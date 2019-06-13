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Кемпес: «Месси не нужно выигрывать ЧМ, чтобы соответствовать Марадоне»

сегодня, 17:26

Чемпион мира-1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес в интервью Radio Marca выступил в защиту нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси в преддверии старта Кубка Америки.

Марадона стал чемпионом мира, а Месси пока не смог, такова реальность. Но Лео уже выиграл всё на клубном уровне, и его футбол прекрасен. Люди всегда будут говорить, что Месси нельзя сравнивать с Марадоной, поскольку он не выигрывал мундиаль, но это глупости. Ему не обязательно это делать, чтобы соответствовать Диего.

Месси лучший в мире, но он не может делать всё. Он не Супермен. Люди постоянно обвиняют Лео: если Аргентина пропускает гол - это его вина, если защитники ошиблись - это его вина, весь злой рок, который приключается со сборной - это его вина.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
   54 / 749
сегодня в 18:33
Соответствует уровню - да, один был лучше как лидер, другой тем что хорош на протяжении долгого срока.
Я лично против только когда говорят что Лео лучше. Месси не хуже, но и не лучше!

Насчёт сборной... Лео игрок атаки и его не обвиняют в том что гол пропущен или защита ошиблась(как выразился Кемпес)... нет, его обвиняют именно за тот компонент за который он в ответе - отсутствие голов или рез. передач в финалах.
ЮЗИК
ЮЗИК
   188 / 749
сегодня в 18:32
Кемпес не прав, Марадона тянул посредственную команду, что сборную, что Наполи, а на Лео наоборот играет вся команда, что сборная, что Барса
Bavaria_M
Bavaria_M
   97 / 749
сегодня в 18:32
Он понял что несет? Гнома нельзя сравнивать с великим Диего, не по тому что он не выиграл ЧМ, а потому что, гном безхребетный нытик и не лидер, и не может в одиночку переломить исход матча, как все это делал Диего. И еще одна большая разница, у Диего по сути дворовая сборная была, а у гнома супер звезда на звезде, даже у Бразилии нет стока звезд. Так что хватит винить во всем сборную, убрать гнома и поставить нормального тренера, и пиши с ходу возьмут ЧМ, и будут каждый КА брать и в финалах ЧМ. Из за гнома потеряли столько лет и кубков.
Из за
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 18:32
Что бы соответствовать Марадоне нужно быть лидером команды, а не требовать каждый год повышение зарплаты у барсы, кладя ложку в рот..
League1
League1
   42 / 749
сегодня в 18:26
Это наглая ложь, что постоянно обвиняют меську-гнома. Наоборот после каждого провала сборной Аргентины рассказывают, как были плохи партнёры у гнома меськи, какой был бездарь тренер. Но если зрить в корень, то во всём всегда виноват именно меська-гном. Зря только столько соматропина на него извели.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   88 / 749
сегодня в 18:22
Лео жертва обстоятельств, тогда как Диего эти обстоятельства умел прогибать под себя.
Никита Бычков
Никита Бычков
   300 / 749
сегодня в 18:20
Месси уровень заболотного
NGY
NGY
   8 / 749
сегодня в 18:13
"Люди постоянно обвиняют Лео: если Аргентина пропускает гол - это его вина, если защитники ошиблись - это его вина, весь злой рок, который приключается со сборной - это его вина."
_____________

Уважаемый Кемпес в плей-офф включая финал ЧМ 2014, защитники Аргентины пропустили только 1 гол.
Даже будущие чемпионы мира Немцы, пропустили на 1 гол больше. При этом Месси не смог забить ни одного за 4 игры.

Так кто виноват, защитники? По моему меньше всего притензий к ним должно быть!

Учитывая все это, и сказки персофанов Месси о том, что у Аргентины сильна только нападением тоже надо прекращать. Факты говорят об обратном.

С Месси всю его карьеру играли всегда топовые напарники.
Incredulous
Incredulous
   240 / 749
сегодня в 18:10
Главное отличие Марадоны и Месси это то, что Марадона был настоящим лидером, который в любой ситуации мог повести команду за собой, взять игру под свой контроль. Ну а гениальность Месси ограничивается его партнёрами по Барселоне, а со сборной ничего не мог выиграть, потому что Хави и Иньеста играли за другую сборную.
Тарасобаня.
Тарасобаня. ответил la_masia
   28 / 749
сегодня в 18:05
Толлерантные с соккера тоже считают что во всем виноват Месси.
А ты не толлерантный?
cevin cigan
cevin cigan
   96 / 749
сегодня в 17:49
"....пока не выиграл ЧМ.." Да и хрен когда ещё выиграет! Вонючий кубок америки и тот просерает!
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 749
сегодня в 17:40
Лионель великолепен!!! Ну , а симпатии и антипатии - это нормально!!! Кто то натуралов уважает, а кто то би...!!!
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
   334 / 749
сегодня в 17:39
всегда рад слушать аргентинцев, они такие забавные ) ни один из 30 миллионов аргентинцев никогда не похвалит Пеле например, такого народа больше нет, они вызывают улыбку
Gelious
Gelious
   45 / 749
сегодня в 17:39
Да все виноваты, кроме пешехода
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   160 / 749
сегодня в 17:36
Нашли кому соответствовать! Этот ходячий гашиш уже нариком запомнился, нежели чем футболистом.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   94 / 749
сегодня в 17:32
Это Марадоне, надо соответствовать Месси!!!!! Месси- ГЕНИЙ, планетарного масштаба!!!!!!! Он никогда и никем не будет превзойдён!!!!!!! На его фоне, даже Марадона меркнет!!!!!!! С ужасом думаю, что будет, когда Леонель закончит с футболом......
la_masia
la_masia
   51 / 749
сегодня в 17:30
Толлерантные с соккера тоже считают что во всем виноват Месси.
Ruslik1982
Ruslik1982
   29 / 749
сегодня в 17:29
Месси обошел этого нарика еще 10 лет назад. Марадону сейчас знают только как вечно бухое окуренное быдло несущее бред.
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