Испания и Португалия собираются подать заявку на проведение ЧМ-2030

вчера, 15:19

Пресс-служба Федерации футбола Испании сообщает, что организация совместно с Португалией собираются подать заявку на совместное проведение чемпионата мира в 2030 году.

🚨OFICIAL🚨 Las Federaciones Española y Portuguesa inician el análisis de una candidatura conjunta para el Mundial de 2030



➡ Los gobiernos de ambos países serán una parte fundamental para su desarrollo



ℹ Más info: https://t.co/9tKAvdnn39 pic.twitter.com/MhB6UE6BQf — RFEF (@rfef) June 8, 2019