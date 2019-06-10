Банда Роналду. Герои Лиги Наций

Завершен первый в истории розыгрыш Лиги Наций, и «Соккер.ру» называет тех, кто вошел в историю молодого турнира тем или иным способом.
Сборная Португалии – победитель! Первые лавры – первому в истории триумфатору Лиги Наций УЕФА!
«Европейские бразильцы» под предводительством Фернанду Сантуша выиграли второй подряд крупный турнир под эгидой УЕФА для национальных сборных, ведь три года назад португальцы первенствовали на чемпионате Европы. Расскажем о любопытной параллели, объединяющей два финала. На Евро-2016 Португалия обыграла в решающей схватке хозяев французов, в Лиге Наций уже сами португальцы выступили в качестве принимающей стороны.
Оба финальных матча завершились со счетом 1:0, победные голы забили Эдер и Гонсалу Гедеш. Что любопытно, для обоих футболистов эти голы стали четвертыми за национальную сборную и первыми в матчах с турнирным значением: Эдер до памятного гола французам забивал в ворота Италии, Норвегии и Эстонии, а Гедеш поражал ворота Саудовской Аравии и Алжира (дважды). Вот такая статистическая магия окутывает авторов решающих голов в победных для Португалии финалах.
Криштиану Роналду – лучший бомбардир Лиги Наций!
В «финале четырех» Лиги Наций никто, кроме Роналду, не смог забить больше одного мяча. По разу отличились Рикардо Родригес, Маркус Рэшфорд, Матийс де Лигт, Квинси Промес, Гонсалу Гедеш и мсье Автогол. Таким образом, Криштиану стал первым в истории обладателем награды от Alipay лучшему стрелку Лиги Наций. Лига Наций 2019 – десятый крупный турнир для национальных сборных, в рамках которого Роналду принял участие и сумел отличиться. До этого лидер сборной Португалии забивал на Евро-2004, ЧМ-2006, Евро-2008, ЧМ-2010, Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016, Кубке Конфедераций 2017 и ЧМ-2018. Кстати, Роналду после новой победы со сборной Португалии заверил, что не собирается уходить из сборной:
Сборная Португалии будет существовать и дальше – что с Криштиану, что без. Но я думаю, мне еще рано уходить, я еще приношу пользу сборной. Я мотивирован и мне нравится здесь играть. Однако я не вечен, однажды настанет день, когда я не поеду в национальную команду, но на данный момент впереди много-много лет. У этой команды большой потенциал, есть игроки, которые станут гораздо сильнее, когда повзрослеют. Если команда выигрывает трофеи, люди к этому начинают привыкать, но это хорошее давление. Повторюсь, у нашей команды большой потенциал, и я уверен, что в будущем Португалия выиграет еще более важные награды.
Бернарду Силва – лучший игрок Лиги Наций!
А вот лучшим игроком Лиги Наций признан не Роналду, а его товарищ по команде Бернарду Силва, который отметился результативными действиями в обоих поединках «финала четырех». В матче против Швейцарии полузащитник «Манчестер Сити» ассистировал Роналду, когда тот забивал победный мяч, а в финале именно Бернарду помог забить Гонсалу Гедешу. Выбор в пользу Силвы объясняет технический наблюдатель УЕФА, бывший ирландский вратарь Пэки Боннер:
Бернарду Силва показал свой класс и трудолюбие, создавая голевые эпизоды. Высочайший уровень игры в двух матчах против Швейцарии и Нидерландов. С пользой работал на команду как с мячом, так и без мяча.
Френки де Йонг – лучший молодой игрок Лиги Наций!
На эту награду претендовали футболисты, родившиеся позже 1 января 1996 года, то есть не старше 23 лет. Вероятно, основная борьба развернулась между автором победного гола в финале Гонсалу Гедешем и Френки де Йонгом, которого в итоге отметили. Комментирует Дэвид Мойес:
Френки – молодой игрок, который продолжает прогрессировать. Полученный на этом турнире опыт поможет ему повзрослеть. Де Йонг провел хороший турнир для молодого футболиста.
Рубен Диаш – лучший игрок финального матча!
Впрочем, Гонсалу Гедеша официальные лица УЕФА даже не назвали лучшим игроком финала, титул достался другому молодому португальцу – Рубену Диашу, который подменял в центре обороны получившего травму в игре со швейцарцами Пепе. Таким образом, в защите у команды Фернанду Сантуша был настоящий сплав молодости и опыта: 35-летний Жозе Фонте и 22-летний Рубен Диаш из «Бенфики». Снова предоставляем слово Дэвид Мойесу:
Уверенное выступление молодого центрального защитника. Рубен Диаш сыграл в высшей степени уверенно и справился с высокой ответственностью в отсутствие Пепе из-за травмы.
Символическая сборная Лиги Наций
В официальной символической сборной от УЕФА нашлось место представителям всех четырех сборных, принявших участие в «финале четырех» Лиги Наций. А вот спорить с этим составом можно до бесконечности и хрипоты, потому что есть несколько очень спорных позиций.
С англичанином Пикфордом в воротах можно согласиться, но дальше начинаются споры. Справа логичнее было поставить Семеду, а не Мбабу. Де Лигт, хоть и забил англичанам, в обороне допускал детские и судьбоносные ошибки, а Аканджи был хорош в матче за третье место, но не в полуфинале, где ничего не сумел поделать с Роналду. Геррейру – справедливо, де Йонг – с большой натяжкой, де Рон – необычный выбор. Бернарду Силва и Роналду – без вопросов, а вот запоровший кучу моментов и игравший с зашкаливающим процентом брака Мемфис Депай – спорно, хотя голландец и создавал голы в полуфинале. Что скажут местные эксперты?
де Лигт забил... но в обоих матчах играл слишком самоуверенно и поэтому допустил в обоих результативные ошибки. Ван Дейк и Фонте сыграли зрело... не забивали, но и ошибок детских не допускали... поэтому более достойны. А Аканджи действительно только в матче за третье место себя проявил...
По Мбабу и Семеду с автором не соглашусь, у каждого только по одному матчу хорошему... и в финале Нидерланды не давили настолько сильно чтобы теперь Семеду ставить выше.
де Рон и де Йонг в финале потерянными были... кандидатура Вейналдума лучше(шикарный полуфинал и добротная игра в финале)... вторым кандидатом поставил бы Карвалью (отличная игра без нервов и ошибок в обоих матчах, в финале как семечки щёлкал/разрушал атаки Оранжевых)...
де Лигт забил... но в обоих матчах играл слишком самоуверенно и поэтому допустил в обоих результативные ошибки. Ван Дейк и Фонте сыграли зрело... не забивали, но и ошибок детских не допускали... поэтому более достойны. А Аканджи действительно только в матче за третье место себя проявил...
По Мбабу и Семеду с автором не соглашусь, у каждого только по одному матчу хорошему... и в финале Нидерланды не давили настолько сильно чтобы теперь Семеду ставить выше.
де Рон и де Йонг в финале потерянными были... кандидатура Вейналдума лучше(шикарный полуфинал и добротная игра в финале)... вторым кандидатом поставил бы Карвалью (отличная игра без нервов и ошибок в обоих матчах, в финале как семечки щёлкал/разрушал атаки Оранжевых)...