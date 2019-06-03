Неймару грозит до 5 лет тюрьмы

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Нападающему ПСЖ Неймару грозит до пяти лет тюрьмы.

Несколько дней назад женщина, личность которой не раскрывается, обвинила футболиста в изнасиловании.

После этого Неймар опубликовал видеообращение, в котором рассказал о ситуации, а также продемонстрировал переписку с этой девушкой, где в том числе были ее интимные фотографии.

В Бразилии преступлением считается предложение, передача, распространение, продажа и публикация изображений и/или видео любого сексуального содержания без согласия жертвы. За это законодательством предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет.

В ближайшее время Неймара и девушку вызовут в полицию для дачи показаний.