Белоус: «Украина вышла в финал ЧМ U20, а мы даже не попали на этот турнир»

Бывший руководитель ФК «Москва» Юрий Белоус считает, что сборная России гораздо слабее команды Бельгии.

Верю ли я, что сборная России способна побороться с Бельгией за первое место в группе? Для этого надо, чтобы у нас тоже 70 - 80 процентов игроков выступали в топовой пятёрке европейских чемпионатов. Чтобы у нас тоже были такие футболисты, как Эден Азар, за которого мадридский «Реал» выкладывает больше 100 миллионов евро. А пока у нас таких футболистов нет, мы не можем конкурировать с Бельгией на равных. Мы уже 30 с лишним лет не можем пробиться на Олимпийские игры.

Вчера сборная Украины U-20 вышла в финал юношеского чемпионата мира, а мы вообще не попали на этот турнир. Значит, у нас большие проблемы с качественными футболистами, у нас их тотальный дефицит. Нам нужно создавать такую систему подготовки молодых игроков, как в ведущих странах. Надеюсь, мы всё же правильно реформируем наш футбол и у нас появятся десятки игроков, способных конкурировать за место в национальной сборной.