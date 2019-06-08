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Дзюба обратился к болельщикам накануне матча с Сан-Марино

вчера, 16:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Капитан сборной России Артём Дзюба призвал болельщиков поддержать национальную команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино.

Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче.

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rubinovyi2
rubinovyi2
   225 / 791
вчера в 17:53
Конечно нужна поддержка...,дворники и электрики-люди непредсказуемые,от них,что угодно ожидать можно..))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 791
вчера в 17:31
До этого обращения я был уверен в победе наших игроков......
Теперь как то 50/50....))

Если дома...с Сан Марино...для положительного результата требуется мега-поддержка....то что же в гостях будет ???
КЭТиК
КЭТиК
   117 / 791
вчера в 17:23
Надеется забить.
mondial18
mondial18
вчера в 17:18
56изм
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 791
вчера в 17:15
Если Дзюба хочет побить рекорд Кержакова Сан-Марино самое то.
Шуnя771
Шуnя771
   37 / 791
вчера в 17:09
Сборной победы и удачи!

Но Сан Марино самая слабая команда в мире, как то даже и неловко против отважных ребят...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   12 / 791
вчера в 17:09
Привык под фонограмму.
Фанерщик.
Akvarel
Akvarel
   33 / 791
вчера в 17:00
Обращается, будто с Бразилией играть собираются в решающем матче.
mihaluch
mihaluch
   36 / 791
вчера в 16:42
Надо поставить задачу забить десять.
EAGuar As
EAGuar As
   110 / 791
вчера в 16:31
Удачи сборной России .
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