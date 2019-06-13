Облак: «Думаю, я выиграю Лигу чемпионов»

Вратарь «Атлетико» и сборной Словении рассказал о своих амбициозных планах на будущее.

Не люблю говорить о том, что я выиграл, я больше размышляю о предстоящих делах. Не хочу думать о прошлом.

Одна из моих главных целей - участие со своей сборной в крупном международном турнире. Это будет трудно, но возможно.

Хочу выиграть Лигу чемпионов. Думаю, я смогу это сделать. Также надеюсь выиграть Примеру и, возможно, еще один чемпионат в будущем.