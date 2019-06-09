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Роналду остановил автобус команды ради фото с ребенком, больным лейкемией

сегодня, 00:31

Зарубежная пресса растиражировала новость о благородном поступке нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Футболист остановил автобус национальной команды ради того, чтобы сфотографироваться с юным поклонником, который болеет лейкемией. Мальчик стоял с плакатом с надписью «Криштиану, обними меня».

Напомним, что сборная Португалии благодаря хет-трику Роналду прошла Швейцарию в полуфинале Лиги Наций и 9 июня сыграет с Нидерландами в финале.

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ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил NGY
   229 / 791
сегодня в 02:51
И тем паче и смешнее читать твою писанину, на фоне этой новости: Бывший сотрудник благотворительного фонда «Лео Месси» Федерико Реттори подал иск в суд Испании против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, его отца и самого фонда. Как утверждает Реттори, работавший в фонде с 2012-го по 2015 год, Месси и его окружение использовали организацию, чтобы получать личные платежи и таким образом не платить налоги. Фонд Месси за последние годы подписал десятки соглашений со спонсорами. Общая сумма поступлений составляет минимум 10 млн евро, хотя некоторые источники утверждают, что эта цифра гораздо выше. Доход, полученный фондом, освобождается от налогов, но он должен использоваться только в социальных целях. 🤦🤦🤦
"Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал фигурантом дела о фискальном мошенничестве и уже во вторник предстанет перед судом Мадрида. Ему грозит тюремное заключение сроком на два года условно и штраф в размере 16,9 миллиона фунтов стерлингов.

Португальцу предъявлено обвинение в неуплате налогов. С 2011 по 2014 год Роналду не отчислял деньги в казну Испании за заработок на имиджевых правах, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Mirror. В указанный период он не доплатил налоговикам 12,8 миллиона фунтов.

Роналду уже согласился с обвинениями и готов выплатить штраф."



После прочтения этой новости предлагаю воспользоваться типичным демагогическим приёмом персофанов дайвера и ненавистников Месси и посчитать, сколько можно было на указанные суммы спасти голодающих детей в Бангладеш, узников колтановых рудников в Конго, амурских тигров, черепашек и рыбок в Индийском и Атлантическом океанах, и ещё кого-нибудь.
Так что там о "благородном" Роналду? Ну да, конечно, нужно больше таких Роналду, "мир станет лучше", всё зло только от "гнома", это только из-за него в Африке дети голодают. Да так, что Роналду со своей "щедростью" никак это разрулить не может. А так старается, бедняга, аж жить не может!
feris1
feris1
   157 / 791
сегодня в 02:44
Рон всегда славился благородством и щедростью!
NGY
NGY ответил ZENIT GOAL
   22 / 791
сегодня в 02:24
Ага, двойные стандарты (особенно в исполнении фанатов роналду) - это всегда весело: "Как многие другие футболисты, Месси не жалеет денег на помощь людям по всему миру. В 2013 году он пожертвовал 600 тысяч евро на ремонт больницы. 152 тысячи на восстановление спортивного центра в родном городе Росарио. 100 тысяч евро – на лечение тысячи сирийских детей, пострадавших от уличных столкновений власти и оппозиции. В том же году японская ювелирная компания сделала слепок его ноги и отлила копию из золота; пять миллионов долларов, полученные с продажи скульптуры на аукционе, пошли на помощь жертвам цунами в Японии. В 2014-м Месси вместе с Маскерано внес 135 тысяч евро в бюджет строящегося онкологического центра в Буэнос-Айресе. А в январе-2015 на аукционе Sotheby's было продано два портрета Месси общей стоимостью миллион долларов – деньги пошли на развитие детского образования в Бангладеш, Индонезии и Непале. Кроме того, Месси является активным участником благотворительных акций UNICEF В июне 2016 года, решением суда Лео получил 65 тысяч евро за моральный ущерб и в качестве компенсации за судебные издержки. Все деньги, полученные от газеты, Лионель передал фонду «Врачи без границ». Учредитель благотворительного фонда и активный член ЮНИСЕФ не ограничивается участием исключительно в этих двух организациях. Доподлинно известно, что Месси лично жертвует серьезные денежные суммы на развитие инфраструктуры своего родного города и футбольного клуба, в котором он тренировался, будучи щупленьким мальчишкой. «Я поддерживаю кампанию в честь обучения каждого ребенка, потому что верю: каждый ребенок имеет право на то, чтобы реализовать потенциал и исполнить мечту», – заявил Месси." _____________________________________ Слабо тебе теперь в своей писанине слова "Рон" и "гном" местами поменять? И да, "Если в мире было больше таких людей как Криштиану" , то есть с такими бабками, как у него, то большинству людей от этого, ВНЕЗАПНО, только хуже бы было, потому что это капитализм, и на одного такого богача приходятся миллионы реально нищих, за счёт которых эти богачи и могут быть богатыми, потому что любое богатство - это всегда неравенство, и никакими показушными фоточками с детишками это не исправить.
И тем паче и смешнее читать твою писанину, на фоне этой новости:

Бывший сотрудник благотворительного фонда «Лео Месси» Федерико Реттори подал иск в суд Испании против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, его отца и самого фонда.

Как утверждает Реттори, работавший в фонде с 2012-го по 2015 год, Месси и его окружение использовали организацию, чтобы получать личные платежи и таким образом не платить налоги.

