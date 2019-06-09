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Манчини: «Выбор нападающих? Мы должны выбирать из шести или семи игроков»

сегодня, 10:16

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о выборе состава на отборочные матчи ЧЕ-2020.

Выбор нападающих? Мы должны выбирать из шести или семи игроков, они все очень талантливы, поэтому сложно оставлять кого-то на скамейке. 

Каждый может вернуться в основу. Мы обязательно внесем изменения в матче с Боснией, но это последняя игра перед летними каникулами, поэтому некоторые будут работать сверхурочно. 

Ранее Манчини прокомментировал победу над Грецией в отборочном матче ЧЕ-2020. 

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Bavaria_M
Bavaria_M
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сегодня в 10:28
А у вас хоть один есть? Или старикан квальярела будет отдуваться?
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