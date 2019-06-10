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Неизлечимо больной Риксен сообщил о «последнем вечере» с болельщиками

сегодня, 09:52

Бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен анонсировал встречу с болельщиками, которая состоится в Глазго. Голландец уточнил, что это последняя встреча со всеми желающими в его жизни.

«Привет. 28 июня у меня будет особенный вечер. Так как существование становится для меня все более трудным, это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — сказал Риксен.

В 2013 году Риксену поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС) – болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних нейронов, что приводит к параличу и последующей атрофии мышц. В конце концов, как правило, наступает смерть от инфекции дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.

Напомним, что в прошлом году в Нидерландах появилась статуя Риксена.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon ответил 13.
   101 / 747
сегодня в 13:14
Какой комментарий написал Notorious P.I.G. прям до слёз. Рассуждает о Рае, о Боге.....О том, как оскорбляют на сайте. Зайдите к нему в профиль, посмотрите на фото, прочитайте, что написано в ИЗМЕНИТЬ СТАТУС.
) Да уж прочитал)
13.
13. ответил Don trambon
сегодня в 13:12
Очень жаль мужика. И где там эта всевышняя справедливость и *каждый получит по заслугам*, чем интересно он и многие многие другие люди болеющими смертельными болезнями это заслуживают?
Какой комментарий написал Notorious P.I.G. прям до слёз. Рассуждает о Рае, о Боге.....О том, как оскорбляют на сайте.
Зайдите к нему в профиль, посмотрите на фото, прочитайте, что написано в ИЗМЕНИТЬ СТАТУС.
sash71
sash71
   464 / 747
сегодня в 13:04
Епатийколовратий (((
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   130 / 747
сегодня в 12:58
От Зенита кто-то будет присутствовать ? Хотя... О чем это я ? Аж самому неловко стало .
Don trambon
Don trambon ответил Notorious P.I.G.
   101 / 747
сегодня в 11:56
Слишком однобоко рассуждаешь. На мой взгляд, когда человек умирает, он просто выполнил свою миссию на Земле и его забирают обратно в рай. Мы живём в аду. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать любые комментарии на любом сайте, где люди постоянно пытаются друг друга оскорбить и унизить, как черти. Не зря же Бог заключил сознание в телесную тюрьму. Получается, что жизнь - это тупо ежесуточное удовлетворение телесных потребностей. Постоянное "надо". Надо поспать, надо в туалет сходить, надо поесть, надо найти денег, чтоб поесть и в туалет сходить. Короче, сплошной когнитивный диссонанс. А когда сознание освобождается от тела, оно делает то, что хочет и, соответственно, становится счастливым. Когнитивный резонанс. Не зря же говорят "отмучился". Другие удивляются почему Бог забирает самых лучших. Потому что лучшие достойны рая. Я, например, сам хочу побыстрее сдохнуть.
Звучит как призыв к суициду)
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G. ответил Don trambon
   261 / 747
сегодня в 11:32
Очень жаль мужика. И где там эта всевышняя справедливость и *каждый получит по заслугам*, чем интересно он и многие многие другие люди болеющими смертельными болезнями это заслуживают?
Слишком однобоко рассуждаешь. На мой взгляд, когда человек умирает, он просто выполнил свою миссию на Земле и его забирают обратно в рай. Мы живём в аду. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать любые комментарии на любом сайте, где люди постоянно пытаются друг друга оскорбить и унизить, как черти. Не зря же Бог заключил сознание в телесную тюрьму. Получается, что жизнь - это тупо ежесуточное удовлетворение телесных потребностей. Постоянное "надо". Надо поспать, надо в туалет сходить, надо поесть, надо найти денег, чтоб поесть и в туалет сходить. Короче, сплошной когнитивный диссонанс. А когда сознание освобождается от тела, оно делает то, что хочет и, соответственно, становится счастливым. Когнитивный резонанс. Не зря же говорят "отмучился". Другие удивляются почему Бог забирает самых лучших. Потому что лучшие достойны рая. Я, например, сам хочу побыстрее сдохнуть.
112910415
112910415
   86 / 747
сегодня в 11:06
очень печально
Palex
Palex
   120 / 747
сегодня в 11:05
До слез.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   294 / 747
сегодня в 11:00
Печально,конечно(
Don trambon
Don trambon
   101 / 747
сегодня в 10:00
Очень жаль мужика.

И где там эта всевышняя справедливость и *каждый получит по заслугам*, чем интересно он и многие многие другие люди болеющими смертельными болезнями это заслуживают?
GreeM
GreeM
   109 / 747
сегодня в 10:00
21 век, а ещё куча неизлечимых болезней. Жаль.
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