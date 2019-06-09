Адиев хотел покинуть «Анжи» еще зимой

Бывший главный тренер «Анжи» признался, что хотел покинуть клуб еще зимой.

Первый раз я хотел покинуть «Анжи» в декабре. Понимал: зимой все разойдутся, не получится не то что взять кого-то, а хотя бы сохранить. Не видел целесообразности работать, да и в год дебюта не хотел вылетать из Премьер-Лиги. Это могло мне все закрыть.

Поговорил с Кадиевым, он переубедил: «Неужели ты оставишь нас со всеми трудностями?» В знак уважения к президенту, спортивному директору, которые подарили мне шанс, остался. Порядочность должна быть. Да и кто-то все же доиграл с нами сезон. Кулик, Удалый, Дюпин, Кацаев, Гапон — все реально могли уйти этой зимой. Мы говорили с Дюпиным о его новом клубе — каким бы он ни был, ему важно получать игровое время. У нас Юра отыграл все 30 матчей от звонка до звонка — во всех смыслах был готов к шансу впервые заявить о себе в Премьер-Лиге. И воспользовался им: отыграл без больших срывов, совершал мини-подвиги и приносил нам очки.