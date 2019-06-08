Дзюба обратился к болельщикам накануне матча с Сан-Марино

Капитан сборной России Артём Дзюба призвал болельщиков поддержать национальную команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино.
Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.
|Россия9 : 0Сан-Марино
|Матч завершен
Капитан сборной России Артём Дзюба призвал болельщиков поддержать национальную команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино.
Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.
Теперь как то 50/50....))
Если дома...с Сан Марино...для положительного результата требуется мега-поддержка....то что же в гостях будет ???
Теперь как то 50/50....))
Если дома...с Сан Марино...для положительного результата требуется мега-поддержка....то что же в гостях будет ???
Но Сан Марино самая слабая команда в мире, как то даже и неловко против отважных ребят...
Но Сан Марино самая слабая команда в мире, как то даже и неловко против отважных ребят...
Фанерщик.
Фанерщик.