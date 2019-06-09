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Роберто Карлос: «Жаль, что Месси так не повезло со сборной»

сегодня, 13:31

Известный в прошлом футболист Роберто Карлос поделился ожиданиями от Кубка Америки, который пройдет у него на родине.

Надеюсь, Бразилия выиграет Кубок Америки, но дома это сделать трудно, потому что пресса и болельщики давят.

Я бы хотел увидеть финал Бразилия - Аргентина. Месси великолепен. Жаль, что ему так не повезло со страной, но все бывшие игроки им восхищаются.

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Все комментарии
Никита Бычков
Никита Бычков
   601 / 762
сегодня в 14:55
Это аргентине с месси неповезло
Санчо Панса
Санчо Панса
   91 / 762
сегодня в 14:49
Да, вечный неудачник со своей национальной командой! Придется ему довольствоваться лишь финалами крупных турниров, не более чем.
ermak6848
ermak6848
   182 / 762
сегодня в 14:45
разные времена - разные подходы
juvenale
juvenale
   52 / 762
сегодня в 14:37
как будто гном за какое санмарино играет,а не за команду,у которой в нападении ди мария агуерро и всякие дибалы с икардями
Vis.
Vis. ответил John_Wick
   374 / 762
сегодня в 14:36
А ведь многие считают это недоразумение конкурентом Роналду,но увы: Роналду все завоевал в Англии,в Испании,и уже ЧИ,суперкап Италии,и лучший игрок года...Со сборной взял все,кроме ЧМ...Пока аргентинская подделка набивает стату на Леганесах из года в год вылетая позорно в ЛЧ,Роналду ставит новые рекорды!
Чушь несёшь. Месси больше всего забил топам Ла Лиги. Перефразируя твои слова, всяким Реалам, Атлетикам, Севильям, Валенсиям.
John_Wick
John_Wick
   118 / 762
сегодня в 14:31
А ведь многие считают это недоразумение конкурентом Роналду,но увы: Роналду все завоевал в Англии,в Испании,и уже ЧИ,суперкап Италии,и лучший игрок года...Со сборной взял все,кроме ЧМ...Пока аргентинская подделка набивает стату на Леганесах из года в год вылетая позорно в ЛЧ,Роналду ставит новые рекорды!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   307 / 762
сегодня в 14:28
John_Wick
Это когда провели реформу где из группы проходят три команды и эти команды попадают в слабую сетку? Жаль красавице на ЧМ не везет
John_Wick
John_Wick
   118 / 762
сегодня в 14:22
Роналду с такой же сборной взял Евро, а моська не может даже кубок Америки взять..Бедный,жалко гормона!!
spartach091
spartach091
   81 / 762
сегодня в 14:20
Карлос знатно потроллил аргов😂😂😂

Вон ниже глоры месси уже обтекают)))
nedved10
nedved10
   595 / 762
сегодня в 14:19
«Жаль, что Месси так не повезло со сборной»смешно))) он что играет за Македонию или сборную Коста-рики???Аргентина топовая футбольная сборная если что.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:11
Легенда,да еще игрок Реалв восхищается Месси а тут гопники решили оспорить.Русскоязызчных глоров умом не понять.
Artuom
Artuom
   51 / 762
сегодня в 14:01
Помнится Греция и Дания брали титулы - и у них не было Месси и прочих топ футболистов и близко.

Так что это тупо рассуждения, в истории футбола не раз выигрывали кубки середняки-сборные. Нужно просто отдавать все силы на поле и верить в победу.
dimagas1
dimagas1 ответил BARCDJIN
   105 / 762
сегодня в 13:57
Месси давно уже разделил судьбу с Кройфом и Робагио..если говорить о сборных...А так он уникум таких больше не будет..
У него разве уникальная секта фанатиков)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   73 / 762
сегодня в 13:52
Забавный аргентино-бразильский стёб
Karkaz
Karkaz
   353 / 762
сегодня в 13:51
А что со сборной не так? Аргентина всегда может собрать 11 игроков, одних из лучших в мире, в атаке так вообще конкуренция бешеная.
Не удивлюсь, когда Месси закончит карьеру в сборной и Аргентина сразу же возьмёт какой нибудь титул.
GreeM
GreeM
   145 / 762
сегодня в 13:46
В сборной Месси превращается в заурядного середняка.
Gelious
Gelious
   103 / 762
сегодня в 13:39
Бедный Месси. То ли дело Модрич с Роналду. Играют же за таких невероятных гегемонов футбола как Хорватия Португалия. Там что ни игрок, то галактическая звезда. А не жалкие Икарди, Агуэры, Ди Марии, Маскераны, Игуаины. Слезы печали наворачиваются. Так жалко аргентинца.
Нету никакого невезения. Если он хотя бы наполовину так хорош, как о нем говорят его сектанты, то должен был самолично хоть один финал вытащить. С такой-то сборной. А тут ино вывод напрашивается.
BARCDJIN
BARCDJIN
   215 / 762
сегодня в 13:38
Месси давно уже разделил судьбу с Кройфом и Робагио..если говорить о сборных...А так он уникум таких больше не будет..
Zenit_84
Zenit_84
   68 / 762
сегодня в 13:32
Как проклятье...
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