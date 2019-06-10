Перекупщики продают билеты на матч Россия - Кипр вдвое дороже номинала

Перекупщики по завышенной цене продают билеты на матч отбора к Евро-2020 между Россией и Кипром.
Так, если официально на центральную трибуну билет стоит 1600 рублей, то у спекулянтов его можно купить за три тысячи.
Многие местные жители рассчитывают купить билеты в день игры. Они рассматривают варианты как с покупкой билетов у перекупщиков у стадиона, так и в интернет-кассах.
Вместимость стадиона «Нижний Новгород», где пройдет матч, составляет 45 000 зрителей.
Сборная идёт на рекорд....
Никогда ещё жребий и "сила" соперников не позволяли закончить 3 официальные игры со счётом 20:0.
Пока 13:0....(4:0 и 9:0)...
Сборная идёт на рекорд....
Никогда ещё жребий и "сила" соперников не позволяли закончить 3 официальные игры со счётом 20:0.
Пока 13:0....(4:0 и 9:0)...
В Питере или Москве без зазрения совести завысили бы в пятикратном размере,
В Питере или Москве без зазрения совести завысили бы в пятикратном размере,