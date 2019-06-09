Куман: «У нас есть план на матч с Португалией»

Главный тренер сборной Нидерландов поделился ожиданиями от финала Лиги Наций против Португалии.

Если вспомнить весь турнир: мы были в группе с Францией и Германией, и никто не ожидал, что мы займем первое место. Теперь мы в финале. Играть в финале – это удовольствие, а не давление.

Мы победили Францию, Германию, Англию... Было бы здорово победить и Португалию в финале на ее территории.

У нас есть план, и у Португалии тоже будет план. Они сильны в защите и играют дома, что для них тоже важно. Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы создавать моменты и забивать голы. Это финал, и здесь все возможно.