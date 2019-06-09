Роналду остановил автобус команды ради фото с ребенком, больным лейкемией

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Зарубежная пресса растиражировала новость о благородном поступке нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии .

Футболист остановил автобус национальной команды ради того, чтобы сфотографироваться с юным поклонником, который болеет лейкемией. Мальчик стоял с плакатом с надписью «Криштиану, обними меня».

¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM — SportsCenter (@SC_ESPN) 8 июня 2019 г.

Напомним, что сборная Португалии благодаря хет-трику Роналду прошла Швейцарию в полуфинале Лиги Наций и 9 июня сыграет с Нидерландами в финале.