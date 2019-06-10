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Перекупщики продают билеты на матч Россия - Кипр вдвое дороже номинала

сегодня, 12:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипрЗавтра в 21:45 Не начался

Перекупщики по завышенной цене продают билеты на матч отбора к Евро-2020 между Россией и Кипром.

Так, если официально на центральную трибуну билет стоит 1600 рублей, то у спекулянтов его можно купить за три тысячи.

Многие местные жители рассчитывают купить билеты в день игры. Они рассматривают варианты как с покупкой билетов у перекупщиков у стадиона, так и в интернет-кассах.

Вместимость стадиона «Нижний Новгород», где пройдет матч, составляет 45 000 зрителей.

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Все комментарии
удав
удав ответил Jeck Denielse
   246 / 747
сегодня в 13:12
Ажиотаж логичен.. Сборная идёт на рекорд.... Никогда ещё жребий и "сила" соперников не позволяли закончить 3 официальные игры со счётом 20:0. Пока 13:0....(4:0 и 9:0)...
Кипру 7 не забьем=)тут лучше настраиваться на взятие трех очков,самое главное не потерять очки
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 747
сегодня в 13:08
Ажиотаж логичен..
Сборная идёт на рекорд....
Никогда ещё жребий и "сила" соперников не позволяли закончить 3 официальные игры со счётом 20:0.
Пока 13:0....(4:0 и 9:0)...
boom4321
boom4321
сегодня в 13:07
Главное все в курсе, что барыги работают, можно спать спокойно
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   180 / 747
сегодня в 13:02
Это еще по-божески. Хотя не столица же.

В Питере или Москве без зазрения совести завысили бы в пятикратном размере,
112910415
112910415
   86 / 747
сегодня в 12:41
прошёл слух, что Дзюба забьёт 5 !
LOpp
LOpp
   18 / 747
сегодня в 12:33
Странно, а раньше перекупщики продавали дешевле номинала.
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