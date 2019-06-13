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Белоус: «Украина вышла в финал ЧМ U20, а мы даже не попали на этот турнир»

сегодня, 09:59

Бывший руководитель ФК «Москва» Юрий Белоус считает, что сборная России гораздо слабее команды Бельгии.

Верю ли я, что сборная России способна побороться с Бельгией за первое место в группе? Для этого надо, чтобы у нас тоже 70 - 80 процентов игроков выступали в топовой пятёрке европейских чемпионатов. Чтобы у нас тоже были такие футболисты, как Эден Азар, за которого мадридский «Реал» выкладывает больше 100 миллионов евро. А пока у нас таких футболистов нет, мы не можем конкурировать с Бельгией на равных. Мы уже 30 с лишним лет не можем пробиться на Олимпийские игры.

Вчера сборная Украины U-20 вышла в финал юношеского чемпионата мира, а мы вообще не попали на этот турнир. Значит, у нас большие проблемы с качественными футболистами, у нас их тотальный дефицит. Нам нужно создавать такую систему подготовки молодых игроков, как в ведущих странах. Надеюсь, мы всё же правильно реформируем наш футбол и у нас появятся десятки игроков, способных конкурировать за место в национальной сборной.

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STVA 1
STVA 1
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сегодня в 10:16
Мы лучше будем гастарбайтеров брать , чем своих воспитывать . Краснодар , Чертаново , таких клубов по пальцам перечесть , которые воспитывают своих воспитанников .
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