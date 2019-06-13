Бакайоко рассказал о конфликте с Гаттузо

Полузащитник «Челси» рассказал о конфликте с бывшим главным тренером «Милана» . Напомним, что прошедший сезон футболист провел в миланской команде на правах аренды.

У меня были тяжелые моменты, особенно в начале аренды. Мне грустно было уходить из «Милана», но это жизнь. Мои отношения с Гаттузо были сложными, мы не понимали друг друга. Я действительно не хочу говорить о нем.

Не очень приятно слышать некоторые вещи о себе в прессе. В какой-то момент я брал уроки итальянского, но потом остановился. Мне помогали мои товарищи по команде. Я просто не нашел времени, чтобы научиться правильно разговаривать на языке. А потом я проспал...