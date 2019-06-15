Будущее Зе Луиша определится на следующей неделе

сегодня, 14:43

Нападающий «Спартака» по-прежнему может перейти в «Порту».

Ясность по этому переходу наступит на следующей неделе.

Сам футболист хочет продолжить карьеру в Португалии, однако «красно-белые» требуют за Зе Луиша 12 млн евро, тогда как «Порту» предлагает только 8 млн. Есть вероятность, что стороны сойдутся на 10 млн.