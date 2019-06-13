Перес - Азару: «Добро пожаловать домой»

Президент «Реала» Флорентино Перес поприветствовал в команде полузащитника , чья презентация сегодня состоялась на «Сантьяго Бернабеу».

Мы - «Реал», мы хотим новых побед. У нас будет команда отличных футболистов, а поведет ее в бой Зинедин Зидан.

Сейчас мы рады приветствовать одного из лучших футболистов мира - Эдена Азара. Эден, ты там, где и хотел быть. Сегодня сбылась мечта твоей жизни.

С сегодняшнего дня «Сантьяго Бернабеу» стал твоим домом. Болельщики будут наслаждаться твоей игрой, и вскоре ты заметишь, что это лучшие болельщики.

Мы знаем, что «Реал» был твоей большой мечтой, и благодаря своим талантам ты теперь здесь. Хочу поблагодарить «Челси» за содействие. Добро пожаловать в «Реал», добро пожаловать домой.