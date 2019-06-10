Неизлечимо больной Риксен сообщил о «последнем вечере» с болельщиками

Бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен анонсировал встречу с болельщиками, которая состоится в Глазго. Голландец уточнил, что это последняя встреча со всеми желающими в его жизни.
«Привет. 28 июня у меня будет особенный вечер. Так как существование становится для меня все более трудным, это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — сказал Риксен.
В 2013 году Риксену поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС) – болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних нейронов, что приводит к параличу и последующей атрофии мышц. В конце концов, как правило, наступает смерть от инфекции дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.
Напомним, что в прошлом году в Нидерландах появилась статуя Риксена.
Зайдите к нему в профиль, посмотрите на фото, прочитайте, что написано в ИЗМЕНИТЬ СТАТУС.
Зайдите к нему в профиль, посмотрите на фото, прочитайте, что написано в ИЗМЕНИТЬ СТАТУС.
И где там эта всевышняя справедливость и *каждый получит по заслугам*, чем интересно он и многие многие другие люди болеющими смертельными болезнями это заслуживают?
И где там эта всевышняя справедливость и *каждый получит по заслугам*, чем интересно он и многие многие другие люди болеющими смертельными болезнями это заслуживают?