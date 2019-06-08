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Азар написал прощальное письмо «Челси»

сегодня, 02:19

Новичок «Реала» Эден Азар в своём Instagram обратился с прощальным письмом к «Челси» и болельщикам лондонского клуба.

Моим друзьям и семье «Челси». 

Теперь вы знаете, что я присоединюсь к «Реалу». Не секрет, что я мечтал играть за них с тех пор, как мальчишкой забил свой первый гол. Я старался изо всех сил не отвлекать себя или команду в этот сложный период спекуляциями и вниманием СМИ, особенно последние 6 месяцев. 

Теперь клубы пришли к соглашению, надеюсь, вы понимаете, что я должен был начать новую главу, как и каждый из вас, когда у вас есть шанс осуществить свои мечты. Уход из «Челси» – самое большое и сложное решение в моей карьере на данный момент. Теперь, когда всё уже известно, я хотел бы сказать одну вещь, которая всегда была очевидная для меня: я любил каждый момент в «Челси», и я бы не ушёл ни в какой другой клуб. 

Мне было всего 21, когда я присоединился к команде, так что я вырос как человек и игрок со всеми вами. В конце концов, это вы помогли мне стать капитаном сборной Бельгии. Конечно, бывали тяжёлые времена для команды в целом и для меня лично, это профессиональный футбол. Тем не менее, футбол для меня – это иметь мяч в ногах, играть и наслаждаться каждым моментом. Мой совет тем, кто просит тренерское наставление! Играйте в футбол и получайте удовольствие! 

Даже когда мы играли не очень хорошо, я старался делать всё возможное, и это было благодаря вашей удивительной поддержке. Этот боевой дух, настрой и нежелание когда-либо сдаваться – часть культуры «Челси», и она исходит непосредственно от вас.

Я вспоминаю свои особые моменты в футболке «Челси», их так много. К счастью, мы намного чаще выигрывали, чем проигрывали. Будь то турне по США, или матч в Сандерленде, в России, или, конечно, каждая игра на «Стэмфорд Бридж» – вы всегда поддерживали меня и поощряли моё желание играть в футбол. 

Мы выигрывали Кубок Англии, Кубки Лиги, Лигу Европы и Премьер-лигу. Каждый из этих трофеев по-своему особенный, и, конечно, матч в Баку пару недель назад – идеальный способ выйти из долгого тяжёлого сезона после чемпионата мира.

«Челси» и особенно болельщики всегда будут особенными для меня, и в следующем сезоне я буду следить за командой. Надеюсь, что в следующем сезоне и в каждом из грядущих сезонов мы будем играть друг против друга в Лиге чемпионов, чтобы снова встретиться. 

Прежде чем я уйду, ещё раз спасибо всем в клубе за каждый момент, что мы прожили вместе. Мы прощаемся в нужное время. Я должен поблагодарить владельца клуба Абрамовича и совет директоров за то, что помогли мне реализовать не одну, а две мечты: первую – стать игроком «Челси», а сегодня вторую — стать игроком «Реала». 

Желаю каждому из вас всего наилучшего, мои друзья.

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gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:43
В мечтах конечно парень подзапутался, но в остальном достаточно подробно и тепло раскланялся с Челси.
Теперь за дело, надо поработать в Реале.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
сегодня в 02:30
Молорик, достойно ушёл. Как бы не хотел перейти в Реал, никогда не было ни саботажов, ни истерик, ни прогулов тренировок, ни дойки клуба на новые контракты используя интерес Реала. Остался человеком. Удачи Эд!
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