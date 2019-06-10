Банда Роналду. Герои Лиги Наций

вчера, 13:00

Завершен первый в истории розыгрыш Лиги Наций, и «Соккер.ру» называет тех, кто вошел в историю молодого турнира тем или иным способом.

Сборная Португалии – победитель! Первые лавры – первому в истории триумфатору Лиги Наций УЕФА !

«Европейские бразильцы» под предводительством Фернанду Сантуша выиграли второй подряд крупный турнир под эгидой УЕФА для национальных сборных, ведь три года назад португальцы первенствовали на чемпионате Европы. Расскажем о любопытной параллели, объединяющей два финала. На Евро-2016 Португалия обыграла в решающей схватке хозяев французов, в Лиге Наций уже сами португальцы выступили в качестве принимающей стороны.

Оба финальных матча завершились со счетом 1:0, победные голы забили Эдер и Гонсалу Гедеш. Что любопытно, для обоих футболистов эти голы стали четвертыми за национальную сборную и первыми в матчах с турнирным значением: Эдер до памятного гола французам забивал в ворота Италии, Норвегии и Эстонии, а Гедеш поражал ворота Саудовской Аравии и Алжира (дважды). Вот такая статистическая магия окутывает авторов решающих голов в победных для Португалии финалах.

Криштиану Роналду – лучший бомбардир Лиги Наций!

В «финале четырех» Лиги Наций никто, кроме Роналду, не смог забить больше одного мяча. По разу отличились Рикардо Родригес, Маркус Рэшфорд, Матийс де Лигт, Квинси Промес, Гонсалу Гедеш и мсье Автогол. Таким образом, Криштиану стал первым в истории обладателем награды от Alipay лучшему стрелку Лиги Наций. Лига Наций 2019 – десятый крупный турнир для национальных сборных, в рамках которого Роналду принял участие и сумел отличиться. До этого лидер сборной Португалии забивал на Евро-2004, ЧМ -2006, Евро-2008, ЧМ -2010, Евро-2012, ЧМ -2014, Евро-2016, Кубке Конфедераций 2017 и ЧМ -2018. Кстати, Роналду после новой победы со сборной Португалии заверил, что не собирается уходить из сборной:

Сборная Португалии будет существовать и дальше – что с Криштиану, что без. Но я думаю, мне еще рано уходить, я еще приношу пользу сборной. Я мотивирован и мне нравится здесь играть. Однако я не вечен, однажды настанет день, когда я не поеду в национальную команду, но на данный момент впереди много-много лет. У этой команды большой потенциал, есть игроки, которые станут гораздо сильнее, когда повзрослеют. Если команда выигрывает трофеи, люди к этому начинают привыкать, но это хорошее давление. Повторюсь, у нашей команды большой потенциал, и я уверен, что в будущем Португалия выиграет еще более важные награды.

Бернарду Силва – лучший игрок Лиги Наций!

А вот лучшим игроком Лиги Наций признан не Роналду, а его товарищ по команде Бернарду Силва, который отметился результативными действиями в обоих поединках «финала четырех». В матче против Швейцарии полузащитник «Манчестер Сити» ассистировал Роналду, когда тот забивал победный мяч, а в финале именно Бернарду помог забить Гонсалу Гедешу. Выбор в пользу Силвы объясняет технический наблюдатель УЕФА , бывший ирландский вратарь Пэки Боннер:

Бернарду Силва показал свой класс и трудолюбие, создавая голевые эпизоды. Высочайший уровень игры в двух матчах против Швейцарии и Нидерландов. С пользой работал на команду как с мячом, так и без мяча.

Френки де Йонг – лучший молодой игрок Лиги Наций!

На эту награду претендовали футболисты, родившиеся позже 1 января 1996 года, то есть не старше 23 лет. Вероятно, основная борьба развернулась между автором победного гола в финале Гонсалу Гедешем и Френки де Йонгом, которого в итоге отметили. Комментирует Дэвид Мойес:

Френки – молодой игрок, который продолжает прогрессировать. Полученный на этом турнире опыт поможет ему повзрослеть. Де Йонг провел хороший турнир для молодого футболиста.

Рубен Диаш – лучший игрок финального матча!

Впрочем, Гонсалу Гедеша официальные лица УЕФА даже не назвали лучшим игроком финала, титул достался другому молодому португальцу – Рубену Диашу, который подменял в центре обороны получившего травму в игре со швейцарцами Пепе. Таким образом, в защите у команды Фернанду Сантуша был настоящий сплав молодости и опыта: 35-летний Жозе Фонте и 22-летний Рубен Диаш из «Бенфики». Снова предоставляем слово Дэвид Мойесу:

Уверенное выступление молодого центрального защитника. Рубен Диаш сыграл в высшей степени уверенно и справился с высокой ответственностью в отсутствие Пепе из-за травмы.

Символическая сборная Лиги Наций

В официальной символической сборной от УЕФА нашлось место представителям всех четырех сборных, принявших участие в «финале четырех» Лиги Наций. А вот спорить с этим составом можно до бесконечности и хрипоты, потому что есть несколько очень спорных позиций.

⭐️ The #NationsLeague team of the finals!

Based on the FedEx Performance Zone 🔢 pic.twitter.com/SiDvaZPtn0 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 9 июня 2019 г.

С англичанином Пикфордом в воротах можно согласиться, но дальше начинаются споры. Справа логичнее было поставить Семеду, а не Мбабу. Де Лигт, хоть и забил англичанам, в обороне допускал детские и судьбоносные ошибки, а Аканджи был хорош в матче за третье место, но не в полуфинале, где ничего не сумел поделать с Роналду. Геррейру – справедливо, де Йонг – с большой натяжкой, де Рон – необычный выбор. Бернарду Силва и Роналду – без вопросов, а вот запоровший кучу моментов и игравший с зашкаливающим процентом брака Мемфис Депай – спорно, хотя голландец и создавал голы в полуфинале. Что скажут местные эксперты?