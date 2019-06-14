Олич: «ЦСКА будет тяжело купить Влашича»

Бывший форвард ЦСКА похвалил своего соотечественника , который в ближайшее время может подписать полноценный контракт с московским клубом.

Влашич — лучший игрок ЦСКА в прошедшем сезоне. Он один из трех лучших игроков чемпионата России. Никола сделал правильное решение, переехав из «Эвертона» в ЦСКА . Плохо, что у армейцев нет опции выкупа, теперь он стоит очень дорого… ЦСКА будет тяжело его купить. Когда я был в сборной, то говорил с Николой об этом и советовал ему остаться в ЦСКА , если будет возможность. И он мне отвечал, что сам хочет продолжить карьеру в Москве. Никола тут счастлив.

Ему всего 21 год, у него есть время. Он играет тут на высоком уровне. Российский чемпионат довольно хороший.

Может ли Влашич в будущем стать таким же полезным для сборной Хорватии, как Модрич? Они все же играют на разных позициях… Любому игроку тяжело стать таким же важным, как Модрич. Но у него большой потенциал. Однако Влашич уже готовый игрок для главной сборной. И если бы не травма, которая случилась в концовке чемпионата, то свои минуты он бы получил. А впереди у него чемпионат Европы для игроков до 21 года. Посмотрим на него там.