Роберто Карлос: «Жаль, что Месси так не повезло со сборной»

Известный в прошлом футболист поделился ожиданиями от Кубка Америки, который пройдет у него на родине.

Надеюсь, Бразилия выиграет Кубок Америки, но дома это сделать трудно, потому что пресса и болельщики давят.

Я бы хотел увидеть финал Бразилия - Аргентина. Месси великолепен. Жаль, что ему так не повезло со страной, но все бывшие игроки им восхищаются.