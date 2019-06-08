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«Интер» сообщил Икарди, что больше не рассчитывает на него

сегодня, 00:53

Нападающий «Интера» Мауро Икарди был оповещен, что он больше не будет играть за миланский клуб. Такое решение приняло руководство «нерадзурри» вместе с новым главным тренером команды Антонио Конте. 

В то же время сам аргентинец наотрез отказался уходить. Он настаивает на том, что отклонит любой трансфер и, если потребуется, останется в клубе до 2021 года, пока не закончится его контракт. «Интер» в ответ на это пригрозил полностью убрать Икарди из команды, не давая играть даже за «молодежку».

«Нерадзурри» надеются продать Икарди в «Рому», которая проявляла интерес. Взамен «Интер» хочет заполучить Эдина Джеко, Александара Коларова и Стефана Эль-Шаарави.

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allemz
allemz ответил Bavaria_M
   55 / 816
сегодня в 01:16
Вот и допрыгался каблук,жена испортила ему всю карьеру, рома это понижение, и наврятли кто серьезный захочет с ними иметь дело,
Не уйдет он в Рому.
Конте мечтает заполучить Лукаку, а это шанс для соседей обменять его на Икарди, который посильнее орангутана будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 816
сегодня в 01:12
Самим значит не нужен, но за него требуют сразу троих?!?
А не жирно будет???
Bavaria_M
Bavaria_M
   170 / 816
сегодня в 01:11
Вот и допрыгался каблук,жена испортила ему всю карьеру, рома это понижение, и наврятли кто серьезный захочет с ними иметь дело,
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   4 / 816
сегодня в 01:09
Конте всё-таки засланный казачок, не успел прийти, как уже избавился от лучшего игрока.
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