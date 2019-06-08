«Интер» сообщил Икарди, что больше не рассчитывает на него

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Нападающий «Интера» был оповещен, что он больше не будет играть за миланский клуб. Такое решение приняло руководство «нерадзурри» вместе с новым главным тренером команды Антонио Конте.

В то же время сам аргентинец наотрез отказался уходить. Он настаивает на том, что отклонит любой трансфер и, если потребуется, останется в клубе до 2021 года, пока не закончится его контракт. «Интер» в ответ на это пригрозил полностью убрать Икарди из команды, не давая играть даже за «молодежку».

«Нерадзурри» надеются продать Икарди в «Рому», которая проявляла интерес. Взамен «Интер» хочет заполучить Эдина Джеко, Александара Коларова и .