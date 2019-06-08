Испания и Португалия собираются подать заявку на проведение ЧМ-2030

Пресс-служба Федерации футбола Испании сообщает, что организация совместно с Португалией собираются подать заявку на совместное проведение чемпионата мира в 2030 году.
Недавно ходили разговоры, что Украина и Беларусь могут подать заявку на проведение ЧМ-2030.
2022 - Катар
2026 - США, Мексика, Канада
2030 - с большой долей вероятности победит 100-летие (Аргентина, Уругвай, Парагвай)
2034 - Испания, Португалия
2030 и 2034 и будут разыгрывать Европа и Южная Америка. Меньше всего шансов у Автралии
2022 - Катар
2026 - США, Мексика, Канада
2030 - с большой долей вероятности победит 100-летие (Аргентина, Уругвай, Парагвай)
2034 - Испания, Португалия
2030 и 2034 и будут разыгрывать Европа и Южная Америка. Меньше всего шансов у Автралии