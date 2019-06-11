Победа России, разгром от Германии. Итоги игрового дня в отборе на Евро

Завершились матчи игрового дня в рамках 4-го тура отборочного этапа Евро-2020.
Россия - Кипр 1:0
Гол: Ионов 38
Германия - Эстония 8:0
Голы: Ройс 10, Гнабри 17, Горецка 20, Гюндоган 26 (пенальти), Ройс 37, Гнабри 62, Вернер 79, Сане 88
Бельгия - Шотландия 3:0
Голы: Лукаку 45+1, Лукаку 57, Де Брюйне 90+2
Италия - Босния и Герцеговина 2:1
Голы: Инсинье 49, Верратти 86 - Джеко 32
Исландия - Турция 2:1
Голы: Сигурдссон 21, Сигурдссон 32 - Токез 40
Андорра - Франция 0:4
Голы: Мбаппе 11, Бен-Йеддер 30, Товен 45+1, Зума 60
Казахстан - Сан-Марино 4:0
Голы: Куат 45, Федин 61, Суюмбаев 65, Исламхан 79
Азербайджан - Словакия 1:5
Голы: Шейдаев 28 - Лоботка 8 Куцка 27, Гамшик 30, Гамшик 57, Ганцко 85
Албания - Молдова 2:0
Голы: Цикалеши 65, Рамадани 90
Беларусь - Северная Ирландия 0:1
Гол: Макнейр 86
Греция - Армения 2:3
Голы: Зека 54, Фортунис 87 - Карапетян 8, Казарян 32, Барсегян 74
Лихтенштейн - Финляндия 0:2
Голы: Пукки 37, Челльман 57
Венгрия - Уэльс 1:0
Гол: Паткаи 80