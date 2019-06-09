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Менеджмент МЮ хуже, чем у «Спартака»

вчера, 18:06
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
Санчес Алексис
Санчес Алексис
Нападающий

«Соккер.ру» на конкретных примерах показывает, насколько низко пал великий клуб в сфере управления. 

Прямо сейчас между «Манчестер Юнайтед» и «Спартаком» в части ведения дел никакой разницы. Скорее англичане уступают, что можно доказать, если оценить масштабы проколов. Например, в Москве вместо покупки сильного правого бека – конкурента для неидеального Рассказова, выдали контракт бойцу Ещенко. Такой ход объяснить куда проще, чем то, чем много лет подряд занимается Эд Вудворд. 

Ведь директор клуба впустую тратит и время, и сотни миллионов фунтов. А конкуренты тем временем набирают обороты и силы. Вот как может называться адекватным менеджмент, если в компании с мировым именем у вице-капитана Янга оклад ниже, чем у Фреда, а Рэшфорд получает 75 тысяч фунтов в неделю, тогда как зарплата запасного Санчеса – 350? Может ли Де Хеа считать, что его уважают в клубе, если у Давида зарплата в 200 тысяч, а у Марсьяля – больше? 

Звезды хотят покинуть команду

По номинальной стоимости самые дорогие контракты среди игроков «Манчестер Юнайтед» у Погба, Лукаку, Рэшфорда, Де Хеа, Марсьяля, Санчеса и Лингарда. Из этого списка переговоры с новым клубом не ведут только Антони и Джесси, хотя француз уже пожалел, что поспешил подписать новый контракт. Из шестой команды АПЛ можно попасть в сборную Франции, но если ты – Погба. Показательно, что именно дорогой Лукаку – ищет местечко в «Интере», Погба – хочет в «Ювентус» или «Реал», Рэшфорд – приглядывается к «Барселоне», Де Хеа – держит путь в Париж, могут уйти этим летом. Что тут еще скажешь? Когда тенденция очевидна – все разбегаются, то ни одному Де Лигту не советуем рисковать и связываться с менеджерами МЮ. Можно испортить карьеру. 

Многие трансферы – тихий ужас

Трансферный баланс за последние годы показывает, что в АПЛ есть две команды, что не умеют с выгодой расставаться и одновременно дешево набирать состав. Это «Манчестер Сити» - выбросили на 496 миллионов фунтов больше, чем получили от продаж, и «Юнайтед» - разница в 417 миллионов. Но у одних Гвардиола – у вторых Сульшер. У одних состав для требла и финала ЛЧ – а «горожане» до него доберутся рано или поздно, а у других – Лига Европы. Да и просто оцените отдачу от Ди Марии, Фреда, Маты, Байи, Шоу, Шнейдерлина. Впрочем, Погба с Лукаку тоже не новые Кантона с Руни. Даже у «Спартака» не соберете с поправкой на разницу в бюджетах такого количества дорогих просчетов. Педро Роша – младенец в мире трансферных проколов, когда есть Алексис Санчес – один из лучших игроков АПЛ, но до переезда в МЮ

Топы не спешат работать в МЮ

Никто из тех, кто по-настоящему команде нужен, в нее обычно не попадает. И ничего не изменится, останутся только игроки «Кристал Пэлас», поскольку хорошие деньги платят не только в Манчестере. Думаете, Клопп, Симеоне, Гвардиола или Аллегри не получали приглашения от «Манчестер Юнайтед» за последние годы? Конечно же, получали. И отказались. А Леви может из принципа не пустить в Манчестер своего тренера – Почеттино. Не спешат облачаться в красное Гризманн, Неймар, Мбаппе, Кулибали, Кроос – да кого угодно упомяни, хоть Роналду, когда выбирал, где продолжить карьеру. Все не спешили в МЮ. На Вудворда не хотят работать, у него нет репутации великого футбольного менеджера. А у боссов «Ювентуса», «Ливерпуля», «Реала», даже «Манчестер Сити», успехов куда больше. 

За провалы никого не наказывают

Хотите сказать, что Моуриньо наказан увольнением? Жозе устроился работать экспертом на ТВ – не бесплатно, а «Манчестер Юнайтед», чтобы уволить португальца, заплатил ему около 25 млн евро. Так что португалец поехал в теплые края с молодой знакомой, которую засекли в компании с Моуриньо на пляже, а потом смотрел финал ЛЧ с Венгером, ведя переговоры с новыми клубами. А МЮ получил Сульшера, и при всем уважении к норвежцу – ничего не решает и не контролирует в клубе. 

