Неизлечимо больной Риксен сообщил о «последнем вечере» с болельщиками

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Бывший игрок «Зенита» анонсировал встречу с болельщиками, которая состоится в Глазго. Голландец уточнил, что это последняя встреча со всеми желающими в его жизни.

«Привет. 28 июня у меня будет особенный вечер. Так как существование становится для меня все более трудным, это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — сказал Риксен.

В 2013 году Риксену поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» ( БАС ) – болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних нейронов, что приводит к параличу и последующей атрофии мышц. В конце концов, как правило, наступает смерть от инфекции дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

Напомним, что в прошлом году в Нидерландах появилась статуя Риксена.