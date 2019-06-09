Роберто Карлос: «Жаль, что Месси так не повезло со сборной»

Известный в прошлом футболист Роберто Карлос поделился ожиданиями от Кубка Америки, который пройдет у него на родине.
Надеюсь, Бразилия выиграет Кубок Америки, но дома это сделать трудно, потому что пресса и болельщики давят.
Я бы хотел увидеть финал Бразилия - Аргентина. Месси великолепен. Жаль, что ему так не повезло со страной, но все бывшие игроки им восхищаются.
Это когда провели реформу где из группы проходят три команды и эти команды попадают в слабую сетку? Жаль красавице на ЧМ не везет
Это когда провели реформу где из группы проходят три команды и эти команды попадают в слабую сетку? Жаль красавице на ЧМ не везет
Вон ниже глоры месси уже обтекают)))
Вон ниже глоры месси уже обтекают)))
Так что это тупо рассуждения, в истории футбола не раз выигрывали кубки середняки-сборные. Нужно просто отдавать все силы на поле и верить в победу.
Так что это тупо рассуждения, в истории футбола не раз выигрывали кубки середняки-сборные. Нужно просто отдавать все силы на поле и верить в победу.
Не удивлюсь, когда Месси закончит карьеру в сборной и Аргентина сразу же возьмёт какой нибудь титул.
Не удивлюсь, когда Месси закончит карьеру в сборной и Аргентина сразу же возьмёт какой нибудь титул.
Нету никакого невезения. Если он хотя бы наполовину так хорош, как о нем говорят его сектанты, то должен был самолично хоть один финал вытащить. С такой-то сборной. А тут ино вывод напрашивается.
Нету никакого невезения. Если он хотя бы наполовину так хорош, как о нем говорят его сектанты, то должен был самолично хоть один финал вытащить. С такой-то сборной. А тут ино вывод напрашивается.