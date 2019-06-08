Куртуа – Азару: «Добро пожаловать в лучший клуб мира!»

сегодня, 03:09

Голкипер «Реала» поприветствовал своего партнёра по сборной Бельгии в мадридском клубе. Сейчас оба экс-игрока «Челси» находятся в расположении национальной команды.

«Добро пожаловать в лучший клуб мира!» — подписал Куртуа на испанском языке совместное фото с Азаром.

По слухам, в «Реале» Азар будет зарабатывать в два раза больше, чем в «Челси».