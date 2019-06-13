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Мертенс не переехал в Китай из-за жены

сегодня, 14:41

Стала известна причина сорвавшегося переезда форварда «Наполи» Дриса Мертенса в Китай. Об этом рассказала супруга футболиста Катрин Керкхофс

Дрис сказал, что после 1-2 сезонов в Китае наши дети и даже внуки не будут ни в чем нуждаться. Я уверена, что в этой стране мы не будем счастливы. Мы живем активной социальной жизнью, а этого нам бы не хватало в Китае. Я не могу осуждать тех, кто соглашается на подобные решения, но я рада, что повлияла на решение Дриса.

Ранее сообщалось, что 32-летнему бельгийцу китайцы предлагали 10-11 млн евро в год. В «Наполи» он получает 4 млн евро.

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drug01
drug01
   100 / 757
сегодня в 15:06
Семья дороже футбола!
No pupsiks
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сегодня в 14:49
Вторая Нара.
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