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Куман: «У нас есть план на матч с Португалией»

сегодня, 09:41
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб НидерландыНидерланды21:45 Не начался

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от финала Лиги Наций против Португалии. 

Если вспомнить весь турнир: мы были в группе с Францией и Германией, и никто не ожидал, что мы займем первое место. Теперь мы в финале. Играть в финале – это удовольствие, а не давление.

Мы победили Францию, Германию, Англию... Было бы здорово победить и Португалию в финале на ее территории.

У нас есть план, и у Португалии тоже будет план. Они сильны в защите и играют дома, что для них тоже важно. Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы создавать моменты и забивать голы. Это финал, и здесь все возможно.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
   270 / 762
сегодня в 11:50
Удачи вам!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   73 / 762
сегодня в 11:43
Слава Богу что план все таки есть. По матчу с Англией были сомнения, но теперь всё норм. Ну раз есть конкретный план..
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   238 / 762
сегодня в 10:57
значит будет весело
cevin cigan
cevin cigan
   25 / 762
сегодня в 10:53
У портков...одна потеря..это ПЕПЕ!!!!!!!
drug01
drug01
   83 / 762
сегодня в 10:33
Удачи вам ждём победы!
Footbolista
Footbolista
   4 / 762
сегодня в 10:10
Кто бы сомневался, что у голландцев есть план))...хороший наверное план...забористый...
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 762
сегодня в 10:03
Скоро узнаем чей "план" забористее!!!
beefs
beefs
   106 / 762
сегодня в 09:51
Давай Победу!!!!
STVA 1
STVA 1
   37 / 762
сегодня в 09:50
У вас есть план мистер Фикс? У Кумана есть оказывается.
beefs
beefs
   106 / 762
сегодня в 09:50
Ждём Победы, болеем за вас!!!
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