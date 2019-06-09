Англия может выстрелить на Евро-2020

вчера, 20:16

Пикфорд – первый английский вратарь, забивший в серии пенальти! Об успехе сборной Саутгейта – на «Соккер.ру».

Англия сейчас ровно настолько скучная, чтобы удачно выступать на крупных турнирах. На чемпионате мира были в шаге от финала, но разминулись с призовым местом. Сейчас же стали третьими в Лиге Наций после длиннющего скучного мачта со Швейцарией, и это первое попадание в призы за 51 год. Тогда чемпионы мира в Риме переиграли СССР 2:0 в матче за третье место на Евро-68. И есть подозрения, что успех Саутгейта не последний, ведь если добавить в качестве футбола – а есть куда прибавлять, то можно получить очень приличную сборную с широкими возможностями и глубиной состава.

Никакого давления на сборную

Неудачи Франции, Германии или Испании на Евро-2020 вызовут недовольство. Первым не простят из-за статуса чемпионов мира. Немцам – из-за проколов последних крупных турниров. Лев уйдет, если провалится на юбилейном Евро. В положение Луиса Энрике входят в Федерации футбола – семейные проблемы, о которых не хотят рассказывать. Рамос тащит Испанию, но «Красная Фурия» снова может не войти в ритм крупного турнира. На Англию никто давить не собирается, эта мода прошла – от них ничего особо не ждут, но обрадуются полуфиналу или, тем более, финалу. Даже на Бельгию будет давить понимание, что это их исторических шанс – собралось очень опытное и мощное поколение.

Место проведения решающих игр

Не забывайте, что Евро-2020 – уникальный турнир. Пройдет одновременно во многих странах, в том числе в России в Санкт-Петербурге. Первая игра – на «Олимпико», но оба полуфинала и финал сыграют в Англии. Кроме того, три матча группового этапа в группе D также сыграют на «Уэмбли». Угадайте с одного раза, кто именно попадет в эту четверку? Конечно же, сборная Англии. Может, одну из игр придется сыграть в Глазго – будет смешно, если такова задумка УЕФА , но пределы Великобритании по ходу группового турнира вряд ли покинут. А в плей-офф, если займут первое место, могут сыграть в Дублине, потом Рим, но полуфиналы и финал Евро-2020 проведут в Лондоне. А помните, когда Англия последний раз была в четверке на чемпионате Европы? В 1996 году, когда играли дома. И в 1966-м тоже победили дома. Важный фактор.

У британцев приличные футболисты

Не то чтобы Алли или Кейн были претендентами на «Золотой мяч 2019», не сказать, что без Хендерсона невозможен «Ливерпуль», но уже без голевых передач Александер-Арнольда или его углового против «Барселоны» шестой кубок чемпионов мог не покориться команде. Пикфорд – скромный, но крепкий голкипер, Магуайр – крепкий центральный защитник, которому пора в топ-клуб, Стоунз ошибается порой, но и крутые матчи у него есть. Слева выбор, справа – выбор, в центре поля – куча вариантов. У Англии сейчас интересный состав. Кроме того, если до лета 2020 года выбросить из основы Уокера, то средний возраст одиннадцати человек, способных представлять британцев на крупном и важном турнире, будет через год всего 24.2 года. Это очень, очень молодая сборная!

Научились справляться с неудачами

Пикфорд после матча сказал, что боялся не забить, чтобы не затравили в «Твиттере». Но его команда морально подготовлена лучше, чем поколение Бекхэма, Лэмпарда и Джеррарда. У них получается драться. Весь мир видел, что сантиметров десять отделяли Англию от второго гола по правилам в ворота Нидерландов, который вполне мог стать победным. Позже проиграли, но не провалились. Вспомните последние поединки Саутгейта – 10:1 против Чехии и Черногории в отборе Евро-2020, а до этого победы над Испанией и Хорватией в Лиге Наций – солидными соперниками, уровня полуфинала ЧМ -18. Плюс в России сборная Англии выиграла серию пенальти – чудо из чудес! Если на родной земле в решающих матчах смогут решить судьбу поединков до дополнительного времени, то могут избежать ошибок в играх против Хорватии и Нидерландов. Англия была близка к финалам и не сломалась, проигрывая за шаг до кубка.

Прогресс АПЛ влияет на команду

У сборной Англии есть три правых защитника, которых тренируют Почеттино, Гвардиола и Клопп. Конечно же, это плюс для сборной Англии, что можно выбрать Кирана, Кайла или Трента. На многих позициях есть футболисты, которым повезло работать с наставниками уровня финала Лиги чемпионов. Конечно, далеко не все англичане формируют стиль МЮ , МС , «Арсенала», «Челси», «Тоттенхэма» или «Ливерпуля», но тот факт, что пять клубов из списка в последние годы играли в финалах Лиги чемпионов – плюс для Алли, Кейна, Александер-Арнольда, Хендерсона или Рэшфорда. Пусть ЛЧ взял только «Ливерпуль», где много иностранцев, но финалы ЛЕ – тоже опыт, которым пора воспользоваться в белой или красной футболках сборной Англии.

Саутгейт подошел сборной Англии

Когда Гарет начинал работу, то у него был один из худших процентов побед со сборной в истории – наравне с Кевином Киганом. Но сейчас поднялся в район 55 %. Среди тех, у кого успехи случались чаще, только у сэра Альфреде Рэмзи, чемпиона мира 1966 года, есть достижения. Саутгейт уже был четвертым на ЧМ , как Бобби Робсон, и опережает легенду по проценту побед, сыграв треть от его нормы матчей. И победы будут и в будущем, ведь в кои веки Англия – один из фаворитов Евро! Эксперты ставят первой Францию – поражение в Турции лишь подстегнет, а команда у Дешама вправду невероятно сильная.

Но дальше идет именно Англия в силу перечисленных выше причин. У Бельгии есть вопросы по тренеру, у Германии – аналогично, Лев еще и в больницу попал, крепкого ему здоровья. У Испании наставник смотрит тренировки по видео-трансляции и по семейным причинам не покидает дом. У Италии тренером работает Манчини – футбольный мир вряд ли заслужил, чтобы Роберто стал чемпионом континента. Всякое бывает, как показывает чемпионство Португалии, которая и сейчас невысоко котируется, но перечислены все основные фавориты, и Англия в этом списке явно не худшая.