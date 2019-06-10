Перекупщики продают билеты на матч Россия - Кипр вдвое дороже номинала

сегодня, 12:23

Перекупщики по завышенной цене продают билеты на матч отбора к Евро-2020 между Россией и Кипром.

Так, если официально на центральную трибуну билет стоит 1600 рублей, то у спекулянтов его можно купить за три тысячи.

Многие местные жители рассчитывают купить билеты в день игры. Они рассматривают варианты как с покупкой билетов у перекупщиков у стадиона, так и в интернет-кассах.

Вместимость стадиона «Нижний Новгород», где пройдет матч, составляет 45 000 зрителей.