Яркие таланты команды Шевченко

вчера, 15:00

У сербов футболисты «Реала», «Ромы» и «Аякса», но они проиграли украинцам 5:0. О подопечных вдохновителя разгрома – на «Соккер.ру».

Счет игры Украины против Сербии очень, очень неожиданный. Редко увидишь разгром 5:0 в матче конкурентов и равных по амбициям соперников. Это самое крупное поражение в истории сборной Сербии уже без Черногории.

В гости к Шевченко приехали полуфиналисты еврокубков, как Тадич или Йович, но примерно с 20-й минуты на поле была одна команда. Тренер Крстаич переоценил сыгранность Сербии - пробовал удивить атакующим набором игроком и тремя центральными.

Но защитник Спайич из «Краснодара» с напарниками проверили на себе главный козырь сборной Украины – резкая команда, которая учится играть низом. Быстро принимают решения, что не удивительно, когда руководит Шевченко, который сам работал в касание и открывался под передачи Пирло и Зеедорфа.

Плюс Тассотти – давний напарник Анчелотти, тоже в штабе сборной Украины, как и Шовковский. Вместе воспитывают интересных игроков, многим от 20 до 23 лет. А на подходе еще порция для скаутов, ведь сборная Украины U-20 вчера вышла в полуфинал чемпионата мира в Польше.

Андрей Лунин («Реал», 20 лет)

«Реал» отдал 8.5 млн евро – немало за тогдашнего 19-летнего вратаря луганской «Зари». Непонятно, зачем тренер выдернул Андрея из состава молодежки, который сыграет в полуфинале ЧМ с Италией, ведь оставил голкипера «Реала» на скамейке против Сербии. Лунин был важной частью и звездой состава Петракова, ведь Андрей - вратарь формата современных топов – высокий, прыгучий, спокойный. Пенальти тащит не хуже, чем это делал Шовковский. Осталось лишь дождаться, когда Пятов уступит место, ведь тезка-ветеран тоже в порядке.

Руслан Малиновский («Генк», 26 лет)

Единственный «старик» в компании. Зато скауты на него смотрят в этом сезоне так часто, как матери на младенцев. Хавбек Руслан в футбольном смысле дозрел чуть позднее, чем остальные. Хавбек «Генка» помог клубу стать чемпионом Бельгии – всего четвертый титул, спустя восемь лет после предыдущего. Теперь получает предложения из разных стран. Руслан с сербами был уверен в себе, бельгийцы довольны – цена на Малиновского еще выросла. В принципе, парень с мощнейшим ударом может заиграть в Серии А, если попадет в хорошую команду.

Марьян Швед («Селтик», 21 год)

Поскольку о парне говорили еще в 2014 году, когда дебютировал за «Карпаты», а через год попал в «Севилью», то может показаться, что Шведу уже много лет. На самом деле миниатюрный Марьян только начал рост и ему 21 год. Вернулся из Испании, отбегал приличные сезоны в «Карпатах», разжился голами. Затем получил предложение «Селтика», с лета будет пытаться покорить Шотландию. Тайное оружие сборной Шевченко – может выстрелить, выйдя на замену в будущем. Думает быстро, «испанского» формата футболист с очень опасным ударом.

Николай Матвиенко («Шахтер», 23 года)

Воспитанник донецкого «Шахтера» поиграл в Львове в аренде за «Карпаты», а вчера в этом же городе провел один из своих лучших матчей за сборную. Причем не справа, а в центре защиты. У Тадича и Йовича ничего не получилось, Кривцов и Матвиенко хорошо закрыли проход к воротам Пятова. Николай персонально присматривал за новичком «Реала», а остановить нападающего за 60 млн евро – неплохая заявка на интерес скаутов. Тем более, когда речь о защитнике, который играет на всех позициях – справа, в центре и слева.

Виталий Миколенко («Динамо» Киев, 20 лет)

Самый интересный украинский защитник. Миколенко только двадцать лет, а уже выжигает левый фланг. Виталий – воспитанник «Динамо», в прошлом ноябре продлил контракт на улучшенных условиях. Шутил накануне, что хочет играть за границей, но в «Зенит», как Ракицкий, не поедет, а вот если Клопп захочет заменить им Робертсона – будет думать. А если оценивать серьезно, то в топ-5 может заиграть в середняках. В его возрастной категории маловато крутых левых защитников с опытом.

Николай Шапаренко («Динамо» Киев, 20 лет)

Атакующему полузащитнику нет места в основе сборной Украины, но Шапаренко всего 20 лет. У хавбека примечательная пластика – ноги, словно на шарнирах, а техника такая, словно из футбольного симулятора. Воспитанник мариупольского футбола и уроженец Донецкой области появляется на поле в составе киевского «Динамо», набирается опыта в Лиге Европы, где провалился, например, против «Челси», как и все киевляне. Зато Шапаренко забивал в УПЛ еще в 16 лет, а теперь вызывается в сборную и ждет своего часа.

Владимир Шепелев («Динамо» Киев, 22 года)

Рассудительный центральный хавбек, умеет выдержать паузу. Поскольку всего 22 года, еще может прибавить в отборе. Но важнее, как работает мысль. Отличительной чертой этого набора игроков является умение думать на одной скорости. Зинченко, прежде чем поцеловать в щеку журналистку, вчера сказал, что заслугой команды считает то, что перебили ритм игры Сербии. И Александр прав. Шепелев вышел на замену, но ему всего 22 года. Воспитанник «Черноморца» и «Динамо» в основе киевлян появляется с 2014 года, за сборную Украины пока играл мало, но все еще впереди.

