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Победа России, разгром от Германии. Итоги игрового дня в отборе на Евро

вчера, 23:59

Завершились матчи игрового дня в рамках 4-го тура отборочного этапа Евро-2020.

Россия - Кипр 1:0
Гол: Ионов 38

Германия - Эстония 8:0
Голы: Ройс 10, Гнабри 17, Горецка 20, Гюндоган 26 (пенальти), Ройс 37, Гнабри 62, Вернер 79, Сане 88

Бельгия - Шотландия 3:0
Голы: Лукаку 45+1, Лукаку 57, Де Брюйне 90+2

Италия - Босния и Герцеговина 2:1
Голы: Инсинье 49, Верратти 86 - Джеко 32

Исландия - Турция 2:1
Голы: Сигурдссон 21, Сигурдссон 32 - Токез 40

Андорра - Франция 0:4
Голы: Мбаппе 11, Бен-Йеддер 30, Товен 45+1, Зума 60

Казахстан - Сан-Марино 4:0
Голы: Куат 45, Федин 61, Суюмбаев 65, Исламхан 79

Азербайджан - Словакия 1:5
Голы: Шейдаев 28 - Лоботка 8 Куцка 27, Гамшик 30, Гамшик 57, Ганцко 85

Албания - Молдова 2:0
Голы: Цикалеши 65, Рамадани 90

Беларусь - Северная Ирландия 0:1
Гол: Макнейр 86

Греция - Армения 2:3
Голы: Зека 54, Фортунис 87 - Карапетян 8, Казарян 32, Барсегян 74

Лихтенштейн - Финляндия 0:2
Голы: Пукки 37, Челльман 57

Венгрия - Уэльс 1:0
Гол: Паткаи 80

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Binger
Binger
сегодня в 00:21
Белорусы дома должны были выигрывать.
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