Бангладеш, Индонезии и Непале.
Кроме того, Месси является активным участником благотворительных акций UNICEF
В июне 2016 года, решением суда Лео получил 65 тысяч евро за моральный ущерб и в качестве компенсации за судебные издержки. Все деньги, полученные от газеты, Лионель передал фонду «Врачи без границ».
Учредитель благотворительного фонда и активный член ЮНИСЕФ не ограничивается участием исключительно в этих двух организациях. Доподлинно известно, что Месси лично жертвует серьезные денежные суммы на развитие инфраструктуры своего родного города и футбольного клуба, в котором он тренировался, будучи щупленьким мальчишкой.
«Я поддерживаю кампанию в честь обучения каждого ребенка, потому что верю: каждый ребенок имеет право на то, чтобы реализовать потенциал и исполнить мечту», – заявил Месси."
_____________________________________
Слабо тебе теперь в своей писанине слова "Рон" и "гном" местами поменять?
И да, "Если в мире было больше таких людей как Криштиану" , то есть с такими бабками, как у него, то большинству людей от этого, ВНЕЗАПНО, только хуже бы было, потому что это капитализм, и на одного такого богача приходятся миллионы реально нищих, за счёт которых эти богачи и могут быть богатыми, потому что любое богатство - это всегда неравенство, и никакими показушными фоточками с детишками это не исправить.
И особенно мерзко, когда всякие *ополизовские сми начинают это всюду пропихивать с криками "Посмотрите, какой он офигенно щедрый и благородный! А все, кто против - вы все чёрствые и бесчувственные!". Сразу вспоминается, как в 2016 году, после Евро, Роналду пожертвовал призовые в 300тыс. евро, все сми и подпевалы среди персофанов точно также вопили про неслыханную щедрость и благородство, забывая, почему то, что за неделю до этого он себе новую тачку купил за 3 лимона. Далеко не первую, кстати, плюс это я уже не говорю о другом его имуществе, если всё это посчитать, то 300 тысяч жалкими копейками для него выходят. Так что причём все эти экзальтированные вопли про "благородство", я не понимаю.
Я не против таких встреч известных спортсменов со своими поклонниками и благотворительности в целом (хотя и она имеет двойное дно, как и всё остальное в капиталистическом мире), я против лицемерия и показухи.
И особенно мерзко, когда всякие *ополизовские сми начинают это всюду пропихивать с криками "Посмотрите, какой он офигенно щедрый и благородный! А все, кто против - вы все чёрствые и бесчувственные!". Сразу вспоминается, как в 2016 году, после Евро, Роналду пожертвовал призовые в 300тыс. евро, все сми и подпевалы среди персофанов точно также вопили про неслыханную щедрость и благородство, забывая, почему то, что за неделю до этого он себе новую тачку купил за 3 лимона. Далеко не первую, кстати, плюс это я уже не говорю о другом его имуществе, если всё это посчитать, то 300 тысяч жалкими копейками для него выходят. Так что причём все эти экзальтированные вопли про "благородство", я не понимаю.
Я не против таких встреч известных спортсменов со своими поклонниками и благотворительности в целом (хотя и она имеет двойное дно, как и всё остальное в капиталистическом мире), я против лицемерия и показухи.