«Дьяволы» никого не наказывают за проколы. В «Спартаке» Карпина уволили, Якина – уволили, Аленичева и Карреру – тоже. Федун куда более решительный, чем боссы «Манчестер Юнайтед», ведь уже и несколько менеджеров поменял, и Измайлова со статуей Родионова снес. А что же американские владельцы «Манчестер Юнайтед»? Ничего не понимают в футболе, но Вудворд им подсовывает финансовые отчеты, где у клуба большой доход, и в результате Эд остается главным. При этом даже полноценный контракт Сульшеру до окончания сезона – большая глупость.

Не исключено ведь, что Почеттино во главе «Манчестер Юнайтед» мог добиться большего, получив деньги на трансферы – как минимум к нему бы после финала ЛЧ пошли футболисты, доверяя его работе в «Тоттенхэме», ведь игру «шпорам» Маурисио поставил. А что же Сульшер? Обыграл ПСЖ волей случая, но до этого вылетал из ЛЕ от «Зенита» Семака. Уверены, что у симпатичного своим поведением норвежца получится войти в топ-4 в АПЛ, или хотя бы через еще одну победу в Лиге Европы забраться в Лигу чемпионов? 

Играть ведь, скорее всего, без Де Хеа, Погба и Лукаку, с новыми защитниками, непонятыми хавбеками. Как бы ни выступали Давид, Поль и Ромелу в тех условиях, что созданы в Манчестере по вине самих футболистов, Моуриньо, Райолы, Мендеша и Вудворда, все они – звезды. А вместо них придут ребята, вроде Даниэла Джеймса. Славный паренек, собак любит – растрогался, когда девушка подарила ему на день рождения щенка. Вот только новичок болеет за «Челси». Рой Кин в этом месте закрывает лоб ладонью и тяжело вздыхает. 

Сэр Алекс Фергюсон собирал художников (буквально, Кантона и Бербатов пишут картины), психов (список – врачебная тайна) и эгоистов (от Невилла до Бекхэма). Тренировал алкоголиков (бывало у многих) и ребят, которые изменяли женам куда чаще, чем Санчес забивает за МЮ. Сэр Алекс за ними следил, воспитывал, наказывал, швырял в них бутсами. Также набирал адекватных бойцов, как Рио, Неманья и Эдвин. Воспитывал легенд, как Криштиану. Но все эти спорные за полем фигуры были бойцами, формировали «Манчестер Юнайтед» как фаворита АПЛ и кандидата на финал Лиги чемпионов. 

Эд Вудворд превратил клуб в насмешку для всех конкурентов, даже «Арсенала». «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона получил меньший доход в АПЛ, чем «Тоттенхэм». МЮ - глобальный бренд, но денег заработали не сильно больше, чем «Вулверхэмптон». При этом траты на зарплаты у «волков» куда меньше! А история с Де Хеа – как последний гвоздь. Столько месяцев вбрасывать через английские СМИ информацию, что контракт буквально через секунду подписывают, а потом так обделаться… Теперь испанцу заплатят 20 млн фунтов из тех денег, что хотят выбить из ПСЖ, ведь если Давид останется на год – уйдет в 2020 бесплатно. 

Никому не важно, что футболисту выгоднее было перейти в «Реал» до Куртуа или оказаться в «Ювентусе» прямо сейчас. Всем плевать на игру «Юнайтед» - Де Хеа нужен новый вызов, но Вудворд и с новым голкипером может допустить промах. Когда огромные деньги оказываются под контролем случайных людей, то это страшно. Страшно и обидно за великий клуб. МЮ закапывает себя так глубоко, что нужна фигура масштаба сэра Алекса, чтобы выбраться наверх. А таких людей в истории британского футбола по пальцам двух рук можно пересчитать. 

Симеоне остался в «Атлетико». Клопп никогда не будет тренировать МЮ. Гвардиола давно отказался, Моуриньо – не справился. Гризманн, Канте, Кулибали, Де Йонг, Мбаппе, Неймар не пойдут в «Манчестер Юнайтед». Разве что Погба на Бэйла с доплатой обменяют и чудом зацепятся за четвертое место, если у Гарета будет две мелкие травмы за сезон вместо десяти. Но разве четвертое место это та строчка, которая нужна? Заполненный «Олд Траффорд» ждет, что один из пятерки самых богатых клубов планеты покажет достойный футбол. А он показывает им фигу с маленькой буквы. 

