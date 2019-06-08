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Испания и Португалия собираются подать заявку на проведение ЧМ-2030

вчера, 15:19

Пресс-служба Федерации футбола Испании сообщает, что организация совместно с Португалией собираются подать заявку на совместное проведение чемпионата мира в 2030 году. 

Недавно ходили разговоры, что Украина и Беларусь могут подать заявку на проведение ЧМ-2030.

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Павел Амурский
Павел Амурский ответил bsww
   31 / 791
вчера в 17:55
Катар и есть Азия. Есть Африка с Египтом, там граница с Израилем и это уже АЗИЯ. 2022 - Катар 2026 - США, Мексика, Канада 2030 - с большой долей вероятности победит 100-летие (Аргентина, Уругвай, Парагвай) 2034 - Испания, Португалия 2030 и 2034 и будут разыгрывать Европа и Южная Америка. Меньше всего шансов у Автралии
В Паравгвае дорог нет, какой там ЧМ.
bsww
bsww ответил parallels
   641 / 791
вчера в 17:12
то есть, азия в пролёте минимум с 2002 до 2034? сомнительно. или катар посчитают за азию?
Катар и есть Азия. Есть Африка с Египтом, там граница с Израилем и это уже АЗИЯ.
2022 - Катар
2026 - США, Мексика, Канада
2030 - с большой долей вероятности победит 100-летие (Аргентина, Уругвай, Парагвай)
2034 - Испания, Португалия
2030 и 2034 и будут разыгрывать Европа и Южная Америка. Меньше всего шансов у Автралии
parallels
parallels
   1 / 791
вчера в 16:08
то есть, азия в пролёте минимум с 2002 до 2034? сомнительно. или катар посчитают за азию?
Novograd
Novograd
   679 / 791
вчера в 15:47
Ой да лад давай 3 уже на троих что ли саабражать
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