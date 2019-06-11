Россия - Кипр: Дзюба и Ионов выйдут в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы сборной России и Кипра на матч отбора на Евро-2020.
Россия: Гилерме, М. Фернандес, Джикия, Семёнов, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ан. Миранчук, Ионов, Дзюба.
Кипр: Пардо, Макрис, Кусулос, Лайфис, Иоанну, Артиматас, Кости, Маргаса, Сотириу, Георгиу, Авраам.
Хотя с другой стороны, сборной нужно наигрывать основу, формировать костяк - много новых лиц, которые играют вместе без году неделя.
Хотя с другой стороны, сборной нужно наигрывать основу, формировать костяк - много новых лиц, которые играют вместе без году неделя.