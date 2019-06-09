Манчини: «Выбор нападающих? Мы должны выбирать из шести или семи игроков»

Главный тренер сборной Италии поделился мыслями о выборе состава на отборочные матчи ЧЕ -2020.

Выбор нападающих? Мы должны выбирать из шести или семи игроков, они все очень талантливы, поэтому сложно оставлять кого-то на скамейке.

Каждый может вернуться в основу. Мы обязательно внесем изменения в матче с Боснией, но это последняя игра перед летними каникулами, поэтому некоторые будут работать сверхурочно.