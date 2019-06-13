Кемпес: «Месси не нужно выигрывать ЧМ, чтобы соответствовать Марадоне»

Чемпион мира-1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес в интервью Radio Marca выступил в защиту нападающего «альбиселесте» в преддверии старта Кубка Америки.

Марадона стал чемпионом мира, а Месси пока не смог, такова реальность. Но Лео уже выиграл всё на клубном уровне, и его футбол прекрасен. Люди всегда будут говорить, что Месси нельзя сравнивать с Марадоной, поскольку он не выигрывал мундиаль, но это глупости. Ему не обязательно это делать, чтобы соответствовать Диего.

Месси лучший в мире, но он не может делать всё. Он не Супермен. Люди постоянно обвиняют Лео: если Аргентина пропускает гол - это его вина, если защитники ошиблись - это его вина, весь злой рок, который приключается со сборной - это его вина.