Вудворд сейчас занимается продажами – идут торги по сделкам, связанным с Погба, Де Хеа, Лукаку и Рэшфордом, пытаются спихнуть Санчеса хоть кому-то. Когда ожидается такой отток звезд, когда допускают грубейшие ошибки – Фред не сыграл, как Жоржиньо за «Челси», когда ни один Гризманн не рискнет связываться, шестое место может стать для МЮ обыденным на несколько лет. Вот кто должен через год пропустить их выше в АПЛ? Например, если Моуриньо окажется в «Ньюкасле» и шейхи выдадут Жозе много денег – «дьяволы» могут и на седьмое место опуститься. 

Никто не собирается пропускать вперед Сульшера и радовать Вудворда в АПЛ. В Лиге чемпионов не сыграют, в Лиге Европы – свои опасные соперники. Исполнительный директор клуба и его вице-президент не единственный, кто виновен. Но первый, кто постоянно делает вид, что все под контролем. А ведь это давно не так!

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mangoх12
mangoх12 ответил parallels
   72 / 747
сегодня в 01:41
а что не так? почему тебя возмущает, что "всё днищенское", как ты выразился (на самом деле, к сожалению, не всё) - сравнивают со спартаком, если он является эталоном позора прямо сейчас? а насчёт клонов: если хряки устроят бунт по поводу клоноводства - я к нему присоединюсь. имхо, 2х аккаунтов на человека более чем достаточно. лично я вторым акком пользуюсь, только если случайно хватану бан на этом, т.е., крайне редко.
он латентный спартач
bad spencer
bad spencer ответил parallels
   607 / 747
вчера в 23:10
https://www.youtube.com/watch?v=9nQxq4Cf884
я думал ты про остальное , в скандинавской трансклипции сольсъяер , хотя не буду спорить , может ему так больше нравится
parallels
parallels ответил bad spencer
   2 / 747
вчера в 22:57
не согласен , что сольскъяер (почему то все пишут СУЛЬШЕР) плохой тренер, все когда то начинали и зарабатывали опыт и авторитет, автор пишет что ДАЖЕ ПОГБА И ЛУКАКУ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ, хотя они самые главные виновники развала в этом сезоне , извиняюсь , лукаку хороший игрок , просто много лишнего весу. продавать срочно надо погбу и санчеса , пока есть идиоты , которые дают за них реальное бабло , ну и к сожалению лукаку, хотя если если за предсезонку сбросит вес , то можно и оставить
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   675 / 747
вчера в 22:53
лично я считаю, что падение М.Ю. началось ещё с продажи Роналду. Адекватную замену ему так и не нашли, сейчас вроде Санчес под 7 номером, но это просто смешно... Первые сезоны ещё все шло по накатанной, но как ушли ветераны победители типа Скоулза, Гиггза, ну и конечно Сэр Алекс Фергюнсон - команда окончательно потеряла высочайший класс. Сейчас игроки хорошие, но не супер-звезды.
bad spencer
bad spencer
   607 / 747
вчера в 22:06
не согласен , что сольскъяер (почему то все пишут СУЛЬШЕР) плохой тренер, все когда то начинали и зарабатывали опыт и авторитет, автор пишет что ДАЖЕ ПОГБА И ЛУКАКУ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ, хотя они самые главные виновники развала в этом сезоне , извиняюсь , лукаку хороший игрок , просто много лишнего весу. продавать срочно надо погбу и санчеса , пока есть идиоты , которые дают за них реальное бабло , ну и к сожалению лукаку, хотя если если за предсезонку сбросит вес , то можно и оставить
Союзник противников
Союзник противников
   45 / 747
вчера в 21:04
Заголовок неправильный,так не бывает!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 747
вчера в 20:11
Любой клуб нужно сравнивать не по одному сезону, и даже не по двум, а по десятилетию. У МЮ за 10 лет набралось 12 титулов. У спартака - юбилей Симоняна, пятёрики от Зенита, семёрочка от Ливера, ПопаДельБоль и Кубок Тины.
Сравнивать еврогранд МЮ с евролузером (89 место в рейтинге) спартаком - кощунство и непрофессионализм!
Ice van Reed
Ice van Reed
   151 / 747
вчера в 20:02
Менеджмент МЮ хуже, чем у «Спартака»
Вадим Багров < Юра Зотов
parallels
