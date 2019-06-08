Куртуа – Азару: «Добро пожаловать в лучший клуб мира!»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поприветствовал своего партнёра по сборной Бельгии Эдена Азара в мадридском клубе. Сейчас оба экс-игрока «Челси» находятся в расположении национальной команды.
«Добро пожаловать в лучший клуб мира!» — подписал Куртуа на испанском языке совместное фото с Азаром.
По слухам, в «Реале» Азар будет зарабатывать в два раза больше, чем в «Челси».
Bienvenido al mejor club del mundo!!!⚪️⚪️ @hazardeden10 @realmadrid pic.twitter.com/bDjo5szisD— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 7 июня 2019 г.
Остальные могут пока только скрежетать зубами и бомбить или принять реальность) а эти клоунские высказывания не стоят и гроша)
Остальные могут пока только скрежетать зубами и бомбить или принять реальность) а эти клоунские высказывания не стоят и гроша)
ну а на самом деле будет интересно: новый конкурент для Месси (не по голам, по общему уровню), новый "Реал", крутой должен быть сезон в Испании
ну а на самом деле будет интересно: новый конкурент для Месси (не по голам, по общему уровню), новый "Реал", крутой должен быть сезон в Испании