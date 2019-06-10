Роналду и Португалия снова с трофеем

вчера, 00:17

Желание заполучить трофей заставило Португалию и Голландию сыграть осторожно, но «Соккер.ру» удивлен, что Куман допустил провал в атаке.

Голландия не спешила, поскольку прекрасно понимала – овертайм с англичанами и лишний день отдыха у португальцев могут сказаться после перерыва. А вот Сантуш пытался настроить свою команду на бодрый старт в родных стенах. Но по сложности диагностики для обороны Ван Дейка подходы португальцев долгое время были, словно насморк – очевидные.

Первый тайм финала не был таким унылым, как в случае с игрой Швейцарии и Англии – хозяева придумали целых 12 ударов в сторону чужих ворот, тогда как в матче за третье место две команды нанесли всего восемь ударов за 45 минут. Но нашелся большой минус – команда Кумана до перерыва ни разу не пробила по воротам. Португальцы прессинговали низко, но располагались плотными линиями, широко. В результате пасы Де Йонга и Вейналдума ничего не меняли.

Зато у португальцев неожиданно заработала связка Силвы и Фернандеша – и первый, и второй создали по три момента для напарников до перерыва, а хавбек «Спортинга» умудрился нанести сразу пять ударов. Впрочем, явных моментов в финале было мало, разве что один выстрел чуть выше перекладины мог при лучшей меткости стать голевым. Но Португалию такая игра устраивала, особенно после забитого мяча. А вот Голландия зря не перестраивалась раньше.

Трудно выиграть финал против команды, которая в фазе защиты держит чуть ли не шесть человек в первой линии обороны, а Роналду на каждом угловом играет у своих ворот головой. Нидерландам катастрофически не хватило впереди Ван Нистелроя, Ван Перси, Клюйверта или хотя бы Кейта – форварда, который играет первым или вторым темпом, но результативно. А нет ударов – нет голов, что финал лишний раз и подчеркнул.

Герой поединка. Бернарду Силва (Португалия)

Нет очереди из героев. У голландцев вообще сложного кого-то выделить, более-менее ровно и грамотно сыграл один Блинд и Ван Дейк привычно не проигрывал один в один. Но и у португальцев нет тех, кто весь матч пытался устроить карнавал на поле. Кроме Бернарду Силвы, ведь хавбек «Манчестер Сити» не просто допустил всего 11 % брака, 6 раз обводил соперников, даже 2 раза выиграл воздух, но и отдал умнейшую и красивую голевую передачу на Гедеша. Без гола, скорее всего, ждал бы овертайм. А там всякое могло случиться.

Антигерой финала. Рональд Куман (Нидерланды)

Когда сильная сборная – а голландцы прошли Германию, Францию и Англию по пути в финал, не слабые, играет ужасно, то виноват тренер. К Рональду после финала много вопросов. Тезка Криштиану не изменил подход на правом фланге – а Думфрис и в полуфинале сыграл спорно. Де Рон остался на поле, и толку от него было откровенно мало. Де Йонга не поддерживали – не было адресатов передач.

Вейналдум сыграл не очень хорошо, но если бы Ван де Бек был на поле с первых минут, шансов построить правильный центр поля стало бы больше. Но Куман всюду ошибся. Например, тройка атаки не справилась с задачами. Нельзя против португальцев, которые глубоко и широко обороняются, играть без форварда. Тактика с Депаем в качестве «ложного» нападающего работает, когда есть пространство. А его не было, и Куман не придумал, как вынудить португальцев ошибаться.

Цифровое измерение финального поединка

0 ударов за первый тайм – показательная статистика Нидерландов, которая описывает характер игры. Португальцы хотели (12 попыток), но не могли (4 точных не были все как одна опасными), а голландцы попросту выжидали и переживали, как бы разница в свежести не сказалась сразу.

58 % времени с мячом до перерыва были… голландцы. Визуально казалось, что португальцы ведут игру. Но на самом деле они просто включались эпизодами, а потом выключались и безропотно отдавали мяч голландцам, переходя на свою половину поля. Оборонялся даже Роналду, не очень заметный в атаке. Кстати, процент владения в пользу голландцев почти что сохранился – упал на полтора процента.

6 выстрелов от Фернандеша – хавбек явно отобрал хлеб у Роналду. Криштиану обычно сам стреляет при малейшей возможности, но Сантуш разрешил хавбеку «Спортинга» наносить удары, а Криштиану попросил не ревновать и просто отвлекать внимание на себя. Португальцы работали как команда, единое целое. Вот поэтому и в целом незаметного Гедеша 3 удара с голевым, а у Депая – 1. А Промес отыграл без попыток забить…

1 удар в створ за матч – снова статистика голландцев. С таким скромным показателем нельзя выиграть в финале. Конечно, могли случайно забить после углового, но Патрисиу не из тех, кто не умеет расставить защитников в штрафной или паникует. Нидерланды провалили игру в атаке, что цифры четко подтверждают. Например, по обводкам у них счет 12:9 в пользу Португалии.

7 разных игроков Португалии создавали моменты. Шесть из них играли в основе! Сравните с тем, что было у Голландии. Только Блинд из футболистов старта добрался до передач по удары – у него их было две штуки. По разу попытались освежить игру Промес и Ван де Бек, но в душном и плотном матче у гостей финала и турнира против хозяев ничего не получилось. Апельсин не завелся.

Португальцы победили по делу?

Что хорошо – трофей забрала команда, сыгравшая в финале качественнее и лучше. Что плохо – сам решающий поединок получился пресноватым, поскольку голландцы провалились. Против Англии смотрелись куда живее, хотя не сразу включились в атаке. Но против закрытой команды тренерские промахи и отсутствие правильной атаки сказались. Португалия в стандартном для себя темпе одержала победу.

Забил незаметный человек, прилично сыграл Бернарду Силва, Роналду провел финал, в котором скорее отвлекал на себя внимание, а после гола Гедеша – ждал финального свистка. Но причина результата также в сборной Нидерландов. Недобрали в финале, поэтому все по делу. Опытная, знающая себя и расчетливая команда Фернанду Сантуша спустя три года после победы над талантливой Францией обыграла талантливые Нидерланды.

Значит ли это поражение, что Куман учтет ошибки и через год голландцы покажут себя на Евро-2020? Посмотрим, турнир точно будет интересным. А португальцы сегодня обыграли сборную, которая оставила позади Германию и Францию – двух последних чемпионов мира, и команду Англии. Путь в финал был ярким, решающий матч получился не настолько красочным, прямо как резервная форма Нидерландов. А бордовые знают себе цену, вовремя забили единственный мяч в матче, который шел до первого удара, поэтому Роналду снова с кубком и золотой медалью.

Португалия – первый победитель Лиги наций в истории. Через много лет, когда к турниру привыкнут, сам трофей наберет престижность, ведь на самом деле его завоевать непросто – надо в группах воевать с самыми успешными сборными Европы, а потом сыграть финал четырех. В стартовом случае Португалия справилась лучше всех, в полуфинале спас Роналду, а сейчас – командная и тренерская победа.