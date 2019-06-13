ГлавнаяНовости

Перес - Азару: «Добро пожаловать домой»

сегодня, 23:11

Президент «Реала» Флорентино Перес поприветствовал в команде полузащитника Эдена Азара, чья презентация сегодня состоялась на «Сантьяго Бернабеу».

Мы - «Реал», мы хотим новых побед. У нас будет команда отличных футболистов, а поведет ее в бой Зинедин Зидан. 

Сейчас мы рады приветствовать одного из лучших футболистов мира - Эдена Азара. Эден, ты там, где и хотел быть. Сегодня сбылась мечта твоей жизни. 

С сегодняшнего дня «Сантьяго Бернабеу» стал твоим домом. Болельщики будут наслаждаться твоей игрой, и вскоре ты заметишь, что это лучшие болельщики.

Мы знаем, что «Реал» был твоей большой мечтой, и благодаря своим талантам ты теперь здесь. Хочу поблагодарить «Челси» за содействие. Добро пожаловать в «Реал», добро пожаловать домой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Морьентес: «После ухода Роналду дела у „Реала“ пошли очень плохо»
Сегодня, 23:17 Комментарии0
Облак: «Думаю, я выиграю Лигу чемпионов»
Сегодня, 22:39 Комментарии2
Азар: «С детства мечтал играть в „Реале“»
Сегодня, 22:31 Комментарии8
Трезеге: «Маркизио сделал правильный выбор, перейдя в „Зенит“»
Сегодня, 20:52 Комментарии8
Трезеге: «У Головина есть всё, чтобы проявить себя во Франции»
Сегодня, 20:48 Комментарии1
Роберто Карлос: «Азар пришел в „Реал“, чтобы выиграть всё»
Сегодня, 18:39 Комментарии12
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100