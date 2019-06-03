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Неймару грозит до 5 лет тюрьмы

сегодня, 08:56

Нападающему ПСЖ Неймару грозит до пяти лет тюрьмы.

Несколько дней назад женщина, личность которой не раскрывается, обвинила футболиста в изнасиловании.

После этого Неймар опубликовал видеообращение, в котором рассказал о ситуации, а также продемонстрировал переписку с этой девушкой, где в том числе были ее интимные фотографии.

В Бразилии преступлением считается предложение, передача, распространение, продажа и публикация изображений и/или видео любого сексуального содержания без согласия жертвы. За это законодательством предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет.

В ближайшее время Неймара и девушку вызовут в полицию для дачи показаний.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 846
сегодня в 16:13
Учить надо клоуна...
Ruslik1982
Ruslik1982
   77 / 846
сегодня в 15:46
купит малолетке квартиру, джып, на счет 100 000$ и все стихнет. Чай не просто так девка сoсaла пока он с поломаной ногой лежал, заслужила, а за то что с инвалидом можно и накинуть еще.
Ruslik1982
Ruslik1982
   77 / 846
сегодня в 15:45
аха, сча Барселона купит и будет ему 5 лет передачи слать )
Bastardo
Bastardo ответил Ravshan878
   508 / 846
сегодня в 15:38
Мужик должен платить за поступки .Я думаю он отмажет. Mani - Mani 💰 No problem.
За несовершённые поступки?
Bastardo
Bastardo
   508 / 846
сегодня в 15:37
Один федеральный канал якобы цитирует его отца, мол, у них была взаимная симпатия, но футболист решил её бросить. Если Неймара и Криштиану признают виновными, то число подобных "изнасилований" возрастёт.
Alex12357
Alex12357
   442 / 846
сегодня в 14:14
Ничего страшного не будет СБ и адвокаты разберуться ,а у Неймара ещё один + покинуть Париж,пускай в ПСЖ Камерунские макаки бегают!
FERIS
FERIS ответил Тага Дага
   182 / 846
сегодня в 13:58
У меня петух только один,это Неймар.
А дети у меня умнее некоторых тут пишущих всякую чухню и разбираются в людях.
Если этот бразильский петух де..мо то его ни что не исправит.
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 846
сегодня в 13:55
Очередь настала сделать 1 бабосам Неймара...
FERIS
FERIS ответил Звезда по имени Солнце
   182 / 846
сегодня в 13:53
Ты что свечку держал умник?
Только и можете как старые бабки сплетни распускать.
Ravshan878
Ravshan878
   22 / 846
сегодня в 13:40
Мужик должен платить за поступки .Я думаю он отмажет.
Mani - Mani 💰 No problem.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   834 / 846
сегодня в 13:25
Откупится петушок.
STVA 1
STVA 1
   29 / 846
сегодня в 13:07
Обложили неваляшку со всех сторон )
Верг
Верг
   306 / 846
сегодня в 12:47
Шурыгина переобулась в бразилии! или эта боня , которая врала что знала неймара. Думаю у бразильца еще не прошла травма от детского анального насилия со стороны отца!
Тага Дага
Тага Дага ответил FERIS
   154 / 846
сегодня в 11:27
У тебя все петухи кроме себя и Кристины. ...твои дети думаю не знают что ты за него топишь.Иначе.....
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   294 / 846
сегодня в 11:23
в курятник его посадят смотрящим
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил FERIS
   336 / 846
сегодня в 11:07
Только петухи гонят на Рона. Я читать умею. посадить петуха-Неймара могут за его тупость и жадность.
Ну ты насмешил! Неумар значит петух, а Кристинка у тебя принцесса! Да он ещё больше петушара чем Неймар, с мужиками спит.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   153 / 846
сегодня в 11:00
Что то подобные обвинения стали возникать...
FERIS
FERIS ответил Звезда по имени Солнце
   182 / 846
сегодня в 10:55
Только петухи гонят на Рона.
Я читать умею.
посадить петуха-Неймара могут за его тупость и жадность.
drug01
drug01
   82 / 846
сегодня в 10:55
Отлично работает пресса!
j10i2
j10i2
   525 / 846
сегодня в 10:49
Очередная нищебродка хочет срубить бабла на знаменитости, насколько же скатился этот мир.
В крайнем случае не проблема получить гражданство страны ЕС, давно уже там играет и живёт, а если сборная без него останется, то тут уже сама девка не рада будет, что заварила это.
mihaluch
mihaluch
   68 / 846
сегодня в 10:49
Неймар выкрутится,он такой. Тем более состава преступления не видно.
удав
удав
   275 / 846
сегодня в 10:49
да ничего ему не будет,это же не стулом чиновника ударить=)
112910415
112910415
   278 / 846
сегодня в 10:46
будущий ЧМ среди заключенных обещает стать звёздным !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил FERIS
   336 / 846
сегодня в 10:25
Петух заплатил бы этой шаболде круглую сумму и разошлись бы краями. А так он теперь может и присесть.
Петух Роналду заплатил американке, а она потом на него всё равно заяву накатала. Так, что это не 100% выход из данной ситуации.
Тем более 5 лет ему не за изнасилования светит, а за распространение интимных фото и переписки.
Balanenok
Balanenok ответил FERIS
   64 / 846
сегодня в 10:23
Петух заплатил бы этой шаболде круглую сумму и разошлись бы краями. А так он теперь может и присесть.
Таких не садят.
FERIS
FERIS
   182 / 846
сегодня в 10:20
Петух заплатил бы этой шаболде круглую сумму и разошлись бы краями.
А так он теперь может и присесть.
Ладожский
Ладожский
   588 / 846
сегодня в 10:19
Чем он хуже чурбан-гулиева, может быть и пошалил, в Бразилии, как и в тарасовке всё решают бабки.
Don trambon
Don trambon ответил mortid
   33 / 846
сегодня в 10:11
А лучше разорвать лошадьми, как ведьму.
не, лучше свиньям скормить голодным. хрюндели они такие, особенно тарасовские, просто жуть.
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   276 / 846
сегодня в 10:04
В самом страшном для Неймара сне ему грозит максимум пару лет изнурительного отдыха в палате с повышенной комфортностью,изобилием явств и джакузи.
mortid
mortid ответил Don trambon
   130 / 846
сегодня в 09:58
Очередная мокрощелка решила срубить бабла и пропиариться на этом. Если клевета, то саму лет на 10 закрыть.
А лучше разорвать лошадьми, как ведьму.
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