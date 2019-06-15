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Скалони назвал состав Аргентины на матч Кубка Америки с Колумбией

сегодня, 19:12
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗавтра в 01:00 Не начался

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с составом на матч группового этапа Кубка Америки против команды Колумбии​.

Стартовый состав: Франко Армани - ​Николас Тальяфико, Херман Пеццела, Николас Отаменди, Ренсо Саравия - Леандро Паредес, Гвидо Родригес, Джовани Ло Сельсо - Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Серхио Агуэро.

Ранее Скалони сообщил, что он сделает, если Аргентина выиграет Кубок Америки.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 726
сегодня в 19:36
Удачи Фалькао,Куадрадо,Хамесу Родригесу и конечно же Вильмару Барриосу !!!!!!!!!!!!

Пока Аргентина будет прятать молодлых да сильных Дибалу и Икарди отдавая предпочтение ветеранам ди Марии,Месси,Агуэро - их можно обыгрывать.

Удачи сборной Колумбии !!!!!!!!!!!!!!!!!
Гавроша
Гавроша
   47 / 726
сегодня в 19:33
Странно, смотрел составы сборной и там вообще не было паредеса, зато краневиттер. А тут откуда-то взялся.
Left Boy
Left Boy
   179 / 726
сегодня в 19:23
Удачи Колумбии!
дурман
дурман
   336 / 726
сегодня в 19:23
Что за колхоз.
Зенитчик в составе не жди победы
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   48 / 726
сегодня в 19:14
Удачи Аргентине!
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