Менеджмент МЮ хуже, чем у «Спартака»

вчера, 18:06

«Соккер.ру» на конкретных примерах показывает, насколько низко пал великий клуб в сфере управления.

Прямо сейчас между «Манчестер Юнайтед» и «Спартаком» в части ведения дел никакой разницы. Скорее англичане уступают, что можно доказать, если оценить масштабы проколов. Например, в Москве вместо покупки сильного правого бека – конкурента для неидеального Рассказова, выдали контракт бойцу Ещенко. Такой ход объяснить куда проще, чем то, чем много лет подряд занимается Эд Вудворд.

Ведь директор клуба впустую тратит и время, и сотни миллионов фунтов. А конкуренты тем временем набирают обороты и силы. Вот как может называться адекватным менеджмент, если в компании с мировым именем у вице-капитана Янга оклад ниже, чем у Фреда, а Рэшфорд получает 75 тысяч фунтов в неделю, тогда как зарплата запасного Санчеса – 350? Может ли Де Хеа считать, что его уважают в клубе, если у Давида зарплата в 200 тысяч, а у Марсьяля – больше?

Звезды хотят покинуть команду

По номинальной стоимости самые дорогие контракты среди игроков «Манчестер Юнайтед» у Погба, Лукаку, Рэшфорда, Де Хеа, Марсьяля, Санчеса и Лингарда. Из этого списка переговоры с новым клубом не ведут только Антони и Джесси, хотя француз уже пожалел, что поспешил подписать новый контракт. Из шестой команды АПЛ можно попасть в сборную Франции, но если ты – Погба. Показательно, что именно дорогой Лукаку – ищет местечко в «Интере», Погба – хочет в «Ювентус» или «Реал», Рэшфорд – приглядывается к «Барселоне», Де Хеа – держит путь в Париж, могут уйти этим летом. Что тут еще скажешь? Когда тенденция очевидна – все разбегаются, то ни одному Де Лигту не советуем рисковать и связываться с менеджерами МЮ . Можно испортить карьеру.

Многие трансферы – тихий ужас

Трансферный баланс за последние годы показывает, что в АПЛ есть две команды, что не умеют с выгодой расставаться и одновременно дешево набирать состав. Это «Манчестер Сити» - выбросили на 496 миллионов фунтов больше, чем получили от продаж, и «Юнайтед» - разница в 417 миллионов. Но у одних Гвардиола – у вторых Сульшер. У одних состав для требла и финала ЛЧ – а «горожане» до него доберутся рано или поздно, а у других – Лига Европы. Да и просто оцените отдачу от Ди Марии, Фреда, Маты, Байи, Шоу, Шнейдерлина. Впрочем, Погба с Лукаку тоже не новые Кантона с Руни. Даже у «Спартака» не соберете с поправкой на разницу в бюджетах такого количества дорогих просчетов. Педро Роша – младенец в мире трансферных проколов, когда есть Алексис Санчес – один из лучших игроков АПЛ , но до переезда в МЮ .

Топы не спешат работать в МЮ

Никто из тех, кто по-настоящему команде нужен, в нее обычно не попадает. И ничего не изменится, останутся только игроки «Кристал Пэлас», поскольку хорошие деньги платят не только в Манчестере. Думаете, Клопп, Симеоне, Гвардиола или Аллегри не получали приглашения от «Манчестер Юнайтед» за последние годы? Конечно же, получали. И отказались. А Леви может из принципа не пустить в Манчестер своего тренера – Почеттино. Не спешат облачаться в красное Гризманн, Неймар, Мбаппе, Кулибали, Кроос – да кого угодно упомяни, хоть Роналду, когда выбирал, где продолжить карьеру. Все не спешили в МЮ . На Вудворда не хотят работать, у него нет репутации великого футбольного менеджера. А у боссов «Ювентуса», «Ливерпуля», «Реала», даже «Манчестер Сити», успехов куда больше.

За провалы никого не наказывают

Хотите сказать, что Моуриньо наказан увольнением? Жозе устроился работать экспертом на ТВ – не бесплатно, а «Манчестер Юнайтед», чтобы уволить португальца, заплатил ему около 25 млн евро. Так что португалец поехал в теплые края с молодой знакомой, которую засекли в компании с Моуриньо на пляже, а потом смотрел финал ЛЧ с Венгером, ведя переговоры с новыми клубами. А МЮ получил Сульшера, и при всем уважении к норвежцу – ничего не решает и не контролирует в клубе.

