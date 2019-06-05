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Бывший сотрудник фонда «Лео Месси» обвинил аргентинца в мошенничестве

сегодня, 20:46

Бывший сотрудник благотворительного фонда «Лео Месси» Федерико Реттори подал иск в суд Испании против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, его отца и самого фонда.

Как утверждает Реттори, работавший в фонде с 2012-го по 2015 год, Месси и его окружение использовали организацию, чтобы получать личные платежи и таким образом не платить налоги. 

Фонд Месси за последние годы подписал десятки соглашений со спонсорами. Общая сумма поступлений составляет минимум 10 млн евро, хотя некоторые источники утверждают, что эта цифра гораздо выше. Доход, полученный фондом, освобождается от налогов, но он должен использоваться только в социальных целях.

Cтоит отметить, что ранее у футболиста уже были проблемы с налоговой. В 2016 году суд Барселоны приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы из-за уклонения от уплаты налогов, однако в итоге Лео отделался лишь штрафом, поскольку в Испании наказания сроком до двух лет при первом нарушении по экономическим статьям считаются условными.

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Питер Ман
Питер Ман
   507 / 829
сегодня в 20:52
Опять Федун от злобы и обиды на весь мир вбрасывает мерзкие вбросы про лучших футболистов ахахаха)
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   363 / 829
сегодня в 20:48
к кубку Америки, то телки Неймара и то обиженные клише....Многие шакалы конечно будут на наживу слюни пускать...10 лимонов для Месси капейки....)))
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