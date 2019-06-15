Скалони назвал состав Аргентины на матч Кубка Америки с Колумбией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с составом на матч группового этапа Кубка Америки против команды Колумбии.
Стартовый состав: Франко Армани - Николас Тальяфико, Херман Пеццела, Николас Отаменди, Ренсо Саравия - Леандро Паредес, Гвидо Родригес, Джовани Ло Сельсо - Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Серхио Агуэро.
Ранее Скалони сообщил, что он сделает, если Аргентина выиграет Кубок Америки.
Пока Аргентина будет прятать молодлых да сильных Дибалу и Икарди отдавая предпочтение ветеранам ди Марии,Месси,Агуэро - их можно обыгрывать.
Удачи сборной Колумбии !!!!!!!!!!!!!!!!!
Пока Аргентина будет прятать молодлых да сильных Дибалу и Икарди отдавая предпочтение ветеранам ди Марии,Месси,Агуэро - их можно обыгрывать.
Удачи сборной Колумбии !!!!!!!!!!!!!!!!!
Зенитчик в составе не жди победы
Зенитчик в составе не жди победы