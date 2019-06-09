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Семёнов: «Остались ли силы? Их ещё полно»

сегодня, 14:02

Защитник сборной России Андрей Семёнов прокомментировал победу в матче отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).

Отличная атмосфера, отлично встретили. Поле отличного качества, такие стадионы нужны в Премьер-Лиге. Надеюсь, что Саранск будет принимать матчи. Никаких трудностей у нас вчера не возникло, но даже не смотря на счёт — просто не было. Мне вчера тоже, конечно, хотелось забить гол, были к этому предпосылки, но к сожалению не удалось. Самое яркое впечатление от Саранска? Атмосфера на стадионе, как люди болели за нас и гнали вперёд. Рассмотрел бы я предложение «Мордовии» если бы она играла в Премьер-Лиге? Я сейчас играю за «Ахмат», а варианты на будущее пока не рассматриваю. Наш будущий соперник — Кипр. Очень организованная и серьёзная команда. Завтра на теории мы просмотрим их, чтобы знать их сильные и слабые стороны. Остались ли силы? Их ещё полно, у нас впереди ещё три рабочих дня. Хотим в них вложить всех себя, а потом спокойно уйти в отпуск.

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   33 / 762
сегодня в 15:06
Очевидно, чабан применил старый спартаковский метод егорки титова для поднятия тонуса.
Морозовский
Морозовский
   2 / 762
сегодня в 14:24
Семён, Семёныч....!
волгoдoн
волгoдoн
   43 / 762
сегодня в 14:21
Бодрый парень.
Неудивительно,что его на допинг чаще всех проверяли.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   97 / 762
сегодня в 14:10
Хороший ответ на вопрос,ничего лишнего.
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