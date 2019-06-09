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Адиев хотел покинуть «Анжи» еще зимой

сегодня, 13:28

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев признался, что хотел покинуть клуб еще зимой. 

Первый раз я хотел покинуть «Анжи» в декабре. Понимал: зимой все разойдутся, не получится не то что взять кого-то, а хотя бы сохранить. Не видел целесообразности работать, да и в год дебюта не хотел вылетать из Премьер-Лиги. Это могло мне все закрыть.

Поговорил с Кадиевым, он переубедил: «Неужели ты оставишь нас со всеми трудностями?» В знак уважения к президенту, спортивному директору, которые подарили мне шанс, остался. Порядочность должна быть. Да и кто-то все же доиграл с нами сезон. Кулик, Удалый, Дюпин, Кацаев, Гапон — все реально могли уйти этой зимой. Мы говорили с Дюпиным о его новом клубе — каким бы он ни был, ему важно получать игровое время. У нас Юра отыграл все 30 матчей от звонка до звонка — во всех смыслах был готов к шансу впервые заявить о себе в Премьер-Лиге. И воспользовался им: отыграл без больших срывов, совершал мини-подвиги и приносил нам очки.

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Все комментарии
Valeleo
Valeleo
   39 / 762
сегодня в 15:12
Что теперь говорить, не состоялся.
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 762
сегодня в 14:33
Не выйдет из Адиева толкового тренера, нет в нём стержня. Весь сезон ныл, а надо было тренировать молча, а не жаловаться. Мы и так видели какие были проблемы у игроков.
Морозовский
Морозовский
   2 / 762
сегодня в 14:27
Адиев будет без работы - упакованный клуб его не пригласит.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   73 / 762
сегодня в 13:56
В бытность игроком безприкаянно мотался по клубам.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   97 / 762
сегодня в 13:36
Зачем выдавать одно интевью отрывками вот уже второй месяц?Зачем?
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