Семёнов: «Остались ли силы? Их ещё полно»

Защитник сборной России прокомментировал победу в матче отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).

Отличная атмосфера, отлично встретили. Поле отличного качества, такие стадионы нужны в Премьер-Лиге. Надеюсь, что Саранск будет принимать матчи. Никаких трудностей у нас вчера не возникло, но даже не смотря на счёт — просто не было. Мне вчера тоже, конечно, хотелось забить гол, были к этому предпосылки, но к сожалению не удалось. Самое яркое впечатление от Саранска? Атмосфера на стадионе, как люди болели за нас и гнали вперёд. Рассмотрел бы я предложение «Мордовии» если бы она играла в Премьер-Лиге? Я сейчас играю за «Ахмат», а варианты на будущее пока не рассматриваю. Наш будущий соперник — Кипр. Очень организованная и серьёзная команда. Завтра на теории мы просмотрим их, чтобы знать их сильные и слабые стороны. Остались ли силы? Их ещё полно, у нас впереди ещё три рабочих дня. Хотим в них вложить всех себя, а потом спокойно уйти в отпуск.