Фонд Месси за последние годы подписал десятки соглашений со спонсорами. Общая сумма поступлений составляет минимум 10 млн евро, хотя некоторые источники утверждают, что эта цифра гораздо выше. Доход, полученный фондом, освобождается от налогов, но он должен использоваться только в социальных целях.

🤦🤦🤦
VasyaOblomov
VasyaOblomov ответил Gelious
   276 / 791
сегодня в 01:30
Ну вот как плохо относиться к этому человеку, когда кучи и кучи подобных поступков вокруг него? И это лишь те, что сми (сами или с подачи агентов португальца) находят.
а что он такого сделал , мальчик уже чуть ли не на дорогу вышел , а этот даже с автобуса не вышел
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Шишанутый
   229 / 791
сегодня в 01:10
Рон человечеще!! Не когда он не остатся равнодушным и всегда готов прийти на помощь нуждающимся а гном в это время объедает голодных детей и думает где бы еще стащить бабла. Если в мире было больше таких людей как Криштиану наш мир был бы лучше но к сожелению в основном встречаются гномы..
Ага, двойные стандарты (особенно в исполнении фанатов роналду) - это всегда весело:

"Как многие другие футболисты, Месси не жалеет денег на помощь людям по всему миру.

В 2013 году он пожертвовал 600 тысяч евро на ремонт больницы.

152 тысячи на восстановление спортивного центра в родном городе Росарио.

100 тысяч евро – на лечение тысячи сирийских детей, пострадавших от уличных столкновений власти и оппозиции.

В том же году японская ювелирная компания сделала слепок его ноги и отлила копию из золота; пять миллионов долларов, полученные с продажи скульптуры на аукционе, пошли на помощь жертвам цунами в Японии.

В 2014-м Месси вместе с Маскерано внес 135 тысяч евро в бюджет строящегося онкологического центра в Буэнос-Айресе.

А в январе-2015 на аукционе Sotheby's было продано два портрета Месси общей стоимостью миллион долларов – деньги пошли на развитие детского образования в Бангладеш, Индонезии и Непале.

Кроме того, Месси является активным участником благотворительных акций UNICEF

В июне 2016 года, решением суда Лео получил 65 тысяч евро за моральный ущерб и в качестве компенсации за судебные издержки. Все деньги, полученные от газеты, Лионель передал фонду «Врачи без границ».

Учредитель благотворительного фонда и активный член ЮНИСЕФ не ограничивается участием исключительно в этих двух организациях. Доподлинно известно, что Месси лично жертвует серьезные денежные суммы на развитие инфраструктуры своего родного города и футбольного клуба, в котором он тренировался, будучи щупленьким мальчишкой.

«Я поддерживаю кампанию в честь обучения каждого ребенка, потому что верю: каждый ребенок имеет право на то, чтобы реализовать потенциал и исполнить мечту», – заявил Месси."

_____________________________________

Слабо тебе теперь в своей писанине слова "Рон" и "гном" местами поменять?

И да, "Если в мире было больше таких людей как Криштиану" , то есть с такими бабками, как у него, то большинству людей от этого, ВНЕЗАПНО, только хуже бы было, потому что это капитализм, и на одного такого богача приходятся миллионы реально нищих, за счёт которых эти богачи и могут быть богатыми, потому что любое богатство - это всегда неравенство, и никакими показушными фоточками с детишками это не исправить.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   229 / 791
сегодня в 01:05
Мерзко, когда на таких вещах пиарятся. Встречался бы, фотографировался, переводил деньги или ещё что-нибудь делал БЕЗ камер - вот это реально вызывало бы уважение. А так это просто показуха, игра на камеру. Для знаменитостей это часть работы, своеобразный ритуал по поддержанию репутации. На больных и обездоленных большинству из них тупо наплевать, даже напротив - их наличие им напрямую выгодно, т.к. есть на ком отрабатывать подобные акции.

И особенно мерзко, когда всякие *ополизовские сми начинают это всюду пропихивать с криками "Посмотрите, какой он офигенно щедрый и благородный! А все, кто против - вы все чёрствые и бесчувственные!". Сразу вспоминается, как в 2016 году, после Евро, Роналду пожертвовал призовые в 300тыс. евро, все сми и подпевалы среди персофанов точно также вопили про неслыханную щедрость и благородство, забывая, почему то, что за неделю до этого он себе новую тачку купил за 3 лимона. Далеко не первую, кстати, плюс это я уже не говорю о другом его имуществе, если всё это посчитать, то 300 тысяч жалкими копейками для него выходят. Так что причём все эти экзальтированные вопли про "благородство", я не понимаю.

Я не против таких встреч известных спортсменов со своими поклонниками и благотворительности в целом (хотя и она имеет двойное дно, как и всё остальное в капиталистическом мире), я против лицемерия и показухи.
Шишанутый
Шишанутый
   26 / 791
сегодня в 00:49
Рон человечеще!! Не когда он не остатся равнодушным и всегда готов прийти на помощь нуждающимся а гном в это время объедает голодных детей и думает где бы еще стащить бабла. Если в мире было больше таких людей как Криштиану наш мир был бы лучше но к сожелению в основном встречаются гномы..
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 791
сегодня в 00:41
Достойно!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 791
сегодня в 00:38
без комментариев
Gelious
Gelious
   121 / 791
сегодня в 00:36
Ну вот как плохо относиться к этому человеку, когда кучи и кучи подобных поступков вокруг него? И это лишь те, что сми (сами или с подачи агентов португальца) находят.
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