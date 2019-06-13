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Облак: «Думаю, я выиграю Лигу чемпионов»

сегодня, 22:39

Вратарь «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак рассказал о своих амбициозных планах на будущее.

Не люблю говорить о том, что я выиграл, я больше размышляю о предстоящих делах. Не хочу думать о прошлом.

Одна из моих главных целей - участие со своей сборной в крупном международном турнире. Это будет трудно, но возможно.

Хочу выиграть Лигу чемпионов. Думаю, я смогу это сделать. Также надеюсь выиграть Примеру и, возможно, еще один чемпионат в будущем.

Контракт Облака с «Атлетико» рассчитан до 2023 года. 

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   64 / 750
сегодня в 23:08
Смело сказал..
АС35
АС35
   20 / 750
сегодня в 22:51
Размечтался)
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