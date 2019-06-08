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Куртуа – Азару: «Добро пожаловать в лучший клуб мира!»

сегодня, 03:09

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поприветствовал своего партнёра по сборной Бельгии Эдена Азара в мадридском клубе. Сейчас оба экс-игрока «Челси» находятся в расположении национальной команды.

«Добро пожаловать в лучший клуб мира!» — подписал Куртуа на испанском языке совместное фото с Азаром.

По слухам, в «Реале» Азар будет зарабатывать в два раза больше, чем в «Челси».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   88 / 810
сегодня в 14:07
Ты прав, Тибо! Мадридский Реал это бренд, знак качества и действительно лучший клуб мира, кто бы что ни говорил.
Garrincha58
Garrincha58
   250 / 810
сегодня в 12:54
уже нет, Реал с трудом занял третье место в ЛаЛиге а сам Куртуа в первом же сезоне обокакался в лучшем клубе
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил удав
   278 / 810
сегодня в 12:44
То посмешище а не турнир. Все понимают что самый определяющий турнир это лч)
волгoдoн
волгoдoн
   162 / 810
сегодня в 12:28
Озар постучался в кабинет,дверь открыл Тиба Дыркин)
vovinho11
vovinho11
   771 / 810
сегодня в 11:56
В Реал, который Аякс во все щели насувал
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Donetsk_the_BEST
   239 / 810
сегодня в 11:33
Пока не сыгран клубный ЧМ де-юре РЕАЛ лучший клуб мира! Остальные могут пока только скрежетать зубами и бомбить или принять реальность) а эти клоунские высказывания не стоят и гроша)
да кому тот чемпик нужен - даже Лига Наций по накалу сильней,чем те клубные тренировки. Аякс вынес вперёд ногами на Барнабэу этих королевичей,макнув в сливки головой.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил BESTjuventus10
   239 / 810
сегодня в 11:31
До июня 2020 титул лучшего клуба мира у Ливера как бы. Остальные могут пока только скрежетать зубами и бомбить или принять реальность) а эти клоунские высказывания не стоят и гроша)
надо быть объективным,что тот кто завоевывает ЛЧ,тот и Лучший клуб Мира, потому что Европа и есть МИР. Все лучшие игроки играют в Европе.а не в Азии или Америке.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил удав
   239 / 810
сегодня в 11:29
ну уж не мира, а Европы.Клубный ЧМ Ливер еще не выиграл=)
да никому тот чемпионат не нужен,кроме Реала. Юва вообще не парится, туда резервистов в этом сезоне отправит бой-боллов.
удав
удав ответил BESTjuventus10
   303 / 810
сегодня в 11:26
До июня 2020 титул лучшего клуба мира у Ливера как бы. Остальные могут пока только скрежетать зубами и бомбить или принять реальность) а эти клоунские высказывания не стоят и гроша)
ну уж не мира, а Европы.Клубный ЧМ Ливер еще не выиграл=)
удав
удав
   303 / 810
сегодня в 11:25
с дыркой Куртуа надо чтобы каждый из форвардов забивал по 2мяча за игру,тогда может Реал будет зацеплять ничейки=)
NbKA555
NbKA555
сегодня в 11:15
Дырявый пискнул
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   239 / 810
сегодня в 11:12
Азару придётся забивать на 2 мяча больше,чем Куртуа пропустит и тогда будет лучшим клубом Мадрида. йо-хо-хо!
Aleks Captain
Aleks Captain
   700 / 810
сегодня в 10:57
Скоро тебя Носатый этот "лучший клу." по зад ногой!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил ZjzoRe
   69 / 810
сегодня в 10:55
после этого трансфера фанаты Барсы сжали булки, ведь теперь они будут выигрывать Ла-Лигу в апреле, а не в феврале) ну а на самом деле будет интересно: новый конкурент для Месси (не по голам, по общему уровню), новый "Реал", крутой должен быть сезон в Испании
ничего крутого в Испании не будет, игроки Барселоны будут сливать Вальверде, поэтому будет куча проигрышей в начале сезона
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответил BESTjuventus10
сегодня в 10:55
До июня 2020 титул лучшего клуба мира у Ливера как бы. Остальные могут пока только скрежетать зубами и бомбить или принять реальность) а эти клоунские высказывания не стоят и гроша)
Пока не сыгран клубный ЧМ де-юре РЕАЛ лучший клуб мира!
Остальные могут пока только скрежетать зубами и бомбить или принять реальность) а эти клоунские высказывания не стоят и гроша)
Ruslik1982
Ruslik1982
   69 / 810
сегодня в 10:54
Куртуа потролил
ZjzoRe
ZjzoRe
   563 / 810
сегодня в 10:50
после этого трансфера фанаты Барсы сжали булки, ведь теперь они будут выигрывать Ла-Лигу в апреле, а не в феврале)

ну а на самом деле будет интересно: новый конкурент для Месси (не по голам, по общему уровню), новый "Реал", крутой должен быть сезон в Испании
azkan
azkan ответил BESTjuventus10
   323 / 810
сегодня в 10:32
До июня 2020 титул лучшего клуба мира у Ливера как бы. Остальные могут пока только скрежетать зубами и бомбить или принять реальность) а эти клоунские высказывания не стоят и гроша)
Тем более от дырявого вратаря лучшего клуба)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   278 / 810
сегодня в 09:38
До июня 2020 титул лучшего клуба мира у Ливера как бы. Остальные могут пока только скрежетать зубами и бомбить или принять реальность) а эти клоунские высказывания не стоят и гроша)
la_masia
la_masia
   81 / 810
сегодня в 08:32
У Азара лицо, как будто курнул уже)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   86 / 810
сегодня в 07:29
Сам Куртуа пока не сделал ничего для того чтобы его заявление о лучшем клубе мира трудно было опровергнуть.
Karkaz
Karkaz
   397 / 810
сегодня в 07:07
Уже не лучший
cska plus
cska plus
   20 / 810
сегодня в 06:49
Ахахах! Гном удушится.
NOVA
NOVA
   182 / 810
сегодня в 05:25
жаль что не в прошлом сезоне вместе пришли!! а про лучший клуб мира правду сказал!!!
cevin cigan
cevin cigan
   12 / 810
сегодня в 03:42
ВЭЛКОМ АЗАР!!!!!!!!!!!!
RaulReal
RaulReal
   474 / 810
сегодня в 03:40
Все болельщики Реала присоединяются к словам Куртуа " Добро пожаловать в лучший клуб мира Азар", антиболельщики искренне соболезную, что не болейте за лучший клуб в мире)))
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