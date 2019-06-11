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Россия - Кипр: Дзюба и Ионов выйдут в стартовом составе хозяев

сегодня, 20:44
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы сборной России и Кипра на матч отбора на Евро-2020.

Россия: Гилерме, М. Фернандес, Джикия, Семёнов, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ан. Миранчук, Ионов, Дзюба. 

Кипр: Пардо, Макрис, Кусулос, Лайфис, Иоанну, Артиматас, Кости, Маргаса, Сотириу, Георгиу, Авраам.

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Все комментарии
trimetil
trimetil ответил AmIIIeR89
   323 / 746
сегодня в 21:46
А что, кто-то доволен, что у нас основной форвард это Дзюба? Да, он забил 4, но по игре он днище. Единственное, что может подставить свой котелок под навес. Я лично раздражен, как отшили Комличенко, а лучший бомбардир РПЛ сидит на лавке
А в чем проблема? Он борется, забивает, заводит команду.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   114 / 746
сегодня в 21:43
Главное, чтобы свиней поменьше было.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил trimetil
   176 / 746
сегодня в 21:42
А вот и недовольные отсутствием в составе своих игроков. Так сказать, дискриминация по клубному признаку.
А что, кто-то доволен, что у нас основной форвард это Дзюба? Да, он забил 4, но по игре он днище. Единственное, что может подставить свой котелок под навес. Я лично раздражен, как отшили Комличенко, а лучший бомбардир РПЛ сидит на лавке
trimetil
trimetil ответил AmIIIeR89
   323 / 746
сегодня в 21:37
Пока усатый у руля сборной, команда будет играть в тактику "пни в Дзюбу, может отскочит в ворота". Все-таки Артем та еще коряга
А вот и недовольные отсутствием в составе своих игроков. Так сказать, дискриминация по клубному признаку.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   176 / 746
сегодня в 21:34
Пока усатый у руля сборной, команда будет играть в тактику "пни в Дзюбу, может отскочит в ворота". Все-таки Артем та еще коряга
mahb9ik
mahb9ik
сегодня в 21:33
ионов, зоба че за ...?!!
Павел Амурский
Павел Амурский ответил trimetil
   20 / 746
сегодня в 21:32
Почему Ионов, а не Миранчук?
Потому что Черчесов.
trimetil
trimetil
   323 / 746
сегодня в 21:24
Почему Ионов, а не Миранчук?
Caniggia
Caniggia
   71 / 746
сегодня в 21:17
Что делает в основе днарь Ионов?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Alvish
   315 / 746
сегодня в 21:12
Ионов хоть трезвый выйдет?
Ионов: значит так, предлагаю резолюцию в следующей редакции: биться с киприотами пойдём нетрезвыми, голодными, и от себя вношу такое добавление: «И небритыми».
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   315 / 746
сегодня в 21:07
Ионов хорош когда нужно контратаковать, но они реально собираются с первых минут контратаковать Кипр???!!!)))) Черчесов сам напрашивается на известное определение - "физрук"!
parallels
parallels
   2 / 746
сегодня в 20:59
удачи спартаку в лч!
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 746
сегодня в 20:58
Удачи,Спартак
makkie
makkie
   10 / 746
сегодня в 20:52
Даа, Черчесов реально не слышал о "ротации" :)
Хотя с другой стороны, сборной нужно наигрывать основу, формировать костяк - много новых лиц, которые играют вместе без году неделя.
cska plus
cska plus
   24 / 746
сегодня в 20:50
Удачи сборной!
vinyardrip
vinyardrip ответил Alvish
   698 / 746
сегодня в 20:48
Ионов хоть трезвый выйдет?
как он ваще в сборную попал?
Alvish
Alvish
   50 / 746
сегодня в 20:46
Ионов хоть трезвый выйдет?
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