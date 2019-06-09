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Кудряшов: «Мы понимаем, что встреча с Кипром — самый важный матч»

сегодня, 14:31
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал итоги матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (9:0).

Запомнилась прежде всего поддержка болельщиков. Не ожидал, что будет полный стадион. Очень приятно, что пришло 42,5 тыс. человек. Мы ещё на разминке отметили, что здесь хорошо поддерживают. Ещё запомнилось такое в Калининграде. Саранск изменился в лучшую сторону по сравнению с тем, когда приезжал сюда играть за «Ростов» и «Рубин». Мнение, что я был недоволен по прилёте сюда, ошибочно. Я был сконцентрирован на игре. Артём может смеяться, а я должен быть серьёзным. Силы на заключительную игру остались. Мы понимаем, что встреча с Кипром — самый важный матч. Будем готовиться, и силы будут. В Турции я забил именно такой же мяч, как вчера, вот один в один. Что касается возможного возвращения из турецкого чемпионата в российский, это сложный вопрос. Сейчас я в сборной, и мысли только о ней. Никаких переговоров не веду. Не в моей компетенции обсуждать, нужно ли футбольным карликам вроде Сан-Марино играть с более сильными сборными. Есть власти, которые решают. Если они приняли такое решение, значит, нам нужно его принять. Мотивировать на таких соперников тяжело. Вчера нужно было победить себя, но главный тренер сказал правильные слова, и команда вышла серьёзно настроенной.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 762
сегодня в 15:18
Каждый матч серьёзный. С шотландцами подарок будет, штоле?
Морозовский
Морозовский
   2 / 762
сегодня в 15:12
Ждём правильных слов Салямыча!
No pupsiks
No pupsiks
   16 / 762
сегодня в 15:07
Кудряшов - новая звезда сборной, за много-много лет гол забил.
Аксинья
Аксинья
   49 / 762
сегодня в 15:02
Конечно Кипр это уже соперник посерьезнее, но выигрывать надо и поэтому не помешало бы грозу Лихтенштейнов и СанМарин поменять на более толкового нападающего...Тут решета в обороне уже не будет...
ДСА
ДСА
   85 / 762
сегодня в 14:57
Кипр - прямой конкурент.
minai
minai
   538 / 762
сегодня в 14:50
.. из двух.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   466 / 762
сегодня в 14:46
Каждый матч важный
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 762
сегодня в 14:44
Дожили. Кипр - самый важный матч. гыгыгы
борька
борька
   349 / 762
сегодня в 14:43
Сверхважный матч с Сан Санычем уже провели пронесло. Если киприотам проиграете, ни чего страшного, соперник равный по силам,кому повезет!
Киприоты выиграют!
kotmyshka
kotmyshka
   78 / 762
сегодня в 14:40
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