Роман Яремчук («Гент», 23 года)

Малиновский играет за «Генк», с «к» на конце, а Яремчук вместе с еще двумя игроками сборной Украины – Безусом и Пластуном, выступают за «Гент». «Буйволы» завершили сезон лишь на пятом месте. Зато Роман – воспитанник «Карпат» и «Динамо», нашел команду, которой нужен в основе. В результате сборная Украины получила своего Дзюбу. Но Яремчук легче, хотя и высокий, внизу играет чаще, чем на втором этаже, поскольку таков стиль команды Шевченко. Роман вчера забил первый гол за сборную Украины – в родном Львове, и поскольку ему всего 23, есть шанс, что подойдет для основы. Коноплянке и Ярмоленко годами не хватало правильного центрального форварда. Быть может, он появился.

Виктор Коваленко («Шахтер», 23 года)

Проблемой Виктора является его игровая стеснительность. Коваленко в каком-то смысле является Заболотным украинского разлива – над ним любят подшучивать. Впрочем, Ярмоленко тоже называли «мальчиком с 130 километра» из-за того, что бывший тренер «Динамо» так обозначил его находку селекционерами и сравнил с Шевченко. Андрей пережил шутки и вырос в человека с 36 голами в 80 матчах за сборную. Так что плеймейкер Коваленко еще может заиграть стабильно. Выручит приличный пас, но нужна динамика и движение.

Александр Зинченко («Манчестер Сити», 22 года)

Балагур стал серьезнее. Не считает себя основным в составе команды Гвардиолы – верный подход. Приобретенная недавно рассудительность позволила Зинченко взять требл с «горожанами». Плюсом Александра является светлая голова – с мячом работает четко, задачи тренера понимает быстро. В «Сити» крайние защитники работают словно Лам в «Баварии» когда-то – со смещением в центр при высоких атаках. И раз Зинченко в 22 года хватает футбольного интеллекта для таких маневров – у Александра есть перспективы в Манчестере или в другом футбольном городе. Он ведь хавбек, не защитник.

Виктор Цыганков («Динамо» Киев, 21 год)

Этот «рыжик» спокойствием на поле напоминает футболистов прошлого. Со Скоулзом некорректно сравнивать – цвет волос похожий, но играет Цыганков иначе, не удивительно, что 21-летний хавбек под прицелом у известных клубов, вроде «Ромы». Молодой, не будет стоить 50 млн евро, а при этом умеет и в глубине сыграть, как хавбеки из Германии, вроде Крооса, и у чужих ворот – как тот же Скоулз или Лэмпард, хотя удар не на силу, а на технику. И на фланге тоже появляется. Цыганков здорово подрос, летом может сменить клуб. Почти в каждом втором матче за «Динамо» забивает – отличный результат для хавбека. И Сербии два разных гола за три минуты положил.

Шевченко собирает интересный состав

Малиновскому 26 лет, но остальные заметно моложе. Также забавно, что в заявке много левшей. Их по статистике примерно 15 % населения, а тут чуть ли не каждый второй. Зато говорят, что среди левшей творческие люди, вот и натворили вчера с сербами. Даже правша «старик» Коноплянка после ужасного сезона разжился двумя голами.

Да и выход сборной 20-летних в полуфинал ЧМ -2019 работает на перспективу сборной Шевченко. Там парочка футболистов атаки, которые оставляют хорошее впечатление, но и интересный защитник Ефим Конопля подсказывает, что «Шахтер» может в будущем предложит новых сборников.

Важно для сборной Украины, что Шевченко объективно не раскрыл потенциал команды и сам пока молодой тренер. Лунин вообще в запасе сборной, Зинченко только-только обжился в центре поля, Цыганков не вырос, Яремчук набирается опыта, два защитника – молодые.

Но, судя по интервью, ребята серьезнее, чем были футболисты поколения Алиева и Милевского. Шевченко после игры тоже был скорее уставшим, чем радостным. Уже думает про матч с непростым сейчас Люксембургом, который с огромным трудом чудом переиграли в гостях. Ведь важно не просто создавать моменты, а их реализовывать.

В матче Украины и Сербии счет по ударам 21:5, а по точным выстрелам – 9:1. Молодежь помогла, но в распоряжении тренера есть опытные люди – Пятов, Кривцов, Коноплянка, Степаненко и Ярмоленко, который восстанавливается после травмы, но многие еще подходят для игр в молодежной сборной.

Если правильно проведут оставшиеся матчи отбора, а Роналду поможет, переиграв Сербию во втором круге, то Шевченко будет на Евро-2020. И стратегически правильно делают, что доверяют воспитывать игроков Ротаню – выиграл как тренер мемориал памяти Лобановского с молодежной сборной, а также Шевченко. Ведь оба - футболисты с опытом финалов еврокубков.

Важно, что юные игроки видят перед собой «ролевые модели» и настоящих профессионалов. Ведь у молодых российских и украинских футболистов нередко схожие проблемы. Им сложно перейти из разряда обеспеченных финансово талантливых детей в разряд успешных стабильных мастеров и взрослых мужчин с ответственностью.