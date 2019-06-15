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Будущее Зе Луиша определится на следующей неделе

сегодня, 14:43

Нападающий «Спартака» Зе Луиш по-прежнему может перейти в «Порту».

Ясность по этому переходу наступит на следующей неделе.

Сам футболист хочет продолжить карьеру в Португалии, однако «красно-белые» требуют за Зе Луиша 12 млн евро, тогда как «Порту» предлагает только 8 млн. Есть вероятность, что стороны сойдутся на 10 млн.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   628 / 736
сегодня в 15:13
что за смешной ценник? за 10 пусть маркизио,лифштайнеров покупают! Зе стоит не меньше 15!
Footbolista
Footbolista
   3 / 736
сегодня в 15:11
Зе Луиш перешел в Спартак за 6.5 млн.€...даже если за 10 млн.€ отдадут...в чем проблема?)...
mihaluch
mihaluch
   234 / 736
сегодня в 15:03
Наверное так и не договорятся и останется Зе Луиш в "Спартаке".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 736
сегодня в 14:58
Португалы красавцы! Сначала они предлагали червонец, народные хотели 15.
Теперь одни дают 8, другие просят 12. В итоге сойдутся на червонце - изначальному ценнику Порту...
cska plus
cska plus
   13 / 736
сегодня в 14:56
В итоге федун сплавит зулуса за шапку сухарей.
Легенда тарасовки
Легенда тарасовки
   59 / 736
сегодня в 14:53
Негр хочет сбежать, но торговец черным деревом Леонид торгуется.
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