«Дьяволы» никого не наказывают за проколы. В «Спартаке» Карпина уволили, Якина – уволили, Аленичева и Карреру – тоже. Федун куда более решительный, чем боссы «Манчестер Юнайтед», ведь уже и несколько менеджеров поменял, и Измайлова со статуей Родионова снес. А что же американские владельцы «Манчестер Юнайтед»? Ничего не понимают в футболе, но Вудворд им подсовывает финансовые отчеты, где у клуба большой доход, и в результате Эд остается главным. При этом даже полноценный контракт Сульшеру до окончания сезона – большая глупость.

Не исключено ведь, что Почеттино во главе «Манчестер Юнайтед» мог добиться большего, получив деньги на трансферы – как минимум к нему бы после финала ЛЧ пошли футболисты, доверяя его работе в «Тоттенхэме», ведь игру «шпорам» Маурисио поставил. А что же Сульшер? Обыграл ПСЖ волей случая, но до этого вылетал из ЛЕ от «Зенита» Семака. Уверены, что у симпатичного своим поведением норвежца получится войти в топ-4 в АПЛ , или хотя бы через еще одну победу в Лиге Европы забраться в Лигу чемпионов?

Играть ведь, скорее всего, без Де Хеа, Погба и Лукаку, с новыми защитниками, непонятыми хавбеками. Как бы ни выступали Давид, Поль и Ромелу в тех условиях, что созданы в Манчестере по вине самих футболистов, Моуриньо, Райолы, Мендеша и Вудворда, все они – звезды. А вместо них придут ребята, вроде Даниэла Джеймса. Славный паренек, собак любит – растрогался, когда девушка подарила ему на день рождения щенка. Вот только новичок болеет за «Челси». Рой Кин в этом месте закрывает лоб ладонью и тяжело вздыхает.

Сэр Алекс Фергюсон собирал художников (буквально, Кантона и Бербатов пишут картины), психов (список – врачебная тайна) и эгоистов (от Невилла до Бекхэма). Тренировал алкоголиков (бывало у многих) и ребят, которые изменяли женам куда чаще, чем Санчес забивает за МЮ . Сэр Алекс за ними следил, воспитывал, наказывал, швырял в них бутсами. Также набирал адекватных бойцов, как Рио, Неманья и Эдвин. Воспитывал легенд, как Криштиану. Но все эти спорные за полем фигуры были бойцами, формировали «Манчестер Юнайтед» как фаворита АПЛ и кандидата на финал Лиги чемпионов.

Эд Вудворд превратил клуб в насмешку для всех конкурентов, даже «Арсенала». «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона получил меньший доход в АПЛ , чем «Тоттенхэм». МЮ - глобальный бренд, но денег заработали не сильно больше, чем «Вулверхэмптон». При этом траты на зарплаты у «волков» куда меньше! А история с Де Хеа – как последний гвоздь. Столько месяцев вбрасывать через английские СМИ информацию, что контракт буквально через секунду подписывают, а потом так обделаться… Теперь испанцу заплатят 20 млн фунтов из тех денег, что хотят выбить из ПСЖ , ведь если Давид останется на год – уйдет в 2020 бесплатно.

Никому не важно, что футболисту выгоднее было перейти в «Реал» до Куртуа или оказаться в «Ювентусе» прямо сейчас. Всем плевать на игру «Юнайтед» - Де Хеа нужен новый вызов, но Вудворд и с новым голкипером может допустить промах. Когда огромные деньги оказываются под контролем случайных людей, то это страшно. Страшно и обидно за великий клуб. МЮ закапывает себя так глубоко, что нужна фигура масштаба сэра Алекса, чтобы выбраться наверх. А таких людей в истории британского футбола по пальцам двух рук можно пересчитать.

Симеоне остался в «Атлетико». Клопп никогда не будет тренировать МЮ . Гвардиола давно отказался, Моуриньо – не справился. Гризманн, Канте, Кулибали, Де Йонг, Мбаппе, Неймар не пойдут в «Манчестер Юнайтед». Разве что Погба на Бэйла с доплатой обменяют и чудом зацепятся за четвертое место, если у Гарета будет две мелкие травмы за сезон вместо десяти. Но разве четвертое место это та строчка, которая нужна? Заполненный «Олд Траффорд» ждет, что один из пятерки самых богатых клубов планеты покажет достойный футбол. А он показывает им фигу с маленькой буквы.

Вудворд сейчас занимается продажами – идут торги по сделкам, связанным с Погба, Де Хеа, Лукаку и Рэшфордом, пытаются спихнуть Санчеса хоть кому-то. Когда ожидается такой отток звезд, когда допускают грубейшие ошибки – Фред не сыграл, как Жоржиньо за «Челси», когда ни один Гризманн не рискнет связываться, шестое место может стать для МЮ обыденным на несколько лет. Вот кто должен через год пропустить их выше в АПЛ ? Например, если Моуриньо окажется в «Ньюкасле» и шейхи выдадут Жозе много денег – «дьяволы» могут и на седьмое место опуститься.