Будущее Зе Луиша определится на следующей неделе

Нападающий «Спартака» Зе Луиш по-прежнему может перейти в «Порту».
Ясность по этому переходу наступит на следующей неделе.
Сам футболист хочет продолжить карьеру в Португалии, однако «красно-белые» требуют за Зе Луиша 12 млн евро, тогда как «Порту» предлагает только 8 млн. Есть вероятность, что стороны сойдутся на 10 млн.
Теперь одни дают 8, другие просят 12. В итоге сойдутся на червонце - изначальному ценнику Порту...
Теперь одни дают 8, другие просят 12. В итоге сойдутся на червонце - изначальному ценнику Порту...