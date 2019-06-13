Кемпес: «Месси не нужно выигрывать ЧМ, чтобы соответствовать Марадоне»

Чемпион мира-1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес в интервью Radio Marca выступил в защиту нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси в преддверии старта Кубка Америки.
Марадона стал чемпионом мира, а Месси пока не смог, такова реальность. Но Лео уже выиграл всё на клубном уровне, и его футбол прекрасен. Люди всегда будут говорить, что Месси нельзя сравнивать с Марадоной, поскольку он не выигрывал мундиаль, но это глупости. Ему не обязательно это делать, чтобы соответствовать Диего.
Месси лучший в мире, но он не может делать всё. Он не Супермен. Люди постоянно обвиняют Лео: если Аргентина пропускает гол - это его вина, если защитники ошиблись - это его вина, весь злой рок, который приключается со сборной - это его вина.
Я лично против только когда говорят что Лео лучше. Месси не хуже, но и не лучше!
Насчёт сборной... Лео игрок атаки и его не обвиняют в том что гол пропущен или защита ошиблась(как выразился Кемпес)... нет, его обвиняют именно за тот компонент за который он в ответе - отсутствие голов или рез. передач в финалах.
Я лично против только когда говорят что Лео лучше. Месси не хуже, но и не лучше!
Насчёт сборной... Лео игрок атаки и его не обвиняют в том что гол пропущен или защита ошиблась(как выразился Кемпес)... нет, его обвиняют именно за тот компонент за который он в ответе - отсутствие голов или рез. передач в финалах.
Из за
Из за
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Уважаемый Кемпес в плей-офф включая финал ЧМ 2014, защитники Аргентины пропустили только 1 гол.
Даже будущие чемпионы мира Немцы, пропустили на 1 гол больше. При этом Месси не смог забить ни одного за 4 игры.
Так кто виноват, защитники? По моему меньше всего притензий к ним должно быть!
Учитывая все это, и сказки персофанов Месси о том, что у Аргентины сильна только нападением тоже надо прекращать. Факты говорят об обратном.
С Месси всю его карьеру играли всегда топовые напарники.
_____________
Уважаемый Кемпес в плей-офф включая финал ЧМ 2014, защитники Аргентины пропустили только 1 гол.
Даже будущие чемпионы мира Немцы, пропустили на 1 гол больше. При этом Месси не смог забить ни одного за 4 игры.
Так кто виноват, защитники? По моему меньше всего притензий к ним должно быть!
Учитывая все это, и сказки персофанов Месси о том, что у Аргентины сильна только нападением тоже надо прекращать. Факты говорят об обратном.
С Месси всю его карьеру играли всегда топовые напарники.