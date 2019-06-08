«Интер» сообщил Икарди, что больше не рассчитывает на него

Нападающий «Интера» Мауро Икарди был оповещен, что он больше не будет играть за миланский клуб. Такое решение приняло руководство «нерадзурри» вместе с новым главным тренером команды Антонио Конте.
В то же время сам аргентинец наотрез отказался уходить. Он настаивает на том, что отклонит любой трансфер и, если потребуется, останется в клубе до 2021 года, пока не закончится его контракт. «Интер» в ответ на это пригрозил полностью убрать Икарди из команды, не давая играть даже за «молодежку».
«Нерадзурри» надеются продать Икарди в «Рому», которая проявляла интерес. Взамен «Интер» хочет заполучить Эдина Джеко, Александара Коларова и Стефана Эль-Шаарави.
Конте мечтает заполучить Лукаку, а это шанс для соседей обменять его на Икарди, который посильнее орангутана будет.
Конте мечтает заполучить Лукаку, а это шанс для соседей обменять его на Икарди, который посильнее орангутана будет.
А не жирно будет???
А не жирно будет???