parallels ответил allemz
   2 / 747
вчера в 19:43
Соккер даже не стесняется, сравнивая всё днищенское со Спартаком, показывая свое неуважение к многочисленным болельщикам этого клуба. Оно ведь понятно, ресурс еле дышит за счет питерских клоноводов, которые любят плодить аккаунты, сидя за ноутбуками в своей палате. Ведь не будь их, ресурс окончательно развалится как карточный домик. Ну что ж Соккеру еще остается делать, если всех адекватных персонажей успешно выкурили. Об уровне сотрудников сайта лучше промолчу. Теперь понимаете, как низко пал данный ресурс? Прогнуться под клинику, это как называется?
а что не так? почему тебя возмущает, что "всё днищенское", как ты выразился (на самом деле, к сожалению, не всё) - сравнивают со спартаком, если он является эталоном позора прямо сейчас? а насчёт клонов: если хряки устроят бунт по поводу клоноводства - я к нему присоединюсь. имхо, 2х аккаунтов на человека более чем достаточно. лично я вторым акком пользуюсь, только если случайно хватану бан на этом, т.е., крайне редко.
Питер Ман
Питер Ман
   61 / 747
вчера в 19:11
Очень меткое сравнение, в мюшке тоже тренер-физрук, бестолковые зулусы и шестое место, участие в лиге европы.
t2k
t2k
вчера в 19:09
Не совсем мененджемнт.. тут скорее договоры в которых никого нельзя наказать..., а хотя да мененджентх
Jum13
Jum13
   37 / 747
вчера в 19:03
Прям бальзам в свиные уши
makkie
makkie ответил allemz
   11 / 747
вчера в 18:57
Соккер даже не стесняется, сравнивая всё днищенское со Спартаком, показывая свое неуважение к многочисленным болельщикам этого клуба. Оно ведь понятно, ресурс еле дышит за счет питерских клоноводов, которые любят плодить аккаунты, сидя за ноутбуками в своей палате. Ведь не будь их, ресурс окончательно развалится как карточный домик. Ну что ж Соккеру еще остается делать, если всех адекватных персонажей успешно выкурили. Об уровне сотрудников сайта лучше промолчу. Теперь понимаете, как низко пал данный ресурс? Прогнуться под клинику, это как называется?
Похоже, клоноводы делают это от безделья и им никто не платит.
Что еще больше смешно :)
dino-hsv
dino-hsv ответил allemz
   108 / 747
вчера в 18:50
Соккер даже не стесняется, сравнивая всё днищенское со Спартаком, показывая свое неуважение к многочисленным болельщикам этого клуба. Оно ведь понятно, ресурс еле дышит за счет питерских клоноводов, которые любят плодить аккаунты, сидя за ноутбуками в своей палате. Ведь не будь их, ресурс окончательно развалится как карточный домик. Ну что ж Соккеру еще остается делать, если всех адекватных персонажей успешно выкурили. Об уровне сотрудников сайта лучше промолчу. Теперь понимаете, как низко пал данный ресурс? Прогнуться под клинику, это как называется?
ну всё. теперь ты, по мнению этих клонов, ярый спартач! крепись :)
allemz
allemz
   56 / 747
вчера в 18:27
Соккер даже не стесняется, сравнивая всё днищенское со Спартаком, показывая свое неуважение к многочисленным болельщикам этого клуба. Оно ведь понятно, ресурс еле дышит за счет питерских клоноводов, которые любят плодить аккаунты, сидя за ноутбуками в своей палате. Ведь не будь их, ресурс окончательно развалится как карточный домик. Ну что ж Соккеру еще остается делать, если всех адекватных персонажей успешно выкурили. Об уровне сотрудников сайта лучше промолчу.
Теперь понимаете, как низко пал данный ресурс? Прогнуться под клинику, это как называется?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   122 / 747
вчера в 18:24
Спартак и МЮ сравнивать в чем-либо, это как сравнивать муравья и слона. Про спартак в МЮ даже врядли знают.
makkie
makkie
   11 / 747
вчера в 18:22
Достаточно упомянуть в заголовке про Спартак, и юмористы тут как тут... один аж дважды отметился

↓↓↓
parallels
parallels
   2 / 747
вчера в 18:11
стыдно за спартак! позор спартаку)
parallels
parallels
   2 / 747
вчера в 18:11
зачем так унижать мю, сравнивая их со спартаком? 😅
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