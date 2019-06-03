Неймару грозит до 5 лет тюрьмы

Нападающему ПСЖ Неймару грозит до пяти лет тюрьмы.
Несколько дней назад женщина, личность которой не раскрывается, обвинила футболиста в изнасиловании.
После этого Неймар опубликовал видеообращение, в котором рассказал о ситуации, а также продемонстрировал переписку с этой девушкой, где в том числе были ее интимные фотографии.
В Бразилии преступлением считается предложение, передача, распространение, продажа и публикация изображений и/или видео любого сексуального содержания без согласия жертвы. За это законодательством предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет.
В ближайшее время Неймара и девушку вызовут в полицию для дачи показаний.
А дети у меня умнее некоторых тут пишущих всякую чухню и разбираются в людях.
Если этот бразильский петух де..мо то его ни что не исправит.
А дети у меня умнее некоторых тут пишущих всякую чухню и разбираются в людях.
Если этот бразильский петух де..мо то его ни что не исправит.
Только и можете как старые бабки сплетни распускать.
Только и можете как старые бабки сплетни распускать.
Mani - Mani 💰 No problem.
Mani - Mani 💰 No problem.
Я читать умею.
посадить петуха-Неймара могут за его тупость и жадность.
Я читать умею.
посадить петуха-Неймара могут за его тупость и жадность.
В крайнем случае не проблема получить гражданство страны ЕС, давно уже там играет и живёт, а если сборная без него останется, то тут уже сама девка не рада будет, что заварила это.
В крайнем случае не проблема получить гражданство страны ЕС, давно уже там играет и живёт, а если сборная без него останется, то тут уже сама девка не рада будет, что заварила это.
Тем более 5 лет ему не за изнасилования светит, а за распространение интимных фото и переписки.
Тем более 5 лет ему не за изнасилования светит, а за распространение интимных фото и переписки.
А так он теперь может и присесть.
А так он теперь